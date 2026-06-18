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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
74
Время на прочтение
2 мин

Спаржа с соусом из пармезана: рецепт летнего блюда

Еще несколько лет назад спаржа считалась ресторанным деликатесом, а сегодня уверенно занимает место среди самых любимых сезонных продуктов украинцев. Легкая, полезная и удивительно универсальная, она прекрасно сочетается со сливочной текстурой, свежей зеленью и выдержанными сырами.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Спаржа с соусом из пармезана instagram.com/olga_riabenko_

Спаржа с соусом из пармезана instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Фудблогер Ольга Рябенко уверена, что для идеального блюда из спаржи нужно совсем немного: всего лишь несколько минут приготовления, немного сливочного масла и яркий зеленый соус с пармезаном. В результате получается блюдо, которое одинаково уместно выглядит как на праздничном столе, так и на летнем бранче или легком ужине на террасе.

Ингредиенты

Для спаржи

  • спаржа — 1 пучок

  • сливочное масло — 20–30 г

  • соль — 2 ч. л

Для соуса «Пармезано»

  • петрушка — 1 небольшой пучок

  • зеленый лук — 4 стебля

  • чеснок — 1 зубчик

  • оливковое масло — 3 ст. л

  • вода — 2–3 ст. л

  • лимонный сок — 1 ст. л

  • пармезан — 40 г

Для подачи

  • страчатела или бурата

Спаржа с соусом из пармезана instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Спаржа с соусом из пармезана instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

  1. У спаржи необходимо обрезать или отломать нижнюю жесткую часть. Если стебли молодые и тонкие, дополнительной очистки они не требуют. Если же спаржа толще, стоит воспользоваться овощечисткой и аккуратно очистить её примерно до середины стебля.

  2. Затем выложите спаржу в сковороду, добавьте воду и готовьте в течение двух минут.

  3. После этого слейте воду, добавьте сливочное масло и обжарьте спаржу на сильном огне ещё 2 мин.

  4. Для приготовления соуса нужно просто взбить в блендере петрушку, зеленый лук, чеснок, оливковое масло, воду, лимонный сок и пармезан. Получается густой зеленый соус с насыщенным ароматом свежей зелени, легкой кислинкой лимона и благородной соленостью пармезана.

  5. Выложите сыр на тарелку, сверху положите горячую спаржу и щедро полейте соусом из пармезана.

Одно из преимуществ этого блюда — его универсальность. Оно может стать отличной самостоятельной легкой закуской и в то же время идеальным гарниром к запеченной рыбе, морепродуктам, курице или стейку.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
74
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