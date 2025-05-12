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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
127
Время на прочтение
2 мин

Солянка по-домашнему: рецепт родом из Житомира

Об этом рецепте наваристой, ароматной и по-настоящему сытной солянки рассказали жители Житомирщины — и он мгновенно завоевал сердца украинских хозяек.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
90 ккал
Солянка по-домашнему: рецепт родом из Житомирщины

Солянка по-домашнему: рецепт родом из Житомира / © Credits

Простой в приготовлении и в то же время празднично насыщенный вкусом — именно таким должен быть настоящий домашний суп, когда в холодильнике остались разные кусочки мяса после застолья, например. Этот рецепт идеально подойдет как для семейного обеда, так и для сытного перекуса, а еще он прекрасно хранится в холодильнике до трех дней, с каждым днем становясь вкуснее. Как приготовить солянку по-домашнему рассказали на странице mil_alexx_pp. Рецепт рассчитан на кастрюлю 4,5л.

Ингредиенты

Картофель
400г
Вода
2,5 л
Лук
120г
Соленые огурцы
200г
Томатная паста
40г
Оливки без косточек
1 банка
Рассол из банки оливок и соленых огурцов
Масло
1,5 ст. л
Мясное ассорти (копченое куриное филе, охотничьи колбаски, вареная или копченая куриная колбаса, салями или ветчина)
600г

Приготовление

  1. В разогретую кастрюлю влейте растительное масло. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте 4–5 мин до мягкости и золотистого цвета.

  2. Добавьте натертые или мелко нарезанные соленые огурцы и томатную пасту. Жарьте еще 5–6 мин, постоянно помешивайте — так образуется насыщенная основа для супа.

  3. Добавьте порезанные мясные ингредиенты — любое копченое или вареное мясо. Обжаривайте вместе с овощами еще 7 мин. Чем больше видов мяса, тем глубже вкус блюда.

  4. По желанию добавьте кубики сырого картофеля.

  5. Залейте водой, добавьте молотый черный перец (без соли, потому что огурцы и рассол уже соленые), доведите до кипения.

  6. После закипания убавьте огонь и варите суп 17 мин, пока картофель не станет мягким.

  7. Добавьте оливки вместе с частью рассола из-под них и огурцов — именно он придает солянке особый пикантный вкус.

  8. Проварить все еще 5 мин.

Подача

Подавайте горячую солянку с:

  • ложкой сметаны

  • ломтиком лимона

  • мелко нарезанной свежей зеленью (петрушка, укроп или зеленый лук)

Советы

  • Если не любите кисловатый вкус, добавьте меньше рассола или замените часть водой.

  • Солянка становится еще вкуснее на следующий день — не бойтесь приготовить больше.

  • Кушанье можно хранить в холодильнике до 3 суток или заморозить порционно.

Этот рецепт — настоящая находка для занятых хозяйок. Он позволяет сэкономить время, использовать остатки праздничных продуктов и одновременно накормить семью сытным и вкусным блюдом.

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