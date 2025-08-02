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Спаржа с сырным соусом и хамоном: рецепт блюда, которое стоит приготовить
Когда хочется чего-то изысканного, но не слишком сложного, спаржа с сырным соусом и хамоном — именно то, что нужно.
Это блюдо, которое выглядит как из ресторанного меню, но его легко приготовить дома даже в будни. А еще, это замечательное сочетание нежной овощной текстуры, бархатного соуса и пикантной солености испанского хамона. Рецептом поделилась фудблогер katherine.nari и мы не могли пройти мимо.
Сырный соус в этом рецепте готовится на основе классического бешамель — французского соуса из молока, масла и муки. Благодаря добавлению горчицы и твердого сыра он приобретает более глубокий вкус и прекрасно сочетается со спаржей.
Ингредиенты
- Спаржа
- 500 г
- Молоко
- 300 мл
- Сливочное масло
- 30 г
- Мука пшеничная
- 25 г (1,5 ст. л)
- Горчица (лучше дижонская)
- 1 ч. л
- Твердый сыр
- 80-90 г
- Хамон
- 6-8 ломтиков
- Соль
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- Черный молотый перец
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Приготовление
Если спаржа молодая, ее можно не чистить, но если нижняя часть стеблей жесткая, обрежьте или очистите ее ножом для овощей.
Варите в кипящей подсоленной воде 2 мин. Затем сразу переложите в миску с ледяной водой — это остановит процесс варки и сохранит яркий зеленый цвет.
В небольшой кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку, интенсивно перемешивайте венчиком.
Через 1 мин начинайте постепенно вливать молоко, постоянно помешивайте. Варите до загустения примерно 4-5 мин.
Снимите с огня, добавьте горчицу, 60 г натертого сыра, соль и перец.
Перемешайте до однородности.
В форму для запекания выложите обсушенную спаржу, полейте ее сырным соусом, посыпьте оставшимся сыром.
Выложите ломтики хамона сверху или слегка заверните в них спаржу.
Разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте примерно 15 мин, пока сыр не расплавится, а сверху не появится легкая золотистая корочка.
По желанию посыпьте блюдо хрустящим жареным луком, это добавит текстурной контрастности.
Подавайте теплым, как самостоятельную закуску или гарнир к белому мясу, рыбе или даже к бокалу белого вина.
Это блюдо — пример того, как можно совместить пользу и вкус без лишней суеты. Оно прекрасно подойдет для ужина вдвоем, праздничного обеда или даже завтрака с бокалом игристого. Так что если ищете идею, которая удивит ваших близких — обязательно попробуйте этот рецепт.