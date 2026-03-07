соленые сырники Instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Сырники — классика украинской кухни, но современные рецепты позволяют сочетать традиции и гастрономические эксперименты. Если раньше вы были уверены, что соленые сырники — не для вас, эта версия с пармезаном и свежей зеленью изменит ваше мнение. Они идеально подходят к завтраку в комбинации с крем-сыром, красной рыбой и оливками, и добавляют столу стильный гастрономический шик. Как их правильно приготовить рассказали на странице Tasty Stories.

Ингредиенты

Для сырников

творог 600 г

яйца 2 шт.

мука (в зависимости от влажности творога) 3-4 ст. л

твердый сыр (моцарелла или пармезан) 100 г

укроп 4 веточки

петрушка 4 веточки

соль

Для подачи

крем-сыр

красная рыба

оливки

зелень

Приготовление

Соединяем творог с яйцами и солью, перебиваем погружным блендером до однородности. Добавляем муку, начните с 3 ст. л и перемешиваем. Если масса хорошо лепится, больше муки не нужно. Добавляем натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Формируем сырники влажными руками, чтобы масса не прилипала. Жарим на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Для особого аромата используйте масло гхи. Подаем горячими с крем-сыром, красной рыбой, оливками и дополнительной зеленью.

Соленые сырники с зеленью — это гастрономическое открытие для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Они идеально подходят как для быстрого завтрака, так и для стильного бранча с друзьями.