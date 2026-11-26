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Сочный стейк и хрустящий нут: рецепт салата в средиземноморском стиле
Свежая руккола, сочные помидоры, огурцы, нежные кусочки говядины и золотистый нут с пряностями — этот салат сочетает в себе всё, что мы любим в средиземноморской кухне.
Если обычные овощные салаты кажутся вам слишком легкими, а хочется чего-то сытного, но в то же время свежего, стоит попробовать этот рецепт, о котором рассказали на странице TableByMax. Здесь есть и белок, и овощи, и приятная хрустящая текстура. Блюдо прекрасно подойдет для обеда, ужина или праздничного стола.
Ингредиенты
Для салата
говяжий стейк — 500 г
консервированный нут — 1 банка
руккола — 150 г
мини-огурцы — 4–5 шт.
помидоры черри — 250 г
красный лук — 1 шт.
петрушка — большая горсть
мята
кинза
Для хрустящего нута
оливковое масло — 2 ст. л
чесночная приправа
сладкая паприка
орегано
хлопья чили
соль
чёрный перец
Для заправки
оливковое масло
сок одного лимона
цедра лимона
красный винный уксус — 2 ст. л
дижонская горчица — 1 ст. л
сумах — 1 ч. л
орегано
чесночная приправа
соль
перец
Приготовление
Промойте нут, хорошо просушите бумажным полотенцем и смешайте с оливковым маслом, чесночной приправой, паприкой, орегано, чили, солью и перцем.
Выложите на противень и запекайте при температуре 220°C примерно 27–30 минут, пока нут не станет золотистым и хрустящим.
Нарежьте огурцы, помидоры черри и красный лук.
Петрушку мелко нарежьте, а по желанию добавьте немного мяты и кинзы.
Посолите и поперчите мясо, а затем обжарьте на небольшом количестве масла на хорошо разогретой сковороде до желаемой степени прожарки.
Дайте ему немного отдохнуть, после чего нарежьте тонкими полосками.
Смешайте оливковое масло, лимонный сок и цедру, красный винный уксус, дижонскую горчицу, сумах, орегано, чесночный порошок, соль и перец.
Хорошо перемешайте все до однородности.
Выложите в большую миску рукколу, овощи и зелень, добавьте заправку и аккуратно перемешайте.
Сверху разложите кусочки стейка.
Непосредственно перед подачей посыпьте салат хрустящим нутом, так он сохранит аппетитную текстуру.
Этот средиземноморский салат — прекрасный пример того, как из простых ингредиентов приготовить блюдо ресторанного уровня. Сочное мясо, свежие овощи, ароматная зелень и пикантная лимонная заправка гармонично сочетаются с пряным хрустящим нутом. Сытно, ярко и без лишней сложности.