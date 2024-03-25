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Соленая карамель: рецепт от шеф-повара

Соленая карамель: рецепт от шеф-повара

Соленая карамель / Фото: Credits

Прекрасно подходит для выпечки, десертов или шоколадных конфет.

Способность удивить вкусом всегда стоит внимания. И когда речь идет о сладостях, следует обратить внимание на неожиданные сочетания. Шеф-повар Жюль Виринга решил поделиться секретом одного из своих любимых рецептов – соленой карамели, которая станет идеальной основой для вашей выпечки, десертов или шоколадных конфет.

Ингредиенты

Сахар
230 г
Сливки
280 г
Сливочное масло
70 г
Глюкозный сироп
50 г
Соль
3 г
Белый шоколад
40 г

Приготовление

Чтобы приготовить соленую карамель, сначала карамелизируйте сахар на среднем огне до темного цвета. Помешивайте как можно меньше, чтобы он не кристаллизовался. Постепенно добавьте сливки, сливочное масло, глюкозный сироп и соль. После достижения температуры 112°C, перелейте смесь в миску и добавьте белый шоколад. Обязательно держите ручной блендер на дне чаши, чтобы воздух не смешивался с карамелью.

Перед использованием накройте и оставьте карамель остыть до комнатной температуры.

По словам шеф-повара, соленая карамель, приготовленная по этому рецепту, поразит вас своим богатым вкусом и неповторимым ароматом.

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