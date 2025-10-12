ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
39
Время на прочтение
2 мин

Старинный рецепт: как приготовить бутерброд с толченым сыром, грецкими орехами и инжирным вареньем

Осень — время теплых вечеров, ароматного чая и уютных вкусов, которые возвращают в прошлое. Одним из таких кулинарных шедевров является «Pounded Cheese» — толченый сыр с орехами и инжирным вареньем.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
505 ккал
Бутерброд с толченым сыром, грецкими орехами и инжирным вареньем instagram.com_18thcenturycook

Бутерброд с толченым сыром, грецкими орехами и инжирным вареньем instagram.com_18thcenturycook / © Instagram

Этот рецепт берет свое начало с начала XIX века и до сих пор восхищает ценителей сырных вкусностей, а рассказал о нем блогер Mike Smith на своей странице 18th Century Cook.

Рецепт «Pounded Cheese» был впервые опубликован английским врачом и кулинаром Уильямом Китчинером в книге The Cook’s Oracle; and Housekeeper’s Manual (1823). Суть рецепта — использовать остатки сыра, превратив их в нежную, ароматную массу с помощью масла, специй и каплей вина. На вкус он напоминает немецкий Obatzda — популярный в Баварии сырный деликатес.

Современная адаптация фудблогера добавляет лук и грецкие орехи, а сервировка с инжирным вареньем делает блюдо идеальным для осенних завтраков или вечерних чаепитий.

Ингредиенты

Чеширский сыр или Чеддер
170 г
сливочное масло
85 г
дижонская горчица
1 ч. л
портвейн
30 мл
кайенский перец
½ ч. л.
кари
½ ч. л.
лук
¼ стакана
соль
грецкие орехи
инжирное варенье

Приготовление

  1. Нарежьте сыр на небольшие кубики и дайте ему немного полежать при комнатной температуре.

  2. В миске соедините сыр и масло, с помощью толкушки или деревянной ложки, толчите до однородной кремообразной массы.

  3. Добавьте дижонскую горчицу, карри, кайенский перец и портвейн. Хорошо перемешайте. Специи можно регулировать по своему вкусу.

  4. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук.

  5. Подавайте на свежем хрустящем хлебе или тостах. Добавьте сверху грецкие орехи и инжирное варенье — сладко-пряный контраст превращает бутерброд в настоящий гастрономический опыт.

Советы

  • Используйте мягкий сыр, он легче превращается в кремообразную массу.

  • Для насыщенного аромата замените портвейн на шери или мадеру.

  • Подавайте с хрустящим багетом или гренками из цельнозернового хлеба.

Этот старинный рецепт — идеальный способ добавить истории и вкуса вашему осеннему столу. Он сочетает классическую английскую кулинарную традицию с современными акцентами и легкостью приготовления.

Дата публикации
Количество просмотров
39
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie