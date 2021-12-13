Солянка рыбная: изысканный рецепт

Солянка – блюдо, заслуженно пользующееся особой популярностью.
Солянку недаром называют сборной, потому что в ее составе широкий ассортимент основных компонентов, будь то мясо или рыба, но, в отличие от мясной солянки, вкус рыбной более мягкий и изысканный.
Ингредиенты:
- для бульона:
- 1 голова осетра
- 500 г мелкой рыбы
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 1 корень петрушки
- 3 л воды
- 2 лавровых листа
- 7-8 горошин черного перца
- для солянки:
- 400 г филе осетра
- 200 г копченой трески
- 200 г слабосоленой семги
- 200 г креветок
- 4 соленые огурца
- 2 луковицы
- 10 черных оливок
- 10 зеленых оливок
- 2 столовые ложки каперсов
- 1 стакан рассола
- 3 столовые ложки лимонного сока
- 2 столовые ложки томатной пасты
- сливочное масло
- черный молотый перец
- соль
- для подачи:
- лимон
- сметана
- зелень
Приготовление
Для бульона лук, морковь и корень петрушки очистить, нарезать крупными кусками и обжарить на сухой сковороде в течение 3-5 минут.
Рыбу вымыть, очистить и удалить жабры. Подготовленную рыбную мелочь и голову осетра залить холодной водой, довести до кипения, снять пену, ввести обжаренные овощи и сварить бульон. За 10 минут до готовности в бульон добавить лавровый лист и черный перец горошком. Готовый бульон процедить.
Для солянки луковицу нарезать четвертинками колец, спассеровать на растопленном сливочном масле, добавить нарезанные соломкой соленые огурцы, томатную пасту и лимонный сок и тушить, помешивая, 10-15 минут.
Процеженный бульон довести до кипения, влить рассол, добавить овощную пассеровку и варить около 10 минут. Затем ввести нарезанное кусочками филе осетра и продолжать варить при слабом кипении еще около 10 минут, после чего добавить очищенные креветки и нарезанные кружочками оливки. Через 5 минут ввести кусочки копченой трески и слабосоленой семги, каперсы, посолить, поперчить и довести до готовности в течение 5-10 минут.
Готовая солянка должна настояться около получаса.
Подавая, в каждую тарелку положить измельченную зелень, сметану и ломтик лимона.
На заметку
Осетрину можно заменить стерлядью, белугой, лососем, горбушей, кетой или форелью, а также использовать морского окуня, зубатку, палтуса, судака, линя.
Если вы купили целую рыбу, очистив ее, отделите филе, а плавники, хвост и хребет используйте для бульона.
Для варки бульона можно также использовать мелкую речную или озерную рыбу, но в таком случае следует особенно тщательно процедить его, чтобы в солянку не попали мельчайшие косточки.
Чтобы рыбная солянка получилась особенно вкусной, добавьте в нее раков или крабов, а также морепродукты, например, мидии, осьминога, кальмара.
Особый привкус солянке дает добавление копченой и вяленой рыбы.
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