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Дата публикации
Категория
Рецепты
Время на прочтение
2 мин

Соленая паска с колбасой: оригинальный рецепт к пасхальному столу

Пасха — это не только аромат выпечки и звон крашанок, но и прекрасная возможность разнообразить праздничное меню чем-то новым, не менее вкусным, но неожиданным. Соленые пасхальные мафины с колбасой и сыром – именно такая идея. Они могут стать прекрасным дополнением к традиционным блюдам и, несомненно, привлекут внимание каждого гостя.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Соленая паска с колбасой: оригинальный рецепт к пасхальному столу

Соленая паска с колбасой: оригинальный рецепт к пасхальному столу / © Credits

У рецепта, которым поделились на странице katarina_cooks, простые ингредиенты, аппетитный вид, пряный аромат и необычная форма — все это делает блюдо идеальным выбором для весеннего застолья. К тому же в отличие от классических пасок, ей не нужно дрожжевое тесто и долгое настаивание.

Это условное название, касающееся миниатюрных кексов или мафинов на основе несладкого теста. К Пасхе они выпекаются в формах для пасок, у них привлекательный вид и насыщенный вкус благодаря сочетанию колбасы, сыра и ароматных специй. Подаются с нежной сливочной намазкой — своеобразным «соленым кремом», который прекрасно дополняет текстуру выпечки.

Ингредиенты

Для теста

  • Яйца 1 шт.

  • Сахар 1 ст.л

  • Ванильный сахар (придает тонкий аромат, не делает выпечку сладкой) ½ ч. л

  • Соль

  • Молоко 150 мл

  • Растительное масло 100 мл

  • Пшеничная мука 220–250 г

  • Разрыхлитель теста 10 г

  • Колбаса 100 г

  • Твердый творог 50 г

  • Копченая паприка 1 ч. л

  • Сушеный чеснок 1 ч. л

  • Прованские травы 1 ч. л

Для намазки

  • Сливочный сыр 150 г

  • Жирные сливки 100 мл

  • Чеснок 1–2 зубчика

  • Свежая зелень

Приготовление

  1. Колбасу и сыр нарежьте небольшими кубиками, чтобы кусочки были равномерно распределены в тесте.

  2. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром, ванильным сахаром, солью.

  3. Влейте молоко и растительное масло, хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, а также специи (паприку, чеснок, травы).

  4. Добавьте колбасу и сыр, тщательно перемешайте тесто ложкой или лопаткой. Консистенция должна быть как на оладьи — густая, но текучая.

  5. Формочки смажьте маслом или застелите бумажными вкладками.

  6. Наполните их тестом на ⅔.

  7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20–25 мин до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна получаться сухой.

  8. В глубокой емкости взбейте охлажденные сливки до мягких пиков. Добавьте сливочный сыр, измельченный чеснок и зелень. Перемешайте до однородной консистенции. Намазка должна быть нежной, ароматной, но не слишком жидкой.

  9. Остывшие соленые паски можно подать со сливочной пастой сверху или отдельно — в пиале, как соус. Если есть желание можно украсить половинками черри или веточками укропа.

Советы:

  • Для вегетарианского варианта колбасу можно заменить обжаренными грибами или оливками.

  • Выпечка хорошо хранится в холодильнике до 2–3 дней, а намазка — до 48 часов.

Соленая паска — это не просто выпечка, а настоящий гастрономический сюрприз. Она сочетает в себе домашний уют, праздничный вид и яркий вкус. Ее можно подать как закуску, как альтернативу традиционному хлебу или как оригинальный ужин в предпраздничные дни.

Это еще одно доказательство того, что кулинарная традиция не стоит на месте. Она меняется и дарит новые вкусы для старых праздников. Главное — готовить с любовью.

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