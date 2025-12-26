ТСН в социальных сетях

Рецепты
114
1 мин

Соленый "Наполеон" с плавленым сыром и сардинами: рецепт нестандартной закуски

Слои, аромат и неожиданные сочетания вкусов, делают эту закуску настоящим гастрономическим чудом, особенно когда понимаете, что этот «Наполеон» — вовсе не десерт.

Станислава Бондаренко
1 час. 20 мин.
263 ккал
Соленый "Наполеон" tiktok.com/@vita_datsenko

Соленый "Наполеон" tiktok.com/@vita_datsenko

Один из интересных гастрономических шедевров — соленая закуска «Наполеон», о рецепте которой рассказали на странице кулинарного блогера Vita Datsenko.

Этот вариант отличается от традиционного десертного Наполеона тем, что он сочетает плавленый сыр, сардину, овощи и яйца, создает невероятный баланс соленого, нежного и ароматного.

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто
500 г
Майонез
250 г
Чеснок
2 зубчика
Яйца (вареные)
3 шт.
Лук
1 шт.
Морковь
1 шт.
Плавленый сырок
100 г
Консервированная сардина в масле
1 банка
Соль
Перец

Приготовление

Коржи

  1. Разморозьте тесто согласно инструкции на упаковке.

  2. Выпекайте вместе с обрезками при 180°C до готовности.

  3. Дайте остыть и разрежьте каждый прямоугольник на части для формирования слоев.

Формирование слоев

  1. Первый слой: лепешка, смазанная майонезом, обжаренный лук с морковью, немного соли.

  2. Второй слой: лепешка, майонез, натертый плавленый сырок и чеснок.

  3. Третий слой: лепешка, майонез, сардина, размятая вилкой.

  4. Четвертый слой: корж, майонез, натертые вареные яйца.

Финальный штрих

  1. Слегка прижмите закуску, смажьте верх майонезом.

  2. Присыпьте крошкой от обрезков теста для текстуры.

  3. Положите в холодильник, чтобы слои пропитались и объединились ароматами.

Этот соленый «Наполеон» — настоящая находка для тех, кто хочет удивить гостей, добавить праздничного настроения и совместить классическую элегантность с современным вкусом.

