Соленая паска с колбасой: оригинальный рецепт к пасхальному столу / © Credits

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У рецепта, которым поделились на странице katarina_cooks, простые ингредиенты, аппетитный вид, пряный аромат и необычная форма — все это делает блюдо идеальным выбором для весеннего застолья. К тому же в отличие от классических пасок, ей не нужно дрожжевое тесто и долгое настаивание.

Это условное название, касающееся миниатюрных кексов или мафинов на основе несладкого теста. К Пасхе они выпекаются в формах для пасок, у них привлекательный вид и насыщенный вкус благодаря сочетанию колбасы, сыра и ароматных специй. Подаются с нежной сливочной намазкой — своеобразным «соленым кремом», который прекрасно дополняет текстуру выпечки.

Ингредиенты

Для теста

Яйца 1 шт.

Сахар 1 ст.л

Ванильный сахар (придает тонкий аромат, не делает выпечку сладкой) ½ ч. л

Соль

Молоко 150 мл

Растительное масло 100 мл

Пшеничная мука 220–250 г

Разрыхлитель теста 10 г

Колбаса 100 г

Твердый творог 50 г

Копченая паприка 1 ч. л

Сушеный чеснок 1 ч. л

Прованские травы 1 ч. л

Для намазки

Сливочный сыр 150 г

Жирные сливки 100 мл

Чеснок 1–2 зубчика

Свежая зелень

Приготовление

Колбасу и сыр нарежьте небольшими кубиками, чтобы кусочки были равномерно распределены в тесте. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром, ванильным сахаром, солью. Влейте молоко и растительное масло, хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, а также специи (паприку, чеснок, травы). Добавьте колбасу и сыр, тщательно перемешайте тесто ложкой или лопаткой. Консистенция должна быть как на оладьи — густая, но текучая. Формочки смажьте маслом или застелите бумажными вкладками. Наполните их тестом на ⅔. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20–25 мин до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна получаться сухой. В глубокой емкости взбейте охлажденные сливки до мягких пиков. Добавьте сливочный сыр, измельченный чеснок и зелень. Перемешайте до однородной консистенции. Намазка должна быть нежной, ароматной, но не слишком жидкой. Остывшие соленые паски можно подать со сливочной пастой сверху или отдельно — в пиале, как соус. Если есть желание можно украсить половинками черри или веточками укропа.

Советы:

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Для вегетарианского варианта колбасу можно заменить обжаренными грибами или оливками.

Выпечка хорошо хранится в холодильнике до 2–3 дней, а намазка — до 48 часов.

Соленая паска — это не просто выпечка, а настоящий гастрономический сюрприз. Она сочетает в себе домашний уют, праздничный вид и яркий вкус. Ее можно подать как закуску, как альтернативу традиционному хлебу или как оригинальный ужин в предпраздничные дни.

Это еще одно доказательство того, что кулинарная традиция не стоит на месте. Она меняется и дарит новые вкусы для старых праздников. Главное — готовить с любовью.