ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
52
Время на прочтение
2 мин

Соленые сырники с лососем и зеленым маслом: рецепт оригинального завтрака

Сырники давно перестали быть лишь сладкой классикой. Сегодня они уверенно входят в меню городских бистро, авторских кофеен и модных домашних завтраков.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Соленые сырники с лососем и зеленым маслом tiktok.com_@katya_rybalka

Соленые сырники с лососем и зеленым маслом tiktok.com_@katya_rybalka

Соленые сырники — это о гастрономической свободе, эксперименты со вкусами и удовольствие без лишней сложности. Именно таким рецептом поделились на странице фудблогера Кати Рыбалки — идеальное сочетание кремовой текстуры, соленого лосося, красной икры и яркого зеленого масла.

Ингредиенты

Сырники

  • Творог кисломолочный 250 г

  • Блючиз 40 г

  • Сулугуни 60 г

  • Мука 1 ст. л. муки

  • Желток 1 шт.

  • Укроп 1 ст. л

  • Лосось или семга слабосоленая 3-6 кусочков

  • Красная икра 1 ст. л

  • Зеленый лук

  • Зеленое масло

Соус

  • Красная икра 1 ст. л

  • Греческий йогурт 3 ст. л

  • Пармезан ½ ст. л

Зеленое масло

  • Шпинат 40 г

  • Мята 20 г

  • Оливковое или подсолнечное масло 100 мл

Приготовление

Шаг 1. Зеленое масло

  1. Перебейте в блендере шпинат, мяту и масло до однородности.

  2. Полученную смесь подогрейте до 70-80°C — это поможет сохранить насыщенный зеленый цвет.

  3. Процедите через сито и марлю.

Шаг 2. Сырники

  1. Творог перетрите через сито — это ключ к нежной текстуре.

  2. Добавьте натертый сулугуни, блючиз, желток, муку и мелко нарезанный укроп.

  3. Хорошо перемешайте.

  4. Сформируйте сырники и обжарьте на масле до румяной корочки с обеих сторон.

  5. Накройте крышкой и доведите на минимальном огне 5-7 мин.

Шаг 3. Соус

  1. Смешайте греческий йогурт, пармезан и красную икру — соус должен быть кремовым и нежным.

Шаг 4. Подача

  • Выложите соус на тарелку, сверху — сырники, затем лосось и еще немного икры.

  • Завершите несколькими каплями зеленого масла и щепоткой лука.

Эти соленые сырники — доказательство того, что домашняя кухня может быть стильной, современной и ресторанной. Они не требуют сложных техник, но выглядят так, будто их подали в модном столичном бистро.

Дата публикации
Количество просмотров
52
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie