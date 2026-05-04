Стэнли Туччи показал, как из 5 ингредиентов за 10 мин и с минимум усилий приготовить вкусный бранч

Когда в холодильнике есть яйца, немного сыра и горстка зелени всего за несколько минут можно приготовить вкусный и питательный бранч.

Стэнли Туччи

Стэнли Туччи / © Associated Press

Стэнли Туччи — актер, которого зрители знают по ролям в фильмах вроде «Дьявол носит Прада» и «Конклав», давно вышел за пределы киноэкрана. Сегодня он узнаваемый кулинарный амбассадор итальянской кухни. Туччи ведет кулинарные шоу, исследует региональные вкусы Италии и написал две книги о еде. И когда он рассказывает о рецептах, интернет внимательно слушает, особенно если это блюдо из пяти ингредиентов, которое готовится за считанные минуты.

Фритата / © Associated Press

Ингредиенты

  • оливковое масло

  • яйца

  • сыр Пармезан

  • чеснок

  • соль

Приготовление

  1. Смажьте сковороду для блинов или антипригарную сковороду оливковым маслом.

  2. Взбейте яйца с чесноком, тертым Пармезаном и щепоткой соли.

  3. Вылейте смесь на разогретую сковороду.

  4. Дайте массе немного «схватиться», а затем начинайте осторожно двигать ее лопаткой.

  5. Когда блюдо поджарится снизу, переверните его, пару минут доготовьте и еще раз слегка перемешайте.

  6. Переложите на тарелку и сверху натрите немного чеснока.

Туччи отмечает, что блюдо можно довести в духовке, но он любит «неидеальный» вариант, немного мягкий и даже рассыпчатый.
Фриттата или омлет

Единственное, что вызвало дискуссию в комментариях — название блюда. Туччи назвал его фриттатой, но часть пользователей не согласилась с этим. Дело в том, что фриттата обычно готовится медленнее, часто доходит в духовке и напоминает открытый пирог без теста, а вот омлет готовится быстрее, на плите и подается мягким. Поэтому эта версия с чесноком, пармезаном и яйцами стоит где-то посередине. Но, как показывает практика, название здесь не главное.

Бранч в стиле Стэнли Туччи — это напоминание, что еда не должна быть сложной в приготовлении, чтобы быть вкусной. Иногда достаточно пяти ингредиентов и немного уверенности, чтобы создать что-то, с ресторанным видом, что навевает домашний комфорт.

