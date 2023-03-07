Спагетти карбонара: рецепт от бабушки Сильваны из Тосканы

Тоскана совершенно заслуженно считается одним из самых изысканных регионов Италии. Тосканская кухня знаменита по всему миру, поэтому особенно ценно, когда кто-то из местных поваров делится своим рецептом приготовления традиционных блюд.
Спагетти карбонара готовят везде. Рецептов существует великое множество. Бабушка Сильвана из Тосканы предлагает свой. Он очень простой, приготовить такую пасту сможет даже новичок.
Ингредиенты
- 3 яйца
- 3 желтка
- панчетта (итальянский вяленый бекон) из расчета 100 г на каждые 100 г пасты
- сыр пекорино 100 г на каждые 100 г пасты
- пармезан 100 г на каждые 100 г пасты
- спагетти по вкусу в зависимости от того, сколько вы хотите приготовить
Приготовление
- Нарежьте панчетту кубиками и отправьте на сковородку.
- Когда она станет хрустящей, снимите ее с огня, а жир оставьте на сковороде.
- Тем временем поставьте воду кипеть и сварите макароны.
- Смешайте тертые сыры в миске.
- Добавьте к сырам немного воды, в который варились макароны, чтобы получился крем.
- В отдельную миску разбейте яйца и взбейте до образования пены.
- Соедините взбитые яйца с сырным кремом.
- Доведите макароны до готовности на сковороде в жире от панчетты, а в конце добавьте яично-сырный крем.
- Перемешайте, добавьте панчетту, поперчите.
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