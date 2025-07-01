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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
1088
Время на прочтение
1 мин

Сосиски с сыром в лаваше в духовке: рецепт домашнего фастфуда

Если вы любите сосиски в тесте, а возить с тестом, нет времени, тогда этот рецепт для вас.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
293 ккал
Сосиски с сыром в лаваше в духовке

Сосиски с сыром в лаваше в духовке / © Credits

Сосиски в лаваше готовятся очень быстро, для этого нужно разрезать лаваш полосками, завернуть в него сыр, сосиску, смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом и запечь в духовке.

Ингредиенты

лаваш тонкий
1 упаковка
яйца куриные
2 шт.
сосиски
8 шт.
сыр тостовый
1 упаковка
перец черный молотый
соль
кунжут

  1. Лист лаваша нарежьте полосками такой же ширины, как и длина сосисок.

  2. Яйца с солью и перцем взбейте венчиком.

  3. На полоску лаваша выложите пласт сыра и сосиску, заверните в рулет, не доходя до края. Край лаваша смажьте взбитым яйцом и закрутите лаваш до конца, таким образом, приготовьте остальные рулетики.

  4. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте сверху взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 6-8 минут до золотистой корочки.

  • Советы:
    Вместо тостового сыра можно использовать твердый сыр, но тогда его нужно натереть на терке.

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Дата публикации
Количество просмотров
1088
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