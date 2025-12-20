Соленые сырники с лососем и зеленым маслом: рецепт оригинального завтрака

Соленые сырники с лососем и зеленым маслом tiktok.com_@katya_rybalka

Соленые сырники — это о гастрономической свободе, эксперименты со вкусами и удовольствие без лишней сложности. Именно таким рецептом поделились на странице фудблогера Кати Рыбалки — идеальное сочетание кремовой текстуры, соленого лосося, красной икры и яркого зеленого масла.

Ингредиенты

Сырники

Творог кисломолочный 250 г

Блючиз 40 г

Сулугуни 60 г

Мука 1 ст. л. муки

Желток 1 шт.

Укроп 1 ст. л

Лосось или семга слабосоленая 3-6 кусочков

Красная икра 1 ст. л

Зеленый лук

Зеленое масло

Соус

Красная икра 1 ст. л

Греческий йогурт 3 ст. л

Пармезан ½ ст. л

Зеленое масло

Шпинат 40 г

Мята 20 г

Оливковое или подсолнечное масло 100 мл

Приготовление

Шаг 1. Зеленое масло

Перебейте в блендере шпинат, мяту и масло до однородности. Полученную смесь подогрейте до 70-80°C — это поможет сохранить насыщенный зеленый цвет. Процедите через сито и марлю.

Шаг 2. Сырники

Творог перетрите через сито — это ключ к нежной текстуре. Добавьте натертый сулугуни, блючиз, желток, муку и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешайте. Сформируйте сырники и обжарьте на масле до румяной корочки с обеих сторон. Накройте крышкой и доведите на минимальном огне 5-7 мин.

Шаг 3. Соус

Смешайте греческий йогурт, пармезан и красную икру — соус должен быть кремовым и нежным.

Шаг 4. Подача

Выложите соус на тарелку, сверху — сырники, затем лосось и еще немного икры.

Завершите несколькими каплями зеленого масла и щепоткой лука.

Эти соленые сырники — доказательство того, что домашняя кухня может быть стильной, современной и ресторанной. Они не требуют сложных техник, но выглядят так, будто их подали в модном столичном бистро.