Соленая карамель: рецепт от шеф-повара

Прекрасно подходит для выпечки, десертов или шоколадных конфет.

Способность удивить вкусом всегда стоит внимания. И когда речь идет о сладостях, следует обратить внимание на неожиданные сочетания. Шеф-повар Жюль Виринга решил поделиться секретом одного из своих любимых рецептов – соленой карамели, которая станет идеальной основой для вашей выпечки, десертов или шоколадных конфет.

Ингредиенты Сахар 230 г Сливки 280 г Сливочное масло 70 г Глюкозный сироп 50 г Соль 3 г Белый шоколад 40 г

Приготовление

Чтобы приготовить соленую карамель, сначала карамелизируйте сахар на среднем огне до темного цвета. Помешивайте как можно меньше, чтобы он не кристаллизовался. Постепенно добавьте сливки, сливочное масло, глюкозный сироп и соль. После достижения температуры 112°C, перелейте смесь в миску и добавьте белый шоколад. Обязательно держите ручной блендер на дне чаши, чтобы воздух не смешивался с карамелью.

Перед использованием накройте и оставьте карамель остыть до комнатной температуры.

По словам шеф-повара, соленая карамель, приготовленная по этому рецепту, поразит вас своим богатым вкусом и неповторимым ароматом.

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