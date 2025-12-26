Соленый "Наполеон" с плавленым сыром и сардинами: рецепт нестандартной закуски

Соленый "Наполеон" tiktok.com/@vita_datsenko

Один из интересных гастрономических шедевров — соленая закуска «Наполеон», о рецепте которой рассказали на странице кулинарного блогера Vita Datsenko.

Этот вариант отличается от традиционного десертного Наполеона тем, что он сочетает плавленый сыр, сардину, овощи и яйца, создает невероятный баланс соленого, нежного и ароматного.

Ингредиенты Слоеное бездрожжевое тесто 500 г Майонез 250 г Чеснок 2 зубчика Яйца (вареные) 3 шт. Лук 1 шт. Морковь 1 шт. Плавленый сырок 100 г Консервированная сардина в масле 1 банка Соль Перец

Приготовление

Коржи

Разморозьте тесто согласно инструкции на упаковке. Выпекайте вместе с обрезками при 180°C до готовности. Дайте остыть и разрежьте каждый прямоугольник на части для формирования слоев.

Формирование слоев

Первый слой: лепешка, смазанная майонезом, обжаренный лук с морковью, немного соли. Второй слой: лепешка, майонез, натертый плавленый сырок и чеснок. Третий слой: лепешка, майонез, сардина, размятая вилкой. Четвертый слой: корж, майонез, натертые вареные яйца.

Финальный штрих

Слегка прижмите закуску, смажьте верх майонезом. Присыпьте крошкой от обрезков теста для текстуры. Положите в холодильник, чтобы слои пропитались и объединились ароматами.

Этот соленый «Наполеон» — настоящая находка для тех, кто хочет удивить гостей, добавить праздничного настроения и совместить классическую элегантность с современным вкусом.