Рецепты
80
2 мин

Соленые орешки — рецепт из детства в новом гастроформате

Предлагаем переосмыслить классический десерт и превратить его в стильную соленую закуску с крем-сыром и рыбой. Идеально для бранча, вечеринки или просто когда хочется чего-то особенного, но без лишних хлопот.

Станислава Бондаренко
Соленые орешки Tiktok.com/@valeria.matrokhina

Форма «орешков» — знакомая многим еще с детства, маленькие половинки, которые обычно наполняли сгущенкой, но фудблогер Валерия Матрохина предложила новый формат, когда сладкое становится соленым и классика получает новую жизнь.

Именно так появился этот рецепт с нежным песочным тестом и насыщенной соленой начинкой. Баланс текстур и вкусов делает «орешки» универсальными, поэтому они одинаково уместны и на праздничном столе, и как стильный перекус.

Ингредиенты

Тесто

  • сливочное масло (обязательно мягкое) 160 г

  • сахарная пудра 30-40 г

  • яйцо 1 шт.

  • желтки 2 шт.

  • соль

  • мука 320-350 г

Начинка

  • крем-сыр

  • рыба (слабосоленая или копченая)

Приготовление

  1. Взбейте масло с сахарной пудрой до кремового состояния, это создает воздушную текстуру и равномерную сладость.

  2. Добавьте яйцо, желтки и щепотку соли.

  3. Перемешайте до полной однородности, масса должна быть гладкой и блестящей.

  4. Введите муку и замесите мягкое, не липкое тесто. Оно должно легко держать форму, но не быть тугим.

  5. Заверните тесто в пленку и оставьте на 20-30 мин.

  6. Сформируйте маленькие шарики весом примерно 5-6 г, именно такой размер идеально подходит для формы «орешков».

  7. Разогрейте форму, выложите шарики и закройте ее. Выпекайте 1,5-2 мин с одной стороны, затем переверните и еще 1-1,5 мин. В результате вы получите золотистые, равномерно пропеченные половинки с легкой хрустящей корочкой.

  8. Когда орешки немного остынут в одну половинку положите рыбу, а другую наполните крем-сыром.

  9. После этого соедините две половинки вместе и орешки готовы.

Немного фантазии, правильные пропорции и внимание к деталям, и домашняя кухня легко переходит в формат стильного гастроэксперимента, ведь этот рецепт не только о еде, но и о настроении, когда хочется удивить гостей, порадовать себя или просто добавить в обычный день немного эстетики и вкуса.

