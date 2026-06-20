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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

Соленые цветы бузины в пивном кляре — интересный рецепт

Хрустящие и ароматные цветы бузины в пивном кляре — звучит как блюдо из ресторанного меню, но приготовить его можно дома из очень простых ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Комментарии
Соленые цветы бузины в пивном кляре tiktok.com/@margo_kerri

Соленые цветы бузины в пивном кляре tiktok.com/@margo_kerri

Иногда самые интересные рецепты рождаются там, где классика сочетается с легким гастрономическим хулиганством. Именно так выглядят соленые цветы бузины в пивном кляре, рецепт которых рассказала фудблогер Марго Керри.

Ингредиенты

яйца
2 шт.
соль
пшеничная мука
200 г
темное пиво
250 мл
чеснок
1 зубчик
цветы бузины
масло

Приготовление

  1. Яйца взбить с солью до однородной консистенции.

  2. Добавить муку и тщательно перемешать.

  3. Постепенно влить темное пиво, добавить измельченный чеснок и перемешать до получения гладкого кляра без комочков.

  4. Окунуть цветы бузины в тесто так, чтобы они полностью покрылись кляром.

  5. Обжарить в хорошо разогретом масле до золотистой, хрустящей корочки.

  6. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Соленые цветы бузины в пивном кляре — это пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в небольшое гастрономическое событие.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
21
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