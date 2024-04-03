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Соус из черемши: идеальный весенний рецепт

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
146 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
264
Время на прочтение
1 мин
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Соус из черемши: идеальный весенний рецепт

Соус из черемши / Фото: Credits

Витаминный, легкий, полезный и очень вкусный густой соус, главным ингредиентом которого является черемша. Он идеально подойдет к запеченному картофелю, пасте, мясу и рыбе. Готовый соус хранится в холодильнике до двух недель. Для этого плотно закройте его в стеклянной банке с небольшим количеством оливкового или растительного масла на поверхности.

Ингредиенты

черемша
пучок
базилик свежий
507 листиков
петрушка
пара веточек
зеленый лук
5 перьев
грецкие орехи
80 г
оливковое масло
80 г
сок лимона
1,5 ст. л.
перец черный молотый
соль

Приготовление:

  1. Зелень вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Грецкие орехи мелко порубите ножом. 
  2. Отправьте все ингредиенты в блендер. Добавьте оливковое масло, сок лимона, перец и соль. Взбейте до однородной массы. Выложите в стеклянную посуду и закройте крышкой.

Советы:

  • Если соус сильно густой, добавьте немного воды.

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