Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Соус ткемали из слив: классический рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
444
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Соус ткемали из слив: классический рецепт

Соус ткемали из слив / Фото: Credits

Соус ткемали из слив – это национальное блюдо грузинской кухни, которое вас удивит замечательным вкусом. Он подходит к любому виду мяса и рыбы.

Основной ингредиент в ткемали – это сливы. В пюре из слив для придания остроты и аромата добавляют чеснок, перец болгарский, перец черный и приправу. Проваривают – и соус готов.

Ингредиенты:

  • сливы синие – 1 кг;
  • перец болгарский – 3 шт.;
  • чеснок – 4 головки;
  • приправа «Карри» - 1 пачка;
  • перец черный молотый – 1 ч. л.;
  • сахар – 8 ст. л.;
  • соль – 2 ст. л.

Приготовление:

Промытые очищенные сливы, перец и чеснок перекрутите через мясорубку. Добавьте приправу «Карри», перец черный, сахар и соль. Хорошо перемешайте.

Выложите в сотейник с толстым дном и варите на медленном огне, непрерывно помешивая, 30 минут. Горячий соус разлейте по стерилизованным баночкам и закатайте.

Советы:

  • Соль добавляйте по вкусу.
  • Сливы используйте спелые.

Читайте также:

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
444
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация