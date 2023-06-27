Соус из вишни: интересное дополнение к мясу и сыру

Соус из вишни подойдет как к мясу, так и к сырам. Несмотря на необычное сочетание соус изысканный и ароматный.

Такой соус можно приготовить впрок на зиму.

Ингредиенты

вишни свежие – 1 кг

сахар – 250 г

чеснок – 3 зубчика

паприка молотая – 1,5 ч. л.

карри – 1,5 ч. л.

кориандр молотый – 1 ч. л.

перец красный молотый – 1,5 ч. л.

перец черный молотый – 1 ч. л.

бальзамический уксус – 3 ст. л.

гвоздика – 0,5 ч. л.

соль – 1 ч. л.

Приготовление

Вишню помойте. Удалите косточки. Перебейте блендером.

Выложите ее в сотейник. Доведите до кипения, непрерывно снимая пену. Добавьте сахар, соль и все специи. Перемешайте. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, 20 минут. Добавьте чеснок, выдавленный через пресс. Проварите еще пять минут. Разлейте по баночкам.

Советы

Приправы используйте по своему вкусу.

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