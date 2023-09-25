Соус ткемали из слив: классический рецепт

Соус ткемали из слив – это национальное блюдо грузинской кухни, которое вас удивит замечательным вкусом. Он подходит к любому виду мяса и рыбы.

Основной ингредиент в ткемали – это сливы. В пюре из слив для придания остроты и аромата добавляют чеснок, перец болгарский, перец черный и приправу. Проваривают – и соус готов.

Ингредиенты:

сливы синие – 1 кг;

перец болгарский – 3 шт.;

чеснок – 4 головки;

приправа «Карри» - 1 пачка;

перец черный молотый – 1 ч. л.;

сахар – 8 ст. л.;

соль – 2 ст. л.

Приготовление:

Промытые очищенные сливы, перец и чеснок перекрутите через мясорубку. Добавьте приправу «Карри», перец черный, сахар и соль. Хорошо перемешайте.

Выложите в сотейник с толстым дном и варите на медленном огне, непрерывно помешивая, 30 минут. Горячий соус разлейте по стерилизованным баночкам и закатайте.

Советы:

Соль добавляйте по вкусу.

Сливы используйте спелые.

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