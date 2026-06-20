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Соленые цветы бузины в пивном кляре — интересный рецепт
Хрустящие и ароматные цветы бузины в пивном кляре — звучит как блюдо из ресторанного меню, но приготовить его можно дома из очень простых ингредиентов.
Иногда самые интересные рецепты рождаются там, где классика сочетается с легким гастрономическим хулиганством. Именно так выглядят соленые цветы бузины в пивном кляре, рецепт которых рассказала фудблогер Марго Керри.
Ингредиенты
- яйца
- 2 шт.
- соль
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- пшеничная мука
- 200 г
- темное пиво
- 250 мл
- чеснок
- 1 зубчик
- цветы бузины
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- масло
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Приготовление
Яйца взбить с солью до однородной консистенции.
Добавить муку и тщательно перемешать.
Постепенно влить темное пиво, добавить измельченный чеснок и перемешать до получения гладкого кляра без комочков.
Окунуть цветы бузины в тесто так, чтобы они полностью покрылись кляром.
Обжарить в хорошо разогретом масле до золотистой, хрустящей корочки.
Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Соленые цветы бузины в пивном кляре — это пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в небольшое гастрономическое событие.