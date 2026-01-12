Стэнли Туччи и его мама рассказали, как приготовить идеальное ризотто

Стэнли Туччи instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Ризотто — это не просто рис, это настоящий ритуал. Каждая ложка этого кремового блюда требует терпения, внимания к деталям и правильной техники. Стэнли Туччи, известный поклонник итальянской кухни, недавно показал в своем Instagram, как готовить вкусный ризотто. В коротком видео актер и его мама раскрыли простые, но важные секреты, которые могут изменить ваше представление об этом классическом блюде.

Секреты идеального ризотто от Туччи

Готовьте с запасом

«Мало — не стоит», — в шутку говорит мама Туччи. Когда готовите ризотто, лучше сразу сделать больше. Так вы сможете наслаждаться блюдом еще и на следующий день, ведь его остатки часто становятся даже вкуснее после ночного настаивания в холодильнике.

Солите на правильном этапе

Нюанс от Туччи — соль добавляют не в готовое ризотто, а во время варки риса, после того, как вино впиталось в зернышки. Это важно, ведь после добавления сыра блюдо не нужно пересаливать, баланс вкусов будет идеальным.

Добавляйте бульон понемногу

Итальянская техника «понемногу и с любовью» работает и здесь. После выпаривания вина к рису добавляют теплый бульон небольшими порциями, и помешивают после каждого добавления. Вы можете выбрать любой бульон на ваш вкус: куриный, овощной или даже просто воду — главное, чтобы он был ароматным.

Дайте ризотто «отдохнуть»

После того как рис готов и добавлены все ингредиенты, Туччи и Джоан выбрали грибы, накройте кастрюлю крышкой и дайте блюду постоять несколько минут. Добавьте сливочное масло и сыр, чтобы они расплавились в тепле. Ризотто готово к подаче, когда оно немного остынет — именно так вкус полностью раскрывается.

Приготовление ризотто с Туччи — это не только кулинария, а настоящее искусство. Его советы доказывают, что вкусное ризотто под силу приготовить каждому, если уделить внимание мелочам.

В следующий раз, когда будете стоять у плиты, вспоминайте его слова и гарантированно получите итальянскую магию в своей тарелке.