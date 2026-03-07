ТСН в социальных сетях

Рецепты
109
1 мин

Соленые сырники с зеленью — рецепт вкусного завтрака для всей семьи

Если вы думали, что сырники — это только сладкое удовольствие с джемом или медом, ошибаетесь. Соленые сырники с зеленью открывают совсем другую вкусовую вселенную: нежная текстура и аромат свежей зелени — идеальный вариант для завтрака или бранча.

Станислава Бондаренко
соленые сырники Instagram.com/tastystories.feed

соленые сырники / © Instagram

Сырники — классика украинской кухни, но современные рецепты позволяют сочетать традиции и гастрономические эксперименты. Если раньше вы были уверены, что соленые сырники — не для вас, эта версия с пармезаном и свежей зеленью изменит ваше мнение. Они идеально подходят к завтраку в комбинации с крем-сыром, красной рыбой и оливками, и добавляют столу стильный гастрономический шик. Как их правильно приготовить рассказали на странице Tasty Stories.

Ингредиенты

Для сырников

  • творог 600 г 

  • яйца 2 шт.

  • мука (в зависимости от влажности творога) 3-4 ст. л

  • твердый сыр (моцарелла или пармезан) 100 г

  • укроп 4 веточки

  • петрушка 4 веточки

  • соль

Для подачи

  • крем-сыр

  • красная рыба

  • оливки

  • зелень

Приготовление

  1. Соединяем творог с яйцами и солью, перебиваем погружным блендером до однородности.

  2. Добавляем муку, начните с 3 ст. л и перемешиваем. Если масса хорошо лепится, больше муки не нужно.

  3. Добавляем натертый сыр и мелко нарезанную зелень.

  4. Формируем сырники влажными руками, чтобы масса не прилипала.

  5. Жарим на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Для особого аромата используйте масло гхи.

  6. Подаем горячими с крем-сыром, красной рыбой, оливками и дополнительной зеленью.

Соленые сырники с зеленью — это гастрономическое открытие для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Они идеально подходят как для быстрого завтрака, так и для стильного бранча с друзьями.

109
