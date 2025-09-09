Соус из базилика с чесноком: очень простой рецепт

Сентябрь — это месяц перехода от легких платьев к уютным свитерам, от свежих лимонадов к горячим напиткам с пряностями. А еще это время обновить свой маникюр и вместо ярких летних оттенков в тренде становятся глубокие, теплые и сдержанные цвета, которые ассоциируются с осенним уютом.