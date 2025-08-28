ТСН в социальных сетях

Рецепты
87
2 мин

Соус «сладкий чили»: универсальный рецепт для любого блюда

Сладкий чили — один из самых популярных соусов азиатской кухни, который полюбили хозяйки во всем мире. Он сочетает в себе легкую остроту, приятную сладость и кисловатую нотку.

Станислава Бондаренко
30 минут
160 ккал
Соус "сладкий чили"

Соус "сладкий чили" / © Credits

Такой соус прекрасно сочетается с мясом, птицей, рыбой, овощами, а также может стать основой для маринада или заправкой к салатам. Его легко приготовить дома из доступных продуктов. А еще домашний вариант гораздо полезнее, ведь вы точно знаете состав и можете регулировать остроту и количество сахара. Как именно его готовить рассказали на странице receptoria1.

Ингредиенты

Болгарский перец
600 г
Перец чили
250 г
Сахар
400-600 г
Соль
1 ч. л
Вода
250 мл
Уксус (лучше рисовый или яблочный)
100 мл
Крахмал
15 г

Приготовление

  1. Болгарский и чили-перец помойте, удалите семена. Для меньшей остроты можно оставить меньше семян в чили. Измельчите в блендере до однородной массы.

  2. Переложите овощное пюре в кастрюлю, добавьте сахар, воду и соль. Варите на среднем огне 10-12 мин, постоянно помешивая.

  3. Влейте уксус, перемешайте и проварите еще 7 мин. Именно на этом этапе соус приобретает характерный баланс вкуса.

  4. Отдельно разведите крахмал в холодной воде (50 мл). Влейте тонкой струйкой в соус, постоянно помешивайте. Держите на огне еще 2-3 мин, пока масса не станет глянцевой и густой.

  5. Готовый соус разлейте в стерилизованные банки или бутылки. Закройте крышками, дайте остыть и храните в холодильнике до 3 месяцев.

Советы

  • Если любите очень острый соус, добавьте больше чили или используйте более острые сорта.

  • Для более деликатного вкуса часть чили можно заменить дополнительной порцией болгарского перца.

  • Вместо белого сахара можно использовать коричневый или мед, тогда соус будет иметь карамельный привкус.

С чем подавать

  • К курице-гриль или запеченным крылышкам

  • Как соус к роллам или овощным палочкам

  • К рыбе и морепродуктам

  • Как маринад для мяса перед запеканием

  • К сыру (особенно сливочному или козьему)

Домашний соус «Сладкий чили» — это универсальная заправка, которая превратит даже самые простые блюда в кулинарный шедевр. Приготовьте его раз и в вашем холодильнике всегда будет баночка яркой вкуснятины, которая спасает любой обед или ужин.

