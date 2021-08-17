Сорбет из дыни: рецепт вкусного летнего десерта

Самый желанный летний десерт – без сомнения, мороженое, но ровно до тех пор, пока вы не попробуете сорбет.
По большому счету сорбет – это замороженное фруктовое или ягодное пюре, а значит, он гораздо полезнее и менее калориен, чем пломбир или крем-брюле. Кроме того, обладая природной кислинкой содержащихся в нем ягод и фруктов, он освежает гораздо лучше, чем мороженое.
Ингредиенты:
- 1 кг дыни
- 1 стакан сахара
- сок 1 лимона
Приготовление
Дыню очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками и пюрировать блендером, после чего влить лимонный сок, добавить сахар и вымешать до полного его растворения.
Подготовленную массу поместить в стеклянный контейнер и поставить в морозильную камеру.
Через 2 часа содержимое контейнера перемешать и вернуть обратно. Перемешивание повторить еще через 1 час.
Готовый сорбет хранить в морозильной камере.
На заметку
В зависимости от сладости дыни регулируйте норму сахара.
Таким же образом можно приготовить сорбет из фруктов и ягод.
Читайте также: Ревневый сорбет с фисташками и матча: рецепт полезного и вкусного десерта