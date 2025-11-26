ТСН в социальных сетях

Рецепты
56
1 мин

Соленые сырники из феты в аэрогриле: рецепт интересной закуски

Сырники — классика, которую украинцы привыкли представлять сладкой, мягкой и обжаренной на сковороде. Но 2025-й диктует новые гастрономические тренды: минимум масла, максимум вкуса и текстуры.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Соленые сырники из феты в аэрогриле tiktok.com_petros_maounatzis

Именно поэтому интернет покорил рецепт фудблогера Petros Maounatzis, который предложил свою версию — соленые сырники с фетой и зеленью, запеченные в аэрогриле. Без единой капли масла и грязи на кухне, они будут готовы за 15 мин и что особенно важно, они имеют тот самый хрустящий, «солнечный» золотистый цвет, которого обычно достигают только во время жарки.

Ингредиенты

фета
300 г
рикотта (или подобный мягкий сыр)
100 г
яйцо
1 шт.
измельченная петрушка
1 ст. л
мята
1 ст. л
чёрный перец
мука
панировочные сухари

Приготовление

  1. Разомните фету и рикотту вилкой до однородной массы.

  2. Добавьте яйцо, зелень и черный перец. Если масса получается слишком мягкой, подсыпьте немного муки, буквально 1-2 ложки.

  3. Сделайте небольшие шарики или мини-сырники.

  4. Обваляйте в панировочных сухарях, они создадут ту самую хрустящую корочку.

  5. Положите в корзину аэрогриля.

  6. Готовьте при 180°C примерно 12-15 мин, пока сырники не станут золотистыми.

Подача

  • на большом тарелке вместе с лимонными ломтиками;

  • добавьте холодный соус на основе йогурта, огурца и чеснока;

  • украсьте свежей мятой или микрогрином;

  • идеальное дополнение — бокал прохладной минеральной воды со льдом и листком базилика.

Это простой рецепт, который легко вписывается в новую волну здоровой гастрономии. Соленые сырники с аэрогриля — это о легкости, друзьях и той самой греческой беззаботности.

56
