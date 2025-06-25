Соррентинские ньокки в томате с сыром: рецепт итальянского блюда / © Associated Press

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Если вы мечтаете о гастрономическом путешествии на юг Италии — не обязательно бронировать билеты. Стоит лишь приготовить классическое блюдо из региона Кампания — Соррентинские ньокки.

Нежные ньоки из картофеля (своеобразные «итальянские вареники») подаются в пряном томатном соусе с базиликом, сыром моцарелла и пармезаном, после чего запекаются до идеальной тягучей корочки. Простой набор ингредиентов — и потрясающий вкус, об этом рассказал повар Eric Lahuerta.

Ингредиенты

Для ньокки

Картофель 1 кг

Мука 250 г муки

Желтки 2 шт.

Соль

Для соуса

Томаты черри 250 г

Томатное пюре или измельченные томаты 500 г

Чеснок 3 зубчика

Оливковое масло 2-3 ст. л

Свежий базилик

Соль

Черный перец

Для запекания

Моцарелла 200 г

Тертый пармезан 50 г

Приготовление

Готовим ньоки

Отварите картофель в мундире в подсоленной воде примерно 40 мин, пока не станет мягким (проверьте ножом). Еще горячим очистите картофель и разомните в пюре — лучше через пресс или толкушку. Избегайте использования блендера. Добавьте желтки, соль и частями подмешивайте муку. Тесто должно быть мягкое, не липкое и не забитое мукой. Разделите тесто на части, сформируйте колбаски и нарежьте на кусочки по 2 см. По желанию, прижмите к вилке для фирменного рифления. Варите в большом количестве подсоленной воды. Когда ньоки всплывут на поверхность — они готовы.

Готовим соус

На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте целые зубчики чеснока до золотистого цвета. Затем — достаньте их. Добавьте помытые и разрезанные пополам томаты черри, тушите 5 мин. Влейте измельченные томаты или пюре, приправьте солью и перцем. Готовьте еще 15 мин на среднем огне, до густоты. В конце добавьте свежие листья базилика — он не только ароматизирует соус, но и придает ему свежести.

Запекание

Разогрейте духовку до 250°C. Смешайте сваренные ньоки с соусом, добавьте кусочки моцареллы и аккуратно перемешайте. Переложите в форму для запекания и посыпьте тертым пармезаном. Запекайте 10 мин, пока сыр расплавится и сверху появится золотистая корочка.

Идеальные сочетания

Это блюдо — настоящая итальянская душа на тарелке, поэтому и напиток должен быть достойный. Попробуйте подать ньоки по-соррентински с:

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легким красным вином

бокалом охлажденного просекко для аппетитной контрастности

или ароматной лимонадой с мятой в безалкогольном варианте

Советы

Не переваривайте ньокки, варите порциями и извлекайте сразу после всплытия.

Для особо нежного соуса можно добавить чайную ложку сахара или сливочного масла.

Соррентинские ньоки — это больше, чем просто блюдо. Это воплощение итальянской души, любви к простым, но качественным ингредиентам и теплым домашним традициям. Их легко приготовить даже дома, без профессионального оборудования, а результат — всегда волшебный: ароматный, нежный, сытный. Это идеальный вариант для романтического ужина, уютного семейного обеда или просто момента заботы о себе.

Buon appetito!