Соус «Чили-груша»: интересный рецепт с пикантной остринкой
В сезон домашней заготовки всегда хочется сделать что-то оригинальное, что не только украсит праздничный стол, но и разнообразит повседневное меню. Одним из таких рецептов является соус «Чили-груша».
Этот соус — удивительное сочетание нежной сладости спелых груш и приятной остроты перца. Его вкус универсален, он прекрасно подходит к мясу, птице, рыбе, сыру, а также как заправка к салатам или пикантная намазка к хлебу. О рецепте его приготовления рассказали на странице VD Necrasova.
Ингредиенты
- Груши
- 1 кг
- Перец сладкий (красный)
- 500 г
- Перец острый
- 150 г
- Сахар
- 200 г
- Соль
- 1 ст. л
- Уксус 9%
- 100 мл
Приготовление
Груши хорошо помойте, очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Подойдут любые сорта, но лучше всего — сочные и спелые.
Сладкий красный перец помойте, выньте семена и нарежьте кубиками.
Острый перец очистите от семян. Если хотите более жгучий соус, оставьте часть семян или увеличьте количество чили.
В большую кастрюлю выложите груши и перец. Добавьте сахар, соль и уксус. Перемешайте и оставьте на 30 мин, за это время выделится достаточно сока.
Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и проварите около 10 мин, пока ингредиенты станут мягкими.
Снимите с огня и перебейте смесь блендером. Консистенция может быть абсолютно однородной или с небольшими кусочками, ориентируйтесь на собственный вкус.
Снова поставьте на огонь и варите еще 15 мин до нужной густоты. Хотите более плотный соус, просто дайте ему дольше покипеть.
Готовый соус разлейте в стерилизованные банки, закройте крышками и оставьте остывать под одеялом.
Советы
Для сохранения цвета можно добавить немного куркумы или морковного сока.
Если любите более насыщенный вкус, замените часть сахара медом.
Соус хранится в прохладном месте до года. После открытия — в холодильнике не более недели.
Подача
к запеченной курице или индейке,
как дип к овощам или чипсам,
к твердым сырам и брынзе,
как заправка к салатам или бургерам.
Этот соус станет вашим секретом кулинарного успеха, он одновременно нежный и жгучий, сладкий и кисловатый. Приготовьте «Чили-грушу» один раз и вы уже не будете представлять праздничного стола без него.