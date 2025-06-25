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Соррентинские ньокки в томате с сыром: рецепт итальянского блюда
Сытные, нежные картофельные ньоки, покрытые томатным соусом, запеченные с тягучей моцареллой и пармезаном — это гастрономическая поэзия, которую сможет повторить даже начинающий повар.
Если вы мечтаете о гастрономическом путешествии на юг Италии — не обязательно бронировать билеты. Стоит лишь приготовить классическое блюдо из региона Кампания — Соррентинские ньокки.
Нежные ньоки из картофеля (своеобразные «итальянские вареники») подаются в пряном томатном соусе с базиликом, сыром моцарелла и пармезаном, после чего запекаются до идеальной тягучей корочки. Простой набор ингредиентов — и потрясающий вкус, об этом рассказал повар Eric Lahuerta.
Ингредиенты
Для ньокки
Картофель 1 кг
Мука 250 г муки
Желтки 2 шт.
Соль
Для соуса
Томаты черри 250 г
Томатное пюре или измельченные томаты 500 г
Чеснок 3 зубчика
Оливковое масло 2-3 ст. л
Свежий базилик
Соль
Черный перец
Для запекания
Моцарелла 200 г
Тертый пармезан 50 г
Приготовление
Готовим ньоки
Отварите картофель в мундире в подсоленной воде примерно 40 мин, пока не станет мягким (проверьте ножом).
Еще горячим очистите картофель и разомните в пюре — лучше через пресс или толкушку. Избегайте использования блендера.
Добавьте желтки, соль и частями подмешивайте муку. Тесто должно быть мягкое, не липкое и не забитое мукой.
Разделите тесто на части, сформируйте колбаски и нарежьте на кусочки по 2 см. По желанию, прижмите к вилке для фирменного рифления.
Варите в большом количестве подсоленной воды. Когда ньоки всплывут на поверхность — они готовы.
Готовим соус
На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте целые зубчики чеснока до золотистого цвета. Затем — достаньте их.
Добавьте помытые и разрезанные пополам томаты черри, тушите 5 мин.
Влейте измельченные томаты или пюре, приправьте солью и перцем. Готовьте еще 15 мин на среднем огне, до густоты.
В конце добавьте свежие листья базилика — он не только ароматизирует соус, но и придает ему свежести.
Запекание
Разогрейте духовку до 250°C.
Смешайте сваренные ньоки с соусом, добавьте кусочки моцареллы и аккуратно перемешайте.
Переложите в форму для запекания и посыпьте тертым пармезаном.
Запекайте 10 мин, пока сыр расплавится и сверху появится золотистая корочка.
Идеальные сочетания
Это блюдо — настоящая итальянская душа на тарелке, поэтому и напиток должен быть достойный. Попробуйте подать ньоки по-соррентински с:
легким красным вином
бокалом охлажденного просекко для аппетитной контрастности
или ароматной лимонадой с мятой в безалкогольном варианте
Советы
Не переваривайте ньокки, варите порциями и извлекайте сразу после всплытия.
Для особо нежного соуса можно добавить чайную ложку сахара или сливочного масла.
Соррентинские ньоки — это больше, чем просто блюдо. Это воплощение итальянской души, любви к простым, но качественным ингредиентам и теплым домашним традициям. Их легко приготовить даже дома, без профессионального оборудования, а результат — всегда волшебный: ароматный, нежный, сытный. Это идеальный вариант для романтического ужина, уютного семейного обеда или просто момента заботы о себе.
Buon appetito!