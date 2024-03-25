Соленая карамель: рецепт от шеф-повара

Прекрасно подходит для выпечки, десертов или шоколадных конфет.
Способность удивить вкусом всегда стоит внимания. И когда речь идет о сладостях, следует обратить внимание на неожиданные сочетания. Шеф-повар Жюль Виринга решил поделиться секретом одного из своих любимых рецептов – соленой карамели, которая станет идеальной основой для вашей выпечки, десертов или шоколадных конфет.
Ингредиенты
- Сахар
- 230 г
- Сливки
- 280 г
- Сливочное масло
- 70 г
- Глюкозный сироп
- 50 г
- Соль
- 3 г
- Белый шоколад
- 40 г
Приготовление
Чтобы приготовить соленую карамель, сначала карамелизируйте сахар на среднем огне до темного цвета. Помешивайте как можно меньше, чтобы он не кристаллизовался. Постепенно добавьте сливки, сливочное масло, глюкозный сироп и соль. После достижения температуры 112°C, перелейте смесь в миску и добавьте белый шоколад. Обязательно держите ручной блендер на дне чаши, чтобы воздух не смешивался с карамелью.
Перед использованием накройте и оставьте карамель остыть до комнатной температуры.
По словам шеф-повара, соленая карамель, приготовленная по этому рецепту, поразит вас своим богатым вкусом и неповторимым ароматом.
Читайте также: