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Соус из вишни: интересное дополнение к мясу и сыру

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
249
Время на прочтение
1 мин
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Соус из вишни: интересное дополнение к мясу и сыру

Соус из вишен / Фото: Credits

Соус из вишни подойдет как к мясу, так и к сырам. Несмотря на необычное сочетание соус изысканный и ароматный. 

Такой соус можно приготовить впрок на зиму.

Ингредиенты

  • вишни свежие – 1 кг
  • сахар – 250 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • паприка молотая – 1,5 ч. л.
  • карри – 1,5 ч. л.
  • кориандр молотый – 1 ч. л.
  • перец красный молотый – 1,5 ч. л.
  • перец черный молотый – 1 ч. л.
  • бальзамический уксус – 3 ст. л.
  • гвоздика – 0,5 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.

Приготовление

Вишню помойте. Удалите косточки. Перебейте блендером.

Выложите ее в сотейник. Доведите до кипения, непрерывно снимая пену. Добавьте сахар, соль и все специи. Перемешайте. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, 20 минут. Добавьте чеснок, выдавленный через пресс. Проварите еще пять минут. Разлейте по баночкам.

Советы

  • Приправы используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Просмотры
249
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