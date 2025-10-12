- Дата публикации
Старинный рецепт: как приготовить бутерброд с толченым сыром, грецкими орехами и инжирным вареньем
Осень — время теплых вечеров, ароматного чая и уютных вкусов, которые возвращают в прошлое. Одним из таких кулинарных шедевров является «Pounded Cheese» — толченый сыр с орехами и инжирным вареньем.
Этот рецепт берет свое начало с начала XIX века и до сих пор восхищает ценителей сырных вкусностей, а рассказал о нем блогер Mike Smith на своей странице 18th Century Cook.
Рецепт «Pounded Cheese» был впервые опубликован английским врачом и кулинаром Уильямом Китчинером в книге The Cook’s Oracle; and Housekeeper’s Manual (1823). Суть рецепта — использовать остатки сыра, превратив их в нежную, ароматную массу с помощью масла, специй и каплей вина. На вкус он напоминает немецкий Obatzda — популярный в Баварии сырный деликатес.
Современная адаптация фудблогера добавляет лук и грецкие орехи, а сервировка с инжирным вареньем делает блюдо идеальным для осенних завтраков или вечерних чаепитий.
Ингредиенты
- Чеширский сыр или Чеддер
- 170 г
- сливочное масло
- 85 г
- дижонская горчица
- 1 ч. л
- портвейн
- 30 мл
- кайенский перец
- ½ ч. л.
- кари
- ½ ч. л.
- лук
- ¼ стакана
- соль
-
- грецкие орехи
-
- инжирное варенье
-
Приготовление
Нарежьте сыр на небольшие кубики и дайте ему немного полежать при комнатной температуре.
В миске соедините сыр и масло, с помощью толкушки или деревянной ложки, толчите до однородной кремообразной массы.
Добавьте дижонскую горчицу, карри, кайенский перец и портвейн. Хорошо перемешайте. Специи можно регулировать по своему вкусу.
Добавьте мелко нарезанный зеленый лук.
Подавайте на свежем хрустящем хлебе или тостах. Добавьте сверху грецкие орехи и инжирное варенье — сладко-пряный контраст превращает бутерброд в настоящий гастрономический опыт.
Советы
Используйте мягкий сыр, он легче превращается в кремообразную массу.
Для насыщенного аромата замените портвейн на шери или мадеру.
Подавайте с хрустящим багетом или гренками из цельнозернового хлеба.
Этот старинный рецепт — идеальный способ добавить истории и вкуса вашему осеннему столу. Он сочетает классическую английскую кулинарную традицию с современными акцентами и легкостью приготовления.