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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
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Соррентинские ньокки в томате с сыром: рецепт итальянского блюда

Сытные, нежные картофельные ньоки, покрытые томатным соусом, запеченные с тягучей моцареллой и пармезаном — это гастрономическая поэзия, которую сможет повторить даже начинающий повар.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Соррентинские ньокки в томате с сыром: рецепт итальянского блюда

Соррентинские ньокки в томате с сыром: рецепт итальянского блюда / © Associated Press

Если вы мечтаете о гастрономическом путешествии на юг Италии — не обязательно бронировать билеты. Стоит лишь приготовить классическое блюдо из региона Кампания — Соррентинские ньокки.

Нежные ньоки из картофеля (своеобразные «итальянские вареники») подаются в пряном томатном соусе с базиликом, сыром моцарелла и пармезаном, после чего запекаются до идеальной тягучей корочки. Простой набор ингредиентов — и потрясающий вкус, об этом рассказал повар Eric Lahuerta.

Ингредиенты

Для ньокки

  • Картофель 1 кг

  • Мука 250 г муки

  • Желтки 2 шт.

  • Соль

Для соуса

  • Томаты черри 250 г

  • Томатное пюре или измельченные томаты 500 г

  • Чеснок 3 зубчика

  • Оливковое масло 2-3 ст. л

  • Свежий базилик

  • Соль

  • Черный перец

Для запекания

  • Моцарелла 200 г

  • Тертый пармезан 50 г

Приготовление

Готовим ньоки

  1. Отварите картофель в мундире в подсоленной воде примерно 40 мин, пока не станет мягким (проверьте ножом).

  2. Еще горячим очистите картофель и разомните в пюре — лучше через пресс или толкушку. Избегайте использования блендера.

  3. Добавьте желтки, соль и частями подмешивайте муку. Тесто должно быть мягкое, не липкое и не забитое мукой.

  4. Разделите тесто на части, сформируйте колбаски и нарежьте на кусочки по 2 см. По желанию, прижмите к вилке для фирменного рифления.

  5. Варите в большом количестве подсоленной воды. Когда ньоки всплывут на поверхность — они готовы.

Готовим соус

  1. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте целые зубчики чеснока до золотистого цвета. Затем — достаньте их.

  2. Добавьте помытые и разрезанные пополам томаты черри, тушите 5 мин.

  3. Влейте измельченные томаты или пюре, приправьте солью и перцем. Готовьте еще 15 мин на среднем огне, до густоты.

  4. В конце добавьте свежие листья базилика — он не только ароматизирует соус, но и придает ему свежести.

Запекание

  1. Разогрейте духовку до 250°C.

  2. Смешайте сваренные ньоки с соусом, добавьте кусочки моцареллы и аккуратно перемешайте.

  3. Переложите в форму для запекания и посыпьте тертым пармезаном.

  4. Запекайте 10 мин, пока сыр расплавится и сверху появится золотистая корочка.

Идеальные сочетания

Это блюдо — настоящая итальянская душа на тарелке, поэтому и напиток должен быть достойный. Попробуйте подать ньоки по-соррентински с:

  • легким красным вином

  • бокалом охлажденного просекко для аппетитной контрастности

  • или ароматной лимонадой с мятой в безалкогольном варианте

Советы

  • Не переваривайте ньокки, варите порциями и извлекайте сразу после всплытия.

  • Для особо нежного соуса можно добавить чайную ложку сахара или сливочного масла.

Соррентинские ньоки — это больше, чем просто блюдо. Это воплощение итальянской души, любви к простым, но качественным ингредиентам и теплым домашним традициям. Их легко приготовить даже дома, без профессионального оборудования, а результат — всегда волшебный: ароматный, нежный, сытный. Это идеальный вариант для романтического ужина, уютного семейного обеда или просто момента заботы о себе.

Buon appetito!

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