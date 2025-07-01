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Сосиски с сыром в лаваше в духовке: рецепт домашнего фастфуда
Если вы любите сосиски в тесте, а возить с тестом, нет времени, тогда этот рецепт для вас.
Сосиски в лаваше готовятся очень быстро, для этого нужно разрезать лаваш полосками, завернуть в него сыр, сосиску, смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом и запечь в духовке.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 1 упаковка
- яйца куриные
- 2 шт.
- сосиски
- 8 шт.
- сыр тостовый
- 1 упаковка
- перец черный молотый
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- соль
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- кунжут
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Лист лаваша нарежьте полосками такой же ширины, как и длина сосисок.
Яйца с солью и перцем взбейте венчиком.
На полоску лаваша выложите пласт сыра и сосиску, заверните в рулет, не доходя до края. Край лаваша смажьте взбитым яйцом и закрутите лаваш до конца, таким образом, приготовьте остальные рулетики.
Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте сверху взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 6-8 минут до золотистой корочки.
Советы:
Вместо тостового сыра можно использовать твердый сыр, но тогда его нужно натереть на терке.