Сосиски в тесте — рецепт блюда из студенческо-школьных лет

Сосиски в тесте — теплые, мягкие, ароматные, они мгновенно переносят в беззаботные годы студенчества, первые общежитские кухни и быстрые, но искренние радости.

Сосиски в тесте tiktok.com_@mil_alex_recipes

Сосиски в тесте давно перестали быть просто перекусом «на бегу». Сегодня это «комфортная» еда в чистом виде, рецепт простой и понятный. Именно поэтому они снова и снова возвращаются на наши кухни: как идея для завтрака, обеда или семейного уикенда.

Рецепт от mil_alex_recipes — классический, проверенный временем и очень теплый по настроению, еще — идеальный для тех, кто хочет немного замедлиться и приготовить что-то из воспоминаний.

Ингредиенты

Для теста

  • яйца 2 шт.

  • сахар 2 ст. л

  • соль 1 ч. л

  • сливочное масло 80 г

  • вода 140 мл

  • молоко 100 мл

  • сухие дрожжи 1 ст. л

  • мука 550 г

Для начинки и подачи

  • сосиски 14-16 шт.

  • твердый или плавленый сыр

  • яйца 1 шт.

  • кунжут

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте растопленное сливочное масло. Влейте теплое молоко и воду, всыпьте сухие дрожжи и тщательно перемешайте.

  2. Постепенно введите муку. Чтобы тесто было нежным и не липло к рукам, сбрызните их маслом.

  3. Замесите мягкое, эластичное тесто и оставьте его в теплом месте под полотенцем на 1,5-2 часа, оно должно хорошо подрасти.

  4. Готовое тесто обомните, разделите на 14-16 частей.

  5. Каждый кусочек тонко раскатайте, сделайте по бокам надрезы, выложите сосиску и щедро добавьте сыр.

  6. Заворачивайте тесто внахлест, чередуйте края с одной и другой стороны.

  7. Переложите заготовку на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

  8. Выпекайте при 180°C в течение 20-25 мин, пока сосиски в тесте не станут румяными и аппетитными.

Подача

Лучше всего эти сосиски вкусны теплыми — только что из духовки. Они идеальны:

  • для неспешного завтрака выходного дня

  • как сытный обед с чашечкой чая

  • как домашний перекус, который хочется разделить с близкими.

Сосиски в тесте — это не о кулинарных трендах, а об эмоциях. О том самом вкусе, который объединяет поколения, возвращает в воспоминания и дарит ощущение дома.

