Сорбет из дыни: рецепт вкусного летнего десерта

Самый желанный летний десерт – без сомнения, мороженое, но ровно до тех пор, пока вы не попробуете сорбет.

По большому счету сорбет – это замороженное фруктовое или ягодное пюре, а значит, он гораздо полезнее и менее калориен, чем пломбир или крем-брюле. Кроме того, обладая природной кислинкой содержащихся в нем ягод и фруктов, он освежает гораздо лучше, чем мороженое.

Ингредиенты:

1 кг дыни

1 стакан сахара

сок 1 лимона

Приготовление

Дыню очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками и пюрировать блендером, после чего влить лимонный сок, добавить сахар и вымешать до полного его растворения.

Подготовленную массу поместить в стеклянный контейнер и поставить в морозильную камеру.

Через 2 часа содержимое контейнера перемешать и вернуть обратно. Перемешивание повторить еще через 1 час.

Готовый сорбет хранить в морозильной камере.

На заметку

В зависимости от сладости дыни регулируйте норму сахара.

Таким же образом можно приготовить сорбет из фруктов и ягод.

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