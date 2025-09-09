ТСН в социальных сетях

Рецепты
57
1 мин

Соус из базилика с чесноком: очень простой рецепт

Приготовьте простой, зеленый соус, который готовится без добавления орехов и сыра, и получается более легким.

Екатерина Труш
25 минут
36 ккал
Соус из базилика с чесноком

Соус из базилика с чесноком / © Credits

Подайте его к мясным, рыбным блюдам, к пасте, салатам или используйте для намазки на тосты или бутерброды.

Ингредиенты

базилик
50 г
оливковое масло
70 мл
чеснок
2 зубчика
лимонный сок
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
1/3 ч. л.

  1. Базилик хорошо промойте, обсушите бумажным полотенцем и отделите листочки от стеблей.

  2. Чеснок очистите и нарежьте на произвольные кусочки.

  3. В чашу блендера выложите базилик, чеснок, перец черный молотый, соль, влейте оливковое масло, лимонный сок и измельчите до однородной массы.

  4. Переложите в стеклянные чистые баночки и храните в холодильнике.

Советы:

  • Соль добавляйте по вкусу.

