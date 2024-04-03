Соус из черемши: идеальный весенний рецепт

Витаминный, легкий, полезный и очень вкусный густой соус, главным ингредиентом которого является черемша. Он идеально подойдет к запеченному картофелю, пасте, мясу и рыбе. Готовый соус хранится в холодильнике до двух недель. Для этого плотно закройте его в стеклянной банке с небольшим количеством оливкового или растительного масла на поверхности.
Ингредиенты
- черемша
- пучок
- базилик свежий
- 507 листиков
- петрушка
- пара веточек
- зеленый лук
- 5 перьев
- грецкие орехи
- 80 г
- оливковое масло
- 80 г
- сок лимона
- 1,5 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
Приготовление:
- Зелень вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Грецкие орехи мелко порубите ножом.
- Отправьте все ингредиенты в блендер. Добавьте оливковое масло, сок лимона, перец и соль. Взбейте до однородной массы. Выложите в стеклянную посуду и закройте крышкой.
Советы:
- Если соус сильно густой, добавьте немного воды.
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