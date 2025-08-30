ТСН в социальных сетях

Рецепты
45
2 мин

Соус «Чили-груша»: интересный рецепт с пикантной остринкой

В сезон домашней заготовки всегда хочется сделать что-то оригинальное, что не только украсит праздничный стол, но и разнообразит повседневное меню. Одним из таких рецептов является соус «Чили-груша».

Станислава Бондаренко
1 час. 30 мин.
118 ккал
Соус Чили-груша

Этот соус — удивительное сочетание нежной сладости спелых груш и приятной остроты перца. Его вкус универсален, он прекрасно подходит к мясу, птице, рыбе, сыру, а также как заправка к салатам или пикантная намазка к хлебу. О рецепте его приготовления рассказали на странице VD Necrasova.

Ингредиенты

Груши
1 кг
Перец сладкий (красный)
500 г
Перец острый
150 г
Сахар
200 г
Соль
1 ст. л
Уксус 9%
100 мл

Приготовление

  1. Груши хорошо помойте, очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Подойдут любые сорта, но лучше всего — сочные и спелые.

  2. Сладкий красный перец помойте, выньте семена и нарежьте кубиками.

  3. Острый перец очистите от семян. Если хотите более жгучий соус, оставьте часть семян или увеличьте количество чили.

  4. В большую кастрюлю выложите груши и перец. Добавьте сахар, соль и уксус. Перемешайте и оставьте на 30 мин, за это время выделится достаточно сока.

  5. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и проварите около 10 мин, пока ингредиенты станут мягкими.

  6. Снимите с огня и перебейте смесь блендером. Консистенция может быть абсолютно однородной или с небольшими кусочками, ориентируйтесь на собственный вкус.

  7. Снова поставьте на огонь и варите еще 15 мин до нужной густоты. Хотите более плотный соус, просто дайте ему дольше покипеть.

  8. Готовый соус разлейте в стерилизованные банки, закройте крышками и оставьте остывать под одеялом.

Советы

  • Для сохранения цвета можно добавить немного куркумы или морковного сока.

  • Если любите более насыщенный вкус, замените часть сахара медом.

  • Соус хранится в прохладном месте до года. После открытия — в холодильнике не более недели.

Подача

  • к запеченной курице или индейке,

  • как дип к овощам или чипсам,

  • к твердым сырам и брынзе,

  • как заправка к салатам или бургерам.

Этот соус станет вашим секретом кулинарного успеха, он одновременно нежный и жгучий, сладкий и кисловатый. Приготовьте «Чили-грушу» один раз и вы уже не будете представлять праздничного стола без него.

