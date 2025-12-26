- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 1 мин
Соленый "Наполеон" с плавленым сыром и сардинами: рецепт нестандартной закуски
Слои, аромат и неожиданные сочетания вкусов, делают эту закуску настоящим гастрономическим чудом, особенно когда понимаете, что этот «Наполеон» — вовсе не десерт.
Один из интересных гастрономических шедевров — соленая закуска «Наполеон», о рецепте которой рассказали на странице кулинарного блогера Vita Datsenko.
Этот вариант отличается от традиционного десертного Наполеона тем, что он сочетает плавленый сыр, сардину, овощи и яйца, создает невероятный баланс соленого, нежного и ароматного.
Ингредиенты
- Слоеное бездрожжевое тесто
- 500 г
- Майонез
- 250 г
- Чеснок
- 2 зубчика
- Яйца (вареные)
- 3 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Плавленый сырок
- 100 г
- Консервированная сардина в масле
- 1 банка
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
Коржи
Разморозьте тесто согласно инструкции на упаковке.
Выпекайте вместе с обрезками при 180°C до готовности.
Дайте остыть и разрежьте каждый прямоугольник на части для формирования слоев.
Формирование слоев
Первый слой: лепешка, смазанная майонезом, обжаренный лук с морковью, немного соли.
Второй слой: лепешка, майонез, натертый плавленый сырок и чеснок.
Третий слой: лепешка, майонез, сардина, размятая вилкой.
Четвертый слой: корж, майонез, натертые вареные яйца.
Финальный штрих
Слегка прижмите закуску, смажьте верх майонезом.
Присыпьте крошкой от обрезков теста для текстуры.
Положите в холодильник, чтобы слои пропитались и объединились ароматами.
Этот соленый «Наполеон» — настоящая находка для тех, кто хочет удивить гостей, добавить праздничного настроения и совместить классическую элегантность с современным вкусом.