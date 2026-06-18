- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 2 мин
Спаржа с соусом из пармезана: рецепт летнего блюда
Еще несколько лет назад спаржа считалась ресторанным деликатесом, а сегодня уверенно занимает место среди самых любимых сезонных продуктов украинцев. Легкая, полезная и удивительно универсальная, она прекрасно сочетается со сливочной текстурой, свежей зеленью и выдержанными сырами.
Фудблогер Ольга Рябенко уверена, что для идеального блюда из спаржи нужно совсем немного: всего лишь несколько минут приготовления, немного сливочного масла и яркий зеленый соус с пармезаном. В результате получается блюдо, которое одинаково уместно выглядит как на праздничном столе, так и на летнем бранче или легком ужине на террасе.
Ингредиенты
Для спаржи
спаржа — 1 пучок
сливочное масло — 20–30 г
соль — 2 ч. л
Для соуса «Пармезано»
петрушка — 1 небольшой пучок
зеленый лук — 4 стебля
чеснок — 1 зубчик
оливковое масло — 3 ст. л
вода — 2–3 ст. л
лимонный сок — 1 ст. л
пармезан — 40 г
Для подачи
страчатела или бурата
Приготовление
У спаржи необходимо обрезать или отломать нижнюю жесткую часть. Если стебли молодые и тонкие, дополнительной очистки они не требуют. Если же спаржа толще, стоит воспользоваться овощечисткой и аккуратно очистить её примерно до середины стебля.
Затем выложите спаржу в сковороду, добавьте воду и готовьте в течение двух минут.
После этого слейте воду, добавьте сливочное масло и обжарьте спаржу на сильном огне ещё 2 мин.
Для приготовления соуса нужно просто взбить в блендере петрушку, зеленый лук, чеснок, оливковое масло, воду, лимонный сок и пармезан. Получается густой зеленый соус с насыщенным ароматом свежей зелени, легкой кислинкой лимона и благородной соленостью пармезана.
Выложите сыр на тарелку, сверху положите горячую спаржу и щедро полейте соусом из пармезана.
Одно из преимуществ этого блюда — его универсальность. Оно может стать отличной самостоятельной легкой закуской и в то же время идеальным гарниром к запеченной рыбе, морепродуктам, курице или стейку.