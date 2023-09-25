Соус ткемали из слив: классический рецепт

Соус ткемали из слив – это национальное блюдо грузинской кухни, которое вас удивит замечательным вкусом. Он подходит к любому виду мяса и рыбы.
Основной ингредиент в ткемали – это сливы. В пюре из слив для придания остроты и аромата добавляют чеснок, перец болгарский, перец черный и приправу. Проваривают – и соус готов.
Ингредиенты:
- сливы синие – 1 кг;
- перец болгарский – 3 шт.;
- чеснок – 4 головки;
- приправа «Карри» - 1 пачка;
- перец черный молотый – 1 ч. л.;
- сахар – 8 ст. л.;
- соль – 2 ст. л.
Приготовление:
Промытые очищенные сливы, перец и чеснок перекрутите через мясорубку. Добавьте приправу «Карри», перец черный, сахар и соль. Хорошо перемешайте.
Выложите в сотейник с толстым дном и варите на медленном огне, непрерывно помешивая, 30 минут. Горячий соус разлейте по стерилизованным баночкам и закатайте.
Советы:
- Соль добавляйте по вкусу.
- Сливы используйте спелые.
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