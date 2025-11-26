Соленые сырники из феты в аэрогриле: рецепт интересной закуски

Соленые сырники из феты в аэрогриле tiktok.com_petros_maounatzis

Реклама

Именно поэтому интернет покорил рецепт фудблогера Petros Maounatzis, который предложил свою версию — соленые сырники с фетой и зеленью, запеченные в аэрогриле. Без единой капли масла и грязи на кухне, они будут готовы за 15 мин и что особенно важно, они имеют тот самый хрустящий, «солнечный» золотистый цвет, которого обычно достигают только во время жарки.

Ингредиенты фета 300 г рикотта (или подобный мягкий сыр) 100 г яйцо 1 шт. измельченная петрушка 1 ст. л мята 1 ст. л чёрный перец мука панировочные сухари

Приготовление

Разомните фету и рикотту вилкой до однородной массы. Добавьте яйцо, зелень и черный перец. Если масса получается слишком мягкой, подсыпьте немного муки, буквально 1-2 ложки. Сделайте небольшие шарики или мини-сырники. Обваляйте в панировочных сухарях, они создадут ту самую хрустящую корочку. Положите в корзину аэрогриля. Готовьте при 180°C примерно 12-15 мин, пока сырники не станут золотистыми.

Подача

на большом тарелке вместе с лимонными ломтиками;

добавьте холодный соус на основе йогурта, огурца и чеснока;

украсьте свежей мятой или микрогрином;

идеальное дополнение — бокал прохладной минеральной воды со льдом и листком базилика.

Это простой рецепт, который легко вписывается в новую волну здоровой гастрономии. Соленые сырники с аэрогриля — это о легкости, друзьях и той самой греческой беззаботности.