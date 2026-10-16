Сосиски-призраки на Хэллоуин: рецепт милой закуски за 20 минут

Сосиски-призраки tiktok.com_@smachno.ale.ne.du

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Если хочется приготовить что-нибудь тематическое на Хэллоуин, но не тратить полдня на кухне, попробуйте сосиски-призраки. Они готовятся из доступных ингредиентов, выглядят забавно и прекрасно подойдут для праздничной вечеринки или семейного перекуса. Эта простая закуска, рецепт которой представлен на странице Smachno ale ne duje, поможет создать хэлловинское настроение без сложностей и лишних хлопот.

Ингредиенты

сосиски

готовое тесто

сметана для смазывания

Приготовление

Нарежьте сосиски на кусочки. Выложите каждый кусочек на противень, застеленный пергаментом, а сверху сформируйте из теста маленького призрачка. Сделайте фигуркам глазки и ротик, чтобы они стали ещё забавнее. Слегка смажьте тесто сметаной и отправьте закуску в разогретую духовку. Выпекайте до готовности теста и появления золотистой корочки; время зависит от вида теста и размера заготовок. Перед подачей дайте призракам немного остыть.

Сосиски-призраки — доказательство того, что праздничные блюда могут быть одновременно простыми, весёлыми и аппетитными.

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