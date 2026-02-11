- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 2 мин
Сосиски в тесте — рецепт блюда из студенческо-школьных лет
Сосиски в тесте — теплые, мягкие, ароматные, они мгновенно переносят в беззаботные годы студенчества, первые общежитские кухни и быстрые, но искренние радости.
Сосиски в тесте давно перестали быть просто перекусом «на бегу». Сегодня это «комфортная» еда в чистом виде, рецепт простой и понятный. Именно поэтому они снова и снова возвращаются на наши кухни: как идея для завтрака, обеда или семейного уикенда.
Рецепт от mil_alex_recipes — классический, проверенный временем и очень теплый по настроению, еще — идеальный для тех, кто хочет немного замедлиться и приготовить что-то из воспоминаний.
Ингредиенты
Для теста
яйца 2 шт.
сахар 2 ст. л
соль 1 ч. л
сливочное масло 80 г
вода 140 мл
молоко 100 мл
сухие дрожжи 1 ст. л
мука 550 г
Для начинки и подачи
сосиски 14-16 шт.
твердый или плавленый сыр
яйца 1 шт.
кунжут
Приготовление
Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте растопленное сливочное масло. Влейте теплое молоко и воду, всыпьте сухие дрожжи и тщательно перемешайте.
Постепенно введите муку. Чтобы тесто было нежным и не липло к рукам, сбрызните их маслом.
Замесите мягкое, эластичное тесто и оставьте его в теплом месте под полотенцем на 1,5-2 часа, оно должно хорошо подрасти.
Готовое тесто обомните, разделите на 14-16 частей.
Каждый кусочек тонко раскатайте, сделайте по бокам надрезы, выложите сосиску и щедро добавьте сыр.
Заворачивайте тесто внахлест, чередуйте края с одной и другой стороны.
Переложите заготовку на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
Выпекайте при 180°C в течение 20-25 мин, пока сосиски в тесте не станут румяными и аппетитными.
Подача
Лучше всего эти сосиски вкусны теплыми — только что из духовки. Они идеальны:
для неспешного завтрака выходного дня
как сытный обед с чашечкой чая
как домашний перекус, который хочется разделить с близкими.
Сосиски в тесте — это не о кулинарных трендах, а об эмоциях. О том самом вкусе, который объединяет поколения, возвращает в воспоминания и дарит ощущение дома.