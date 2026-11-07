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Стейк-пирог: как приготовить мясное блюдо по рецепту 1796 года
Это сытный пирог с говядиной, луком, маслом и ароматными специями по рецепту, которому уже почти 230 лет.
Рецепты из кулинарных книг XVIII века способны удивить современных гурманов. Фудблогер Майк Смит взял рецепт из второго издания книги «American Cookery», опубликованной в 1796 году. Это одно из ранних американских кулинарных изданий, а его рецепты сегодня позволяют заглянуть на кухню другой эпохи.
Оригинальный способ приготовления удивительно прост: тонкие ломтики говядины выкладывают слоями с луком, солью, перцем, мукой и маслом. Добавляют немного воды, накрывают тестом и запекают.
Ингредиенты
Для теста
сливочное масло — 226 г
сало — 50 г
пшеничная мука — 375 г
цельнозерновая мука — 25 г
сахар — 25 г
соль — 6 г
холодная вода — 25–50 мл
Для начинки
говядина — 900 г
мелко нарезанный лук — 150 г
сливочное масло — 113 г
мука — 100 г
говяжий бульон — 75 мл
мадера — 25 мл
розмарин — 1 ст. л.
соль
чёрный перец
Для смазывания понадобится яйцо, а для завершающего штриха — немного соли.
Приготовление
Сначала приготовьте тесто: смешайте два вида муки, сахар и соль, добавьте холодное масло и сало.
Перетрите смесь до крошки, постепенно влейте холодную воду и замесите тесто. Оно должно собраться в однородную массу, но не быть слишком липким.
Заверните его и охладите.
Говядину нарежьте ломтиками толщиной примерно 1–1,5 см.
Смешайте муку с солью, перцем и розмарином.
В форму для запекания выкладывайте мясо слоями, чередуя его с луком, смесью муки и кусочками сливочного масла.
Добавьте говяжий бульон и мадеру.
Раскатайте тесто и накройте им начинку.
Защипните края, сделайте небольшое отверстие для выхода пара, смажьте поверхность взбитым яйцом и посыпьте солью.
Выпекайте пирог 30 минут при температуре 200°C.
Затем уменьшите температуру до 175°C, накройте пирог и готовьте ещё примерно 60 мин.
После выпечки оставьте его остывать на 45 минут, чтобы начинка застыла, а пирог было удобнее нарезать.
Интересно, что в старинной кулинарной традиции пироги не всегда имели нижний слой теста. Такой способ приготовления вполне соответствовал тогдашней практике, поскольку главной целью оболочки было сохранить начинку во время запекания, а не обязательно создать привычную нам основу.
Это не просто мясной пирог, а возможность воссоздать на собственной кухне рецепт XVIII века и почувствовать, как готовили задолго до появления современных кулинарных трендов.