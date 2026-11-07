Стейк-пирог: как приготовить мясное блюдо по рецепту 1796 года

Стейк-пирог / © Credits

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Рецепты из кулинарных книг XVIII века способны удивить современных гурманов. Фудблогер Майк Смит взял рецепт из второго издания книги «American Cookery», опубликованной в 1796 году. Это одно из ранних американских кулинарных изданий, а его рецепты сегодня позволяют заглянуть на кухню другой эпохи.

Оригинальный способ приготовления удивительно прост: тонкие ломтики говядины выкладывают слоями с луком, солью, перцем, мукой и маслом. Добавляют немного воды, накрывают тестом и запекают.

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Ингредиенты

Для теста

сливочное масло — 226 г

сало — 50 г

пшеничная мука — 375 г

цельнозерновая мука — 25 г

сахар — 25 г

соль — 6 г

холодная вода — 25–50 мл

Для начинки

говядина — 900 г

мелко нарезанный лук — 150 г

сливочное масло — 113 г

мука — 100 г

говяжий бульон — 75 мл

мадера — 25 мл

розмарин — 1 ст. л.

соль

чёрный перец

Для смазывания понадобится яйцо, а для завершающего штриха — немного соли.

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Приготовление

Сначала приготовьте тесто: смешайте два вида муки, сахар и соль, добавьте холодное масло и сало. Перетрите смесь до крошки, постепенно влейте холодную воду и замесите тесто. Оно должно собраться в однородную массу, но не быть слишком липким. Заверните его и охладите. Говядину нарежьте ломтиками толщиной примерно 1–1,5 см. Смешайте муку с солью, перцем и розмарином. В форму для запекания выкладывайте мясо слоями, чередуя его с луком, смесью муки и кусочками сливочного масла. Добавьте говяжий бульон и мадеру. Раскатайте тесто и накройте им начинку. Защипните края, сделайте небольшое отверстие для выхода пара, смажьте поверхность взбитым яйцом и посыпьте солью. Выпекайте пирог 30 минут при температуре 200°C. Затем уменьшите температуру до 175°C, накройте пирог и готовьте ещё примерно 60 мин. После выпечки оставьте его остывать на 45 минут, чтобы начинка застыла, а пирог было удобнее нарезать.

Интересно, что в старинной кулинарной традиции пироги не всегда имели нижний слой теста. Такой способ приготовления вполне соответствовал тогдашней практике, поскольку главной целью оболочки было сохранить начинку во время запекания, а не обязательно создать привычную нам основу.

Это не просто мясной пирог, а возможность воссоздать на собственной кухне рецепт XVIII века и почувствовать, как готовили задолго до появления современных кулинарных трендов.

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