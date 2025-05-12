Солянка по-домашнему: рецепт родом из Житомира / © Credits

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Простой в приготовлении и в то же время празднично насыщенный вкусом — именно таким должен быть настоящий домашний суп, когда в холодильнике остались разные кусочки мяса после застолья, например. Этот рецепт идеально подойдет как для семейного обеда, так и для сытного перекуса, а еще он прекрасно хранится в холодильнике до трех дней, с каждым днем становясь вкуснее. Как приготовить солянку по-домашнему рассказали на странице mil_alexx_pp. Рецепт рассчитан на кастрюлю 4,5л.

Ингредиенты Картофель 400г Вода 2,5 л Лук 120г Соленые огурцы 200г Томатная паста 40г Оливки без косточек 1 банка Рассол из банки оливок и соленых огурцов Масло 1,5 ст. л Мясное ассорти (копченое куриное филе, охотничьи колбаски, вареная или копченая куриная колбаса, салями или ветчина) 600г

Приготовление

В разогретую кастрюлю влейте растительное масло. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте 4–5 мин до мягкости и золотистого цвета. Добавьте натертые или мелко нарезанные соленые огурцы и томатную пасту. Жарьте еще 5–6 мин, постоянно помешивайте — так образуется насыщенная основа для супа. Добавьте порезанные мясные ингредиенты — любое копченое или вареное мясо. Обжаривайте вместе с овощами еще 7 мин. Чем больше видов мяса, тем глубже вкус блюда. По желанию добавьте кубики сырого картофеля. Залейте водой, добавьте молотый черный перец (без соли, потому что огурцы и рассол уже соленые), доведите до кипения. После закипания убавьте огонь и варите суп 17 мин, пока картофель не станет мягким. Добавьте оливки вместе с частью рассола из-под них и огурцов — именно он придает солянке особый пикантный вкус. Проварить все еще 5 мин.

Подача

Подавайте горячую солянку с:

ложкой сметаны

ломтиком лимона

мелко нарезанной свежей зеленью (петрушка, укроп или зеленый лук)

Советы

Если не любите кисловатый вкус, добавьте меньше рассола или замените часть водой.

Солянка становится еще вкуснее на следующий день — не бойтесь приготовить больше.

Кушанье можно хранить в холодильнике до 3 суток или заморозить порционно.

Этот рецепт — настоящая находка для занятых хозяйок. Он позволяет сэкономить время, использовать остатки праздничных продуктов и одновременно накормить семью сытным и вкусным блюдом.

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