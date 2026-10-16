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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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387
Время на прочтение
1 мин

Сосиски-призраки на Хэллоуин: рецепт милой закуски за 20 минут

Немного теста, сосиски и на праздничном столе появляются забавные привидения.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Сосиски-призраки tiktok.com_@smachno.ale.ne.du

Сосиски-призраки tiktok.com_@smachno.ale.ne.du

Если хочется приготовить что-нибудь тематическое на Хэллоуин, но не тратить полдня на кухне, попробуйте сосиски-призраки. Они готовятся из доступных ингредиентов, выглядят забавно и прекрасно подойдут для праздничной вечеринки или семейного перекуса. Эта простая закуска, рецепт которой представлен на странице Smachno ale ne duje, поможет создать хэлловинское настроение без сложностей и лишних хлопот.

Ингредиенты

  • сосиски

  • готовое тесто

  • сметана для смазывания

Приготовление

  1. Нарежьте сосиски на кусочки.

  2. Выложите каждый кусочек на противень, застеленный пергаментом, а сверху сформируйте из теста маленького призрачка.

  3. Сделайте фигуркам глазки и ротик, чтобы они стали ещё забавнее.

  4. Слегка смажьте тесто сметаной и отправьте закуску в разогретую духовку.

  5. Выпекайте до готовности теста и появления золотистой корочки; время зависит от вида теста и размера заготовок.

  6. Перед подачей дайте призракам немного остыть.

Сосиски-призраки — доказательство того, что праздничные блюда могут быть одновременно простыми, весёлыми и аппетитными.

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