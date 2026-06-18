Спаржа с соусом из пармезана: рецепт летнего блюда

Спаржа с соусом из пармезана instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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Фудблогер Ольга Рябенко уверена, что для идеального блюда из спаржи нужно совсем немного: всего лишь несколько минут приготовления, немного сливочного масла и яркий зеленый соус с пармезаном. В результате получается блюдо, которое одинаково уместно выглядит как на праздничном столе, так и на летнем бранче или легком ужине на террасе.

Ингредиенты

Для спаржи

спаржа — 1 пучок

сливочное масло — 20–30 г

соль — 2 ч. л

Для соуса «Пармезано»

петрушка — 1 небольшой пучок

зеленый лук — 4 стебля

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 3 ст. л

вода — 2–3 ст. л

лимонный сок — 1 ст. л

пармезан — 40 г

Для подачи

страчатела или бурата

Спаржа с соусом из пармезана instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

У спаржи необходимо обрезать или отломать нижнюю жесткую часть. Если стебли молодые и тонкие, дополнительной очистки они не требуют. Если же спаржа толще, стоит воспользоваться овощечисткой и аккуратно очистить её примерно до середины стебля. Затем выложите спаржу в сковороду, добавьте воду и готовьте в течение двух минут. После этого слейте воду, добавьте сливочное масло и обжарьте спаржу на сильном огне ещё 2 мин. Для приготовления соуса нужно просто взбить в блендере петрушку, зеленый лук, чеснок, оливковое масло, воду, лимонный сок и пармезан. Получается густой зеленый соус с насыщенным ароматом свежей зелени, легкой кислинкой лимона и благородной соленостью пармезана. Выложите сыр на тарелку, сверху положите горячую спаржу и щедро полейте соусом из пармезана.

Одно из преимуществ этого блюда — его универсальность. Оно может стать отличной самостоятельной легкой закуской и в то же время идеальным гарниром к запеченной рыбе, морепродуктам, курице или стейку.

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