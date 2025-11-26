- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
Соленые сырники из феты в аэрогриле: рецепт интересной закуски
Сырники — классика, которую украинцы привыкли представлять сладкой, мягкой и обжаренной на сковороде. Но 2025-й диктует новые гастрономические тренды: минимум масла, максимум вкуса и текстуры.
Именно поэтому интернет покорил рецепт фудблогера Petros Maounatzis, который предложил свою версию — соленые сырники с фетой и зеленью, запеченные в аэрогриле. Без единой капли масла и грязи на кухне, они будут готовы за 15 мин и что особенно важно, они имеют тот самый хрустящий, «солнечный» золотистый цвет, которого обычно достигают только во время жарки.
Ингредиенты
- фета
- 300 г
- рикотта (или подобный мягкий сыр)
- 100 г
- яйцо
- 1 шт.
- измельченная петрушка
- 1 ст. л
- мята
- 1 ст. л
- чёрный перец
-
- мука
-
- панировочные сухари
-
Приготовление
Разомните фету и рикотту вилкой до однородной массы.
Добавьте яйцо, зелень и черный перец. Если масса получается слишком мягкой, подсыпьте немного муки, буквально 1-2 ложки.
Сделайте небольшие шарики или мини-сырники.
Обваляйте в панировочных сухарях, они создадут ту самую хрустящую корочку.
Положите в корзину аэрогриля.
Готовьте при 180°C примерно 12-15 мин, пока сырники не станут золотистыми.
Подача
на большом тарелке вместе с лимонными ломтиками;
добавьте холодный соус на основе йогурта, огурца и чеснока;
украсьте свежей мятой или микрогрином;
идеальное дополнение — бокал прохладной минеральной воды со льдом и листком базилика.
Это простой рецепт, который легко вписывается в новую волну здоровой гастрономии. Соленые сырники с аэрогриля — это о легкости, друзьях и той самой греческой беззаботности.