Сочный рулет из индейки: рецепт от Андрея Величко

Мясной рулет – универсальное блюдо. В горячем виде это полноценное основное блюдо, которому подойдет практически любой гарнир – от картофельного пюре до листового салата. В холодном виде — может быть как нарезкой и холодной закуской, или же отличной начинкой для бутерброда или сэндвича с крем-сыром на завтрак.

Расскажу более подробно рецепт приготовления. Я рекомендую использовать для рулета мясо ноги индейки. В готовом виде рулет будет очень сочным.

Ингредиенты:

1,2-1,5 кг ноги индейки

100 г сала

70 г вяленых помидоров

пучок петрушки

пучок зеленого лука

3 чайные ложки яркой соли

немножко оливкового масла

Шаг 1

Подготовка мяса. Я использовал бедро и голень индейки. Можно только бедро – так удобнее – нет тонких мелких костей, которые следует удалять. В любом случае мясо отделяем от костей, надрезаем и раскрываем его, "как книгу или как бабочку". Делаем неглубокий поперечный надрез и раскрываем, расслаиваем мясо, и так несколько раз, пока не получим максимально тонкую толщину мяса. После этого с помощью молотка отбиваем мясо до равномерной толщины. Для того чтобы получить тонкий слой мяса для будущего рулета прямоугольной формы, из некоторых частей мясо можно отрезать и переложить туда, где не хватает.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 2

Мясо подготовлено – имеем прямоугольной формы тонкое мясо примерно одинаковой толщины. Далее хорошо солим ароматной яркой солью, ближе к более широкому краю выкладываем немного тонких полосок сала (это для сочности, если вы не едите свинину – используйте сливочное масло или кокосовый жир). На сало – вяленые помидоры (нарезать мелко) и рубленую зелень.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 3

Сворачиваем рулет максимально плотно, после чего перевязываем кулинарной нитью. Если вам сложно – воспользуйтесь лайфхаком. Свернув рулет, плотно оберните его пластиковой пленкой. Оставьте на час в холодильнике – за это время мясо немного спрессуется, и, когда вы аккуратно снимете пленку, вам будет легче перевязывать рулет нитью.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 4

Подготовленный рулет посыпаем немного яркой солью и сбрызгиваем оливковым маслом. Заворачиваем сначала в пергамент, а затем – в фольгу. Запекаем при 180°C в течение полутора часов, после - еще 10 минут при 210°C без фольги и пергамента для придания хрустящей корочки. Когда рулет будет готов (при прокаливании ножом выделяется прозрачный сок), дайте ему остыть и затем снимайте нить.

Уверен, приготовив такой мясной рулет, вы останетесь очень довольны – готовить достаточно просто, времени уходит мало, а ваши близкие люди будут счастливы от вкуса блюда. В будущем можно экспериментировать с разным мясом – курицей, свининой, кроликом.

Фото: Facebook Андрея Величко

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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