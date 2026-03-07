- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Соленые сырники с зеленью — рецепт вкусного завтрака для всей семьи
Если вы думали, что сырники — это только сладкое удовольствие с джемом или медом, ошибаетесь. Соленые сырники с зеленью открывают совсем другую вкусовую вселенную: нежная текстура и аромат свежей зелени — идеальный вариант для завтрака или бранча.
Сырники — классика украинской кухни, но современные рецепты позволяют сочетать традиции и гастрономические эксперименты. Если раньше вы были уверены, что соленые сырники — не для вас, эта версия с пармезаном и свежей зеленью изменит ваше мнение. Они идеально подходят к завтраку в комбинации с крем-сыром, красной рыбой и оливками, и добавляют столу стильный гастрономический шик. Как их правильно приготовить рассказали на странице Tasty Stories.
Ингредиенты
Для сырников
творог 600 г
яйца 2 шт.
мука (в зависимости от влажности творога) 3-4 ст. л
твердый сыр (моцарелла или пармезан) 100 г
укроп 4 веточки
петрушка 4 веточки
соль
Для подачи
крем-сыр
красная рыба
оливки
зелень
Приготовление
Соединяем творог с яйцами и солью, перебиваем погружным блендером до однородности.
Добавляем муку, начните с 3 ст. л и перемешиваем. Если масса хорошо лепится, больше муки не нужно.
Добавляем натертый сыр и мелко нарезанную зелень.
Формируем сырники влажными руками, чтобы масса не прилипала.
Жарим на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Для особого аромата используйте масло гхи.
Подаем горячими с крем-сыром, красной рыбой, оливками и дополнительной зеленью.
Соленые сырники с зеленью — это гастрономическое открытие для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Они идеально подходят как для быстрого завтрака, так и для стильного бранча с друзьями.