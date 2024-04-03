Соус из черемши: идеальный весенний рецепт

Витаминный, легкий, полезный и очень вкусный густой соус, главным ингредиентом которого является черемша. Он идеально подойдет к запеченному картофелю, пасте, мясу и рыбе. Готовый соус хранится в холодильнике до двух недель. Для этого плотно закройте его в стеклянной банке с небольшим количеством оливкового или растительного масла на поверхности.