Соленые орешки Tiktok.com/@valeria.matrokhina

Форма «орешков» — знакомая многим еще с детства, маленькие половинки, которые обычно наполняли сгущенкой, но фудблогер Валерия Матрохина предложила новый формат, когда сладкое становится соленым и классика получает новую жизнь.

Именно так появился этот рецепт с нежным песочным тестом и насыщенной соленой начинкой. Баланс текстур и вкусов делает «орешки» универсальными, поэтому они одинаково уместны и на праздничном столе, и как стильный перекус.

Ингредиенты

Тесто

сливочное масло (обязательно мягкое) 160 г

сахарная пудра 30-40 г

яйцо 1 шт.

желтки 2 шт.

соль

мука 320-350 г

Начинка

крем-сыр

рыба (слабосоленая или копченая)

Приготовление

Взбейте масло с сахарной пудрой до кремового состояния, это создает воздушную текстуру и равномерную сладость. Добавьте яйцо, желтки и щепотку соли. Перемешайте до полной однородности, масса должна быть гладкой и блестящей. Введите муку и замесите мягкое, не липкое тесто. Оно должно легко держать форму, но не быть тугим. Заверните тесто в пленку и оставьте на 20-30 мин. Сформируйте маленькие шарики весом примерно 5-6 г, именно такой размер идеально подходит для формы «орешков». Разогрейте форму, выложите шарики и закройте ее. Выпекайте 1,5-2 мин с одной стороны, затем переверните и еще 1-1,5 мин. В результате вы получите золотистые, равномерно пропеченные половинки с легкой хрустящей корочкой. Когда орешки немного остынут в одну половинку положите рыбу, а другую наполните крем-сыром. После этого соедините две половинки вместе и орешки готовы.

Немного фантазии, правильные пропорции и внимание к деталям, и домашняя кухня легко переходит в формат стильного гастроэксперимента, ведь этот рецепт не только о еде, но и о настроении, когда хочется удивить гостей, порадовать себя или просто добавить в обычный день немного эстетики и вкуса.