салат в средиземноморском стиле instagram.com_tablebymax / © Instagram

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Если обычные овощные салаты кажутся вам слишком легкими, а хочется чего-то сытного, но в то же время свежего, стоит попробовать этот рецепт, о котором рассказали на странице TableByMax. Здесь есть и белок, и овощи, и приятная хрустящая текстура. Блюдо прекрасно подойдет для обеда, ужина или праздничного стола.

салат в средиземноморском стиле instagram.com_tablebymax / © Instagram

Ингредиенты

Для салата

говяжий стейк — 500 г

консервированный нут — 1 банка

руккола — 150 г

мини-огурцы — 4–5 шт.

помидоры черри — 250 г

красный лук — 1 шт.

петрушка — большая горсть

мята

кинза

Для хрустящего нута

оливковое масло — 2 ст. л

чесночная приправа

сладкая паприка

орегано

хлопья чили

соль

чёрный перец

Для заправки

оливковое масло

сок одного лимона

цедра лимона

красный винный уксус — 2 ст. л

дижонская горчица — 1 ст. л

сумах — 1 ч. л

орегано

чесночная приправа

соль

перец

салат в средиземноморском стиле instagram.com_tablebymax / © Instagram

Приготовление

Промойте нут, хорошо просушите бумажным полотенцем и смешайте с оливковым маслом, чесночной приправой, паприкой, орегано, чили, солью и перцем. Выложите на противень и запекайте при температуре 220°C примерно 27–30 минут, пока нут не станет золотистым и хрустящим. Нарежьте огурцы, помидоры черри и красный лук. Петрушку мелко нарежьте, а по желанию добавьте немного мяты и кинзы. Посолите и поперчите мясо, а затем обжарьте на небольшом количестве масла на хорошо разогретой сковороде до желаемой степени прожарки. Дайте ему немного отдохнуть, после чего нарежьте тонкими полосками. Смешайте оливковое масло, лимонный сок и цедру, красный винный уксус, дижонскую горчицу, сумах, орегано, чесночный порошок, соль и перец. Хорошо перемешайте все до однородности. Выложите в большую миску рукколу, овощи и зелень, добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Сверху разложите кусочки стейка. Непосредственно перед подачей посыпьте салат хрустящим нутом, так он сохранит аппетитную текстуру.

Этот средиземноморский салат — прекрасный пример того, как из простых ингредиентов приготовить блюдо ресторанного уровня. Сочное мясо, свежие овощи, ароматная зелень и пикантная лимонная заправка гармонично сочетаются с пряным хрустящим нутом. Сытно, ярко и без лишней сложности.

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