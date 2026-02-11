Сосиски в тесте tiktok.com_@mil_alex_recipes

Реклама

Сосиски в тесте давно перестали быть просто перекусом «на бегу». Сегодня это «комфортная» еда в чистом виде, рецепт простой и понятный. Именно поэтому они снова и снова возвращаются на наши кухни: как идея для завтрака, обеда или семейного уикенда.

Рецепт от mil_alex_recipes — классический, проверенный временем и очень теплый по настроению, еще — идеальный для тех, кто хочет немного замедлиться и приготовить что-то из воспоминаний.

Ингредиенты

Для теста

яйца 2 шт.

сахар 2 ст. л

соль 1 ч. л

сливочное масло 80 г

вода 140 мл

молоко 100 мл

сухие дрожжи 1 ст. л

мука 550 г

Для начинки и подачи

сосиски 14-16 шт.

твердый или плавленый сыр

яйца 1 шт.

кунжут

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте растопленное сливочное масло. Влейте теплое молоко и воду, всыпьте сухие дрожжи и тщательно перемешайте. Постепенно введите муку. Чтобы тесто было нежным и не липло к рукам, сбрызните их маслом. Замесите мягкое, эластичное тесто и оставьте его в теплом месте под полотенцем на 1,5-2 часа, оно должно хорошо подрасти. Готовое тесто обомните, разделите на 14-16 частей. Каждый кусочек тонко раскатайте, сделайте по бокам надрезы, выложите сосиску и щедро добавьте сыр. Заворачивайте тесто внахлест, чередуйте края с одной и другой стороны. Переложите заготовку на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180°C в течение 20-25 мин, пока сосиски в тесте не станут румяными и аппетитными.

Подача

Лучше всего эти сосиски вкусны теплыми — только что из духовки. Они идеальны:

Реклама

для неспешного завтрака выходного дня

как сытный обед с чашечкой чая

как домашний перекус, который хочется разделить с близкими.

Сосиски в тесте — это не о кулинарных трендах, а об эмоциях. О том самом вкусе, который объединяет поколения, возвращает в воспоминания и дарит ощущение дома.