Стэнли Туччи показал, как из 5 ингредиентов за 10 мин и с минимум усилий приготовить вкусный бранч

Стэнли Туччи — актер, которого зрители знают по ролям в фильмах вроде «Дьявол носит Прада» и «Конклав», давно вышел за пределы киноэкрана. Сегодня он узнаваемый кулинарный амбассадор итальянской кухни. Туччи ведет кулинарные шоу, исследует региональные вкусы Италии и написал две книги о еде. И когда он рассказывает о рецептах, интернет внимательно слушает, особенно если это блюдо из пяти ингредиентов, которое готовится за считанные минуты.

Ингредиенты

оливковое масло

яйца

сыр Пармезан

чеснок

соль

Приготовление

Смажьте сковороду для блинов или антипригарную сковороду оливковым маслом. Взбейте яйца с чесноком, тертым Пармезаном и щепоткой соли. Вылейте смесь на разогретую сковороду. Дайте массе немного «схватиться», а затем начинайте осторожно двигать ее лопаткой. Когда блюдо поджарится снизу, переверните его, пару минут доготовьте и еще раз слегка перемешайте. Переложите на тарелку и сверху натрите немного чеснока.

Туччи отмечает, что блюдо можно довести в духовке, но он любит «неидеальный» вариант, немного мягкий и даже рассыпчатый.

Фриттата или омлет

Единственное, что вызвало дискуссию в комментариях — название блюда. Туччи назвал его фриттатой, но часть пользователей не согласилась с этим. Дело в том, что фриттата обычно готовится медленнее, часто доходит в духовке и напоминает открытый пирог без теста, а вот омлет готовится быстрее, на плите и подается мягким. Поэтому эта версия с чесноком, пармезаном и яйцами стоит где-то посередине. Но, как показывает практика, название здесь не главное.

Бранч в стиле Стэнли Туччи — это напоминание, что еда не должна быть сложной в приготовлении, чтобы быть вкусной. Иногда достаточно пяти ингредиентов и немного уверенности, чтобы создать что-то, с ресторанным видом, что навевает домашний комфорт.

