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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
67
Время на прочтение
2 мин

Спаржа с сырным соусом и хамоном: рецепт блюда, которое стоит приготовить

Когда хочется чего-то изысканного, но не слишком сложного, спаржа с сырным соусом и хамоном — именно то, что нужно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Спаржа с сырным соусом и хамоном

Спаржа с сырным соусом и хамоном / © Credits

Это блюдо, которое выглядит как из ресторанного меню, но его легко приготовить дома даже в будни. А еще, это замечательное сочетание нежной овощной текстуры, бархатного соуса и пикантной солености испанского хамона. Рецептом поделилась фудблогер katherine.nari и мы не могли пройти мимо.

Сырный соус в этом рецепте готовится на основе классического бешамель — французского соуса из молока, масла и муки. Благодаря добавлению горчицы и твердого сыра он приобретает более глубокий вкус и прекрасно сочетается со спаржей.

Ингредиенты

Спаржа
500 г
Молоко
300 мл
Сливочное масло
30 г
Мука пшеничная
25 г (1,5 ст. л)
Горчица (лучше дижонская)
1 ч. л
Твердый сыр
80-90 г
Хамон
6-8 ломтиков
Соль
Черный молотый перец

Приготовление

  1. Если спаржа молодая, ее можно не чистить, но если нижняя часть стеблей жесткая, обрежьте или очистите ее ножом для овощей.

  2. Варите в кипящей подсоленной воде 2 мин. Затем сразу переложите в миску с ледяной водой — это остановит процесс варки и сохранит яркий зеленый цвет.

  3. В небольшой кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку, интенсивно перемешивайте венчиком.

  4. Через 1 мин начинайте постепенно вливать молоко, постоянно помешивайте. Варите до загустения примерно 4-5 мин.

  5. Снимите с огня, добавьте горчицу, 60 г натертого сыра, соль и перец.
    Перемешайте до однородности.

  6. В форму для запекания выложите обсушенную спаржу, полейте ее сырным соусом, посыпьте оставшимся сыром.

  7. Выложите ломтики хамона сверху или слегка заверните в них спаржу.

  8. Разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте примерно 15 мин, пока сыр не расплавится, а сверху не появится легкая золотистая корочка.

  9. По желанию посыпьте блюдо хрустящим жареным луком, это добавит текстурной контрастности.

  10. Подавайте теплым, как самостоятельную закуску или гарнир к белому мясу, рыбе или даже к бокалу белого вина.

Это блюдо — пример того, как можно совместить пользу и вкус без лишней суеты. Оно прекрасно подойдет для ужина вдвоем, праздничного обеда или даже завтрака с бокалом игристого. Так что если ищете идею, которая удивит ваших близких — обязательно попробуйте этот рецепт.

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