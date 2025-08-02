Спаржа с сырным соусом и хамоном: рецепт блюда, которое стоит приготовить

Спаржа с сырным соусом и хамоном / © Credits

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Это блюдо, которое выглядит как из ресторанного меню, но его легко приготовить дома даже в будни. А еще, это замечательное сочетание нежной овощной текстуры, бархатного соуса и пикантной солености испанского хамона. Рецептом поделилась фудблогер katherine.nari и мы не могли пройти мимо.

Сырный соус в этом рецепте готовится на основе классического бешамель — французского соуса из молока, масла и муки. Благодаря добавлению горчицы и твердого сыра он приобретает более глубокий вкус и прекрасно сочетается со спаржей.

Ингредиенты Спаржа 500 г Молоко 300 мл Сливочное масло 30 г Мука пшеничная 25 г (1,5 ст. л) Горчица (лучше дижонская) 1 ч. л Твердый сыр 80-90 г Хамон 6-8 ломтиков Соль Черный молотый перец

Приготовление

Если спаржа молодая, ее можно не чистить, но если нижняя часть стеблей жесткая, обрежьте или очистите ее ножом для овощей. Варите в кипящей подсоленной воде 2 мин. Затем сразу переложите в миску с ледяной водой — это остановит процесс варки и сохранит яркий зеленый цвет. В небольшой кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку, интенсивно перемешивайте венчиком. Через 1 мин начинайте постепенно вливать молоко, постоянно помешивайте. Варите до загустения примерно 4-5 мин. Снимите с огня, добавьте горчицу, 60 г натертого сыра, соль и перец.

Перемешайте до однородности. В форму для запекания выложите обсушенную спаржу, полейте ее сырным соусом, посыпьте оставшимся сыром. Выложите ломтики хамона сверху или слегка заверните в них спаржу. Разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте примерно 15 мин, пока сыр не расплавится, а сверху не появится легкая золотистая корочка. По желанию посыпьте блюдо хрустящим жареным луком, это добавит текстурной контрастности. Подавайте теплым, как самостоятельную закуску или гарнир к белому мясу, рыбе или даже к бокалу белого вина.

Это блюдо — пример того, как можно совместить пользу и вкус без лишней суеты. Оно прекрасно подойдет для ужина вдвоем, праздничного обеда или даже завтрака с бокалом игристого. Так что если ищете идею, которая удивит ваших близких — обязательно попробуйте этот рецепт.

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