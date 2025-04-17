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Соленая паска с колбасой: оригинальный рецепт к пасхальному столу
Пасха — это не только аромат выпечки и звон крашанок, но и прекрасная возможность разнообразить праздничное меню чем-то новым, не менее вкусным, но неожиданным. Соленые пасхальные мафины с колбасой и сыром – именно такая идея. Они могут стать прекрасным дополнением к традиционным блюдам и, несомненно, привлекут внимание каждого гостя.
У рецепта, которым поделились на странице katarina_cooks, простые ингредиенты, аппетитный вид, пряный аромат и необычная форма — все это делает блюдо идеальным выбором для весеннего застолья. К тому же в отличие от классических пасок, ей не нужно дрожжевое тесто и долгое настаивание.
Это условное название, касающееся миниатюрных кексов или мафинов на основе несладкого теста. К Пасхе они выпекаются в формах для пасок, у них привлекательный вид и насыщенный вкус благодаря сочетанию колбасы, сыра и ароматных специй. Подаются с нежной сливочной намазкой — своеобразным «соленым кремом», который прекрасно дополняет текстуру выпечки.
Ингредиенты
Для теста
Яйца 1 шт.
Сахар 1 ст.л
Ванильный сахар (придает тонкий аромат, не делает выпечку сладкой) ½ ч. л
Соль
Молоко 150 мл
Растительное масло 100 мл
Пшеничная мука 220–250 г
Разрыхлитель теста 10 г
Колбаса 100 г
Твердый творог 50 г
Копченая паприка 1 ч. л
Сушеный чеснок 1 ч. л
Прованские травы 1 ч. л
Для намазки
Сливочный сыр 150 г
Жирные сливки 100 мл
Чеснок 1–2 зубчика
Свежая зелень
Приготовление
Колбасу и сыр нарежьте небольшими кубиками, чтобы кусочки были равномерно распределены в тесте.
В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром, ванильным сахаром, солью.
Влейте молоко и растительное масло, хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, а также специи (паприку, чеснок, травы).
Добавьте колбасу и сыр, тщательно перемешайте тесто ложкой или лопаткой. Консистенция должна быть как на оладьи — густая, но текучая.
Формочки смажьте маслом или застелите бумажными вкладками.
Наполните их тестом на ⅔.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20–25 мин до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна получаться сухой.
В глубокой емкости взбейте охлажденные сливки до мягких пиков. Добавьте сливочный сыр, измельченный чеснок и зелень. Перемешайте до однородной консистенции. Намазка должна быть нежной, ароматной, но не слишком жидкой.
Остывшие соленые паски можно подать со сливочной пастой сверху или отдельно — в пиале, как соус. Если есть желание можно украсить половинками черри или веточками укропа.
Советы:
Для вегетарианского варианта колбасу можно заменить обжаренными грибами или оливками.
Выпечка хорошо хранится в холодильнике до 2–3 дней, а намазка — до 48 часов.
Соленая паска — это не просто выпечка, а настоящий гастрономический сюрприз. Она сочетает в себе домашний уют, праздничный вид и яркий вкус. Ее можно подать как закуску, как альтернативу традиционному хлебу или как оригинальный ужин в предпраздничные дни.
Это еще одно доказательство того, что кулинарная традиция не стоит на месте. Она меняется и дарит новые вкусы для старых праздников. Главное — готовить с любовью.