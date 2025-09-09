- Дата публикации
Соус из базилика с чесноком: очень простой рецепт
Приготовьте простой, зеленый соус, который готовится без добавления орехов и сыра, и получается более легким.
Подайте его к мясным, рыбным блюдам, к пасте, салатам или используйте для намазки на тосты или бутерброды.
Ингредиенты
- базилик
- 50 г
- оливковое масло
- 70 мл
- чеснок
- 2 зубчика
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
- 1/3 ч. л.
Базилик хорошо промойте, обсушите бумажным полотенцем и отделите листочки от стеблей.
Чеснок очистите и нарежьте на произвольные кусочки.
В чашу блендера выложите базилик, чеснок, перец черный молотый, соль, влейте оливковое масло, лимонный сок и измельчите до однородной массы.
Переложите в стеклянные чистые баночки и храните в холодильнике.
Советы:
Соль добавляйте по вкусу.