Солянка рыбная: изысканный рецепт

Солянка – блюдо, заслуженно пользующееся особой популярностью.

Солянку недаром называют сборной, потому что в ее составе широкий ассортимент основных компонентов, будь то мясо или рыба, но, в отличие от мясной солянки, вкус рыбной более мягкий и изысканный.

Ингредиенты:

для бульона: 1 голова осетра 500 г мелкой рыбы 2 луковицы 1 морковь 1 корень петрушки 3 л воды 2 лавровых листа 7-8 горошин черного перца

для солянки: 400 г филе осетра 200 г копченой трески 200 г слабосоленой семги 200 г креветок 4 соленые огурца 2 луковицы 10 черных оливок 10 зеленых оливок 2 столовые ложки каперсов 1 стакан рассола 3 столовые ложки лимонного сока 2 столовые ложки томатной пасты сливочное масло черный молотый перец соль

для подачи: лимон сметана зелень



Приготовление

Для бульона лук, морковь и корень петрушки очистить, нарезать крупными кусками и обжарить на сухой сковороде в течение 3-5 минут.

Рыбу вымыть, очистить и удалить жабры. Подготовленную рыбную мелочь и голову осетра залить холодной водой, довести до кипения, снять пену, ввести обжаренные овощи и сварить бульон. За 10 минут до готовности в бульон добавить лавровый лист и черный перец горошком. Готовый бульон процедить.

Для солянки луковицу нарезать четвертинками колец, спассеровать на растопленном сливочном масле, добавить нарезанные соломкой соленые огурцы, томатную пасту и лимонный сок и тушить, помешивая, 10-15 минут.

Процеженный бульон довести до кипения, влить рассол, добавить овощную пассеровку и варить около 10 минут. Затем ввести нарезанное кусочками филе осетра и продолжать варить при слабом кипении еще около 10 минут, после чего добавить очищенные креветки и нарезанные кружочками оливки. Через 5 минут ввести кусочки копченой трески и слабосоленой семги, каперсы, посолить, поперчить и довести до готовности в течение 5-10 минут.

Готовая солянка должна настояться около получаса.

Подавая, в каждую тарелку положить измельченную зелень, сметану и ломтик лимона.

На заметку

Осетрину можно заменить стерлядью, белугой, лососем, горбушей, кетой или форелью, а также использовать морского окуня, зубатку, палтуса, судака, линя.

Если вы купили целую рыбу, очистив ее, отделите филе, а плавники, хвост и хребет используйте для бульона.

Для варки бульона можно также использовать мелкую речную или озерную рыбу, но в таком случае следует особенно тщательно процедить его, чтобы в солянку не попали мельчайшие косточки.

Чтобы рыбная солянка получилась особенно вкусной, добавьте в нее раков или крабов, а также морепродукты, например, мидии, осьминога, кальмара.

Особый привкус солянке дает добавление копченой и вяленой рыбы.

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