Соленые сырники с лососем и зеленым маслом: рецепт оригинального завтрака
Сырники давно перестали быть лишь сладкой классикой. Сегодня они уверенно входят в меню городских бистро, авторских кофеен и модных домашних завтраков.
Соленые сырники — это о гастрономической свободе, эксперименты со вкусами и удовольствие без лишней сложности. Именно таким рецептом поделились на странице фудблогера Кати Рыбалки — идеальное сочетание кремовой текстуры, соленого лосося, красной икры и яркого зеленого масла.
Ингредиенты
Сырники
Творог кисломолочный 250 г
Блючиз 40 г
Сулугуни 60 г
Мука 1 ст. л. муки
Желток 1 шт.
Укроп 1 ст. л
Лосось или семга слабосоленая 3-6 кусочков
Красная икра 1 ст. л
Зеленый лук
Зеленое масло
Соус
Красная икра 1 ст. л
Греческий йогурт 3 ст. л
Пармезан ½ ст. л
Зеленое масло
Шпинат 40 г
Мята 20 г
Оливковое или подсолнечное масло 100 мл
Приготовление
Шаг 1. Зеленое масло
Перебейте в блендере шпинат, мяту и масло до однородности.
Полученную смесь подогрейте до 70-80°C — это поможет сохранить насыщенный зеленый цвет.
Процедите через сито и марлю.
Шаг 2. Сырники
Творог перетрите через сито — это ключ к нежной текстуре.
Добавьте натертый сулугуни, блючиз, желток, муку и мелко нарезанный укроп.
Хорошо перемешайте.
Сформируйте сырники и обжарьте на масле до румяной корочки с обеих сторон.
Накройте крышкой и доведите на минимальном огне 5-7 мин.
Шаг 3. Соус
Смешайте греческий йогурт, пармезан и красную икру — соус должен быть кремовым и нежным.
Шаг 4. Подача
Выложите соус на тарелку, сверху — сырники, затем лосось и еще немного икры.
Завершите несколькими каплями зеленого масла и щепоткой лука.
Эти соленые сырники — доказательство того, что домашняя кухня может быть стильной, современной и ресторанной. Они не требуют сложных техник, но выглядят так, будто их подали в модном столичном бистро.