Соус «Чили-груша»: интересный рецепт с пикантной остринкой

Соус Чили-груша tiktok.com_vd.necrasova

Реклама

Этот соус — удивительное сочетание нежной сладости спелых груш и приятной остроты перца. Его вкус универсален, он прекрасно подходит к мясу, птице, рыбе, сыру, а также как заправка к салатам или пикантная намазка к хлебу. О рецепте его приготовления рассказали на странице VD Necrasova.

Ингредиенты Груши 1 кг Перец сладкий (красный) 500 г Перец острый 150 г Сахар 200 г Соль 1 ст. л Уксус 9% 100 мл

Приготовление

Груши хорошо помойте, очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Подойдут любые сорта, но лучше всего — сочные и спелые. Сладкий красный перец помойте, выньте семена и нарежьте кубиками. Острый перец очистите от семян. Если хотите более жгучий соус, оставьте часть семян или увеличьте количество чили. В большую кастрюлю выложите груши и перец. Добавьте сахар, соль и уксус. Перемешайте и оставьте на 30 мин, за это время выделится достаточно сока. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и проварите около 10 мин, пока ингредиенты станут мягкими. Снимите с огня и перебейте смесь блендером. Консистенция может быть абсолютно однородной или с небольшими кусочками, ориентируйтесь на собственный вкус. Снова поставьте на огонь и варите еще 15 мин до нужной густоты. Хотите более плотный соус, просто дайте ему дольше покипеть. Готовый соус разлейте в стерилизованные банки, закройте крышками и оставьте остывать под одеялом.

Советы

Для сохранения цвета можно добавить немного куркумы или морковного сока.

Если любите более насыщенный вкус, замените часть сахара медом.

Соус хранится в прохладном месте до года. После открытия — в холодильнике не более недели.

Подача

к запеченной курице или индейке,

как дип к овощам или чипсам,

к твердым сырам и брынзе,

как заправка к салатам или бургерам.

Этот соус станет вашим секретом кулинарного успеха, он одновременно нежный и жгучий, сладкий и кисловатый. Приготовьте «Чили-грушу» один раз и вы уже не будете представлять праздничного стола без него.