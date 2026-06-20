Соленые цветы бузины в пивном кляре tiktok.com/@margo_kerri

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Иногда самые интересные рецепты рождаются там, где классика сочетается с легким гастрономическим хулиганством. Именно так выглядят соленые цветы бузины в пивном кляре, рецепт которых рассказала фудблогер Марго Керри.

Ингредиенты яйца 2 шт. соль пшеничная мука 200 г темное пиво 250 мл чеснок 1 зубчик цветы бузины масло

Приготовление

Яйца взбить с солью до однородной консистенции. Добавить муку и тщательно перемешать. Постепенно влить темное пиво, добавить измельченный чеснок и перемешать до получения гладкого кляра без комочков. Окунуть цветы бузины в тесто так, чтобы они полностью покрылись кляром. Обжарить в хорошо разогретом масле до золотистой, хрустящей корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Соленые цветы бузины в пивном кляре — это пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в небольшое гастрономическое событие.

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