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Сосиски-призраки на Хэллоуин: рецепт милой закуски за 20 минут
Немного теста, сосиски и на праздничном столе появляются забавные привидения.
Если хочется приготовить что-нибудь тематическое на Хэллоуин, но не тратить полдня на кухне, попробуйте сосиски-призраки. Они готовятся из доступных ингредиентов, выглядят забавно и прекрасно подойдут для праздничной вечеринки или семейного перекуса. Эта простая закуска, рецепт которой представлен на странице Smachno ale ne duje, поможет создать хэлловинское настроение без сложностей и лишних хлопот.
Ингредиенты
сосиски
готовое тесто
сметана для смазывания
Приготовление
Нарежьте сосиски на кусочки.
Выложите каждый кусочек на противень, застеленный пергаментом, а сверху сформируйте из теста маленького призрачка.
Сделайте фигуркам глазки и ротик, чтобы они стали ещё забавнее.
Слегка смажьте тесто сметаной и отправьте закуску в разогретую духовку.
Выпекайте до готовности теста и появления золотистой корочки; время зависит от вида теста и размера заготовок.
Перед подачей дайте призракам немного остыть.
Сосиски-призраки — доказательство того, что праздничные блюда могут быть одновременно простыми, весёлыми и аппетитными.