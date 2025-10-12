Старинный рецепт: как приготовить бутерброд с толченым сыром, грецкими орехами и инжирным вареньем

Бутерброд с толченым сыром, грецкими орехами и инжирным вареньем instagram.com_18thcenturycook / © Instagram

Этот рецепт берет свое начало с начала XIX века и до сих пор восхищает ценителей сырных вкусностей, а рассказал о нем блогер Mike Smith на своей странице 18th Century Cook.

Рецепт «Pounded Cheese» был впервые опубликован английским врачом и кулинаром Уильямом Китчинером в книге The Cook’s Oracle; and Housekeeper’s Manual (1823). Суть рецепта — использовать остатки сыра, превратив их в нежную, ароматную массу с помощью масла, специй и каплей вина. На вкус он напоминает немецкий Obatzda — популярный в Баварии сырный деликатес.

Современная адаптация фудблогера добавляет лук и грецкие орехи, а сервировка с инжирным вареньем делает блюдо идеальным для осенних завтраков или вечерних чаепитий.

Ингредиенты Чеширский сыр или Чеддер 170 г сливочное масло 85 г дижонская горчица 1 ч. л портвейн 30 мл кайенский перец ½ ч. л. кари ½ ч. л. лук ¼ стакана соль грецкие орехи инжирное варенье

Приготовление

Нарежьте сыр на небольшие кубики и дайте ему немного полежать при комнатной температуре. В миске соедините сыр и масло, с помощью толкушки или деревянной ложки, толчите до однородной кремообразной массы. Добавьте дижонскую горчицу, карри, кайенский перец и портвейн. Хорошо перемешайте. Специи можно регулировать по своему вкусу. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Подавайте на свежем хрустящем хлебе или тостах. Добавьте сверху грецкие орехи и инжирное варенье — сладко-пряный контраст превращает бутерброд в настоящий гастрономический опыт.

Советы

Используйте мягкий сыр, он легче превращается в кремообразную массу.

Для насыщенного аромата замените портвейн на шери или мадеру.

Подавайте с хрустящим багетом или гренками из цельнозернового хлеба.

Этот старинный рецепт — идеальный способ добавить истории и вкуса вашему осеннему столу. Он сочетает классическую английскую кулинарную традицию с современными акцентами и легкостью приготовления.