Соус «сладкий чили»: универсальный рецепт для любого блюда

Соус "сладкий чили" / © Credits

Такой соус прекрасно сочетается с мясом, птицей, рыбой, овощами, а также может стать основой для маринада или заправкой к салатам. Его легко приготовить дома из доступных продуктов. А еще домашний вариант гораздо полезнее, ведь вы точно знаете состав и можете регулировать остроту и количество сахара. Как именно его готовить рассказали на странице receptoria1.

Ингредиенты Болгарский перец 600 г Перец чили 250 г Сахар 400-600 г Соль 1 ч. л Вода 250 мл Уксус (лучше рисовый или яблочный) 100 мл Крахмал 15 г

Приготовление

Болгарский и чили-перец помойте, удалите семена. Для меньшей остроты можно оставить меньше семян в чили. Измельчите в блендере до однородной массы. Переложите овощное пюре в кастрюлю, добавьте сахар, воду и соль. Варите на среднем огне 10-12 мин, постоянно помешивая. Влейте уксус, перемешайте и проварите еще 7 мин. Именно на этом этапе соус приобретает характерный баланс вкуса. Отдельно разведите крахмал в холодной воде (50 мл). Влейте тонкой струйкой в соус, постоянно помешивайте. Держите на огне еще 2-3 мин, пока масса не станет глянцевой и густой. Готовый соус разлейте в стерилизованные банки или бутылки. Закройте крышками, дайте остыть и храните в холодильнике до 3 месяцев.

Советы

Если любите очень острый соус, добавьте больше чили или используйте более острые сорта.

Для более деликатного вкуса часть чили можно заменить дополнительной порцией болгарского перца.

Вместо белого сахара можно использовать коричневый или мед, тогда соус будет иметь карамельный привкус.

С чем подавать

К курице-гриль или запеченным крылышкам

Как соус к роллам или овощным палочкам

К рыбе и морепродуктам

Как маринад для мяса перед запеканием

К сыру (особенно сливочному или козьему)

Домашний соус «Сладкий чили» — это универсальная заправка, которая превратит даже самые простые блюда в кулинарный шедевр. Приготовьте его раз и в вашем холодильнике всегда будет баночка яркой вкуснятины, которая спасает любой обед или ужин.