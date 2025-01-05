Соленые пирожки из слоеного теста: простой рецепт турецкой выпечки

Турецкая кухня известна своей богатой палитрой вкусов и соленые пирожки из слоеного теста не исключение. Это блюдо, которое можно легко приготовить дома без особого труда.

Простой рецепт, который показали на странице hatice0ncel, станет настоящей находкой для любящих ароматную выпечку. К тому же тесто можно приготовить без использования скалки.

Ингредиенты

Для теста:

Вода 2 стакана

Соль 1 ч. л

Мука 4,5-5 стакана

Для смазывания теста:

Сливочное масло 50 г

Масло

Для начинки:

Фарш 250 г

Лук 1 шт.

Соль

Черный перец

Красный перец

Сыр Чеддер

Приготовление

В большой миске смешайте воду, соль и муку. Замесите мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Если хотите, можно добавить дрожжи для эластичности. Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и дайте отдохнуть 10 минут. Затем разделите тесто на 12 частей и сформируйте шарики. Каждый шарик раскатайте до размера десертной тарелки. Смажьте каждый шар смесью сливочного масла и масла. Выложите их друг на друга на противень. Накройте пленкой и оставьте отдохнуть минимум на час. На сковороде обжарьте фарш до изменения цвета. Добавьте мелко нарезанный лук, специи (соль, черный перец, красный перец) и тушите еще несколько минут. Снимите с огня и охладите. Затем тесто растяните руками или раскатайте. Выложите начинку на середину каждого слоя, добавьте немного тертого сыра чедер для сочности. Сформируйте пирожки по вашему желанию: в виде треугольников, прямоугольников или рулетиков. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке до золотистой корочки. Следите за процессом, чтобы пирожки не пережарились.

Советы:

Если вы используете дрожжи, дайте тесту немного больше времени для поднятия.

Для дополнительного аромата можно добавить в начинку мелко нарезанную зелень.

Чтобы пирожки стали более хрустящими, можно смазать их поверхность яйцом перед выпеканием.

Подавайте соленые пирожки из слоеного теста горячими или теплыми. Они прекрасно подходят как с чашкой чая, так и в качестве закуски к основным блюдам.

Приятного аппетита!

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