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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
106
Время на прочтение
2 мин

Стейк тартар с пикантным соусом: рецепт изысканной закуски

Когда речь заходит о гастрономических наслаждениях, тартар из говядины занимает почетное место среди настоящих гурманов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
275 ккал
Стейк тартар с пикантным соусом: рецепт изысканной закуски

Стейк тартар с пикантным соусом: рецепт изысканной закуски / © Credits

Это блюдо для тех, кто не боится экспериментировать, ценит качество ингредиентов и умеет смаковать жизнь. Фудблогер Eric Lahuerta показал, как приготовить классический стейк тартар с пикантным соусом, на хрустящем бриоше — изящная закуска с характером.

Стейк тартар — это блюдо из качественной сырой говядины, мелко нарезанной ножом, заправленной ароматным соусом и специями. Впервые популярность приобрела во Франции в начале XX века, а сейчас — это одна из самых элегантных закусок в ресторанах высокой кухни.

Ингредиенты

Говяжья вырезка
300г
Зерновая горчица
1 ст. л
Яичные желтки
2 шт.
Оливковое масло
50 мл
Маринованные корнишоны
2 шт.
Зеленый лук
½ стебля
Каперсы
20шт.
Соус табаско
Вустерский соус
Соль
Молотый черный перец
Сливочное масло
Бриош или другой мягкий хлеб

Приготовление

  1. Мясо должно быть свежим — желательно покупать у проверенного мясника. Нарежьте говяжью вырезку очень мелкими кубиками вручную (не в блендере!). Это важно для правильной текстуры.

  2. Посолите, поперчите, добавьте несколько капель Вустерского соуса и табаско. Перемешайте и дайте настояться несколько минут.

  3. В небольшой миске взбейте яичные желтки, постепенно вливайте оливковое масло, как для майонеза. Добавьте горчицу — она ​​придаст структуры и глубины вкуса. Должна получиться нежная, густая эмульсия.

  4. Измельчите корнишоны, каперсы и зеленый лук. Добавьте к яично-горчичному соусу. Все хорошо перемешайте — именно этот соус является сердцем тартара.

  5. Добавьте мясо к соусу, тщательно перемешайте. Попробуйте, возможно, стоит добавить еще немного соли, перца или горчицы к своему вкусу.

Подача

Обжарьте ломтики бриош на сливочном масле до хрустящей золотистой корочки. На теплый хлеб выложите щедрую порцию тартара. Украсьте каперсами, микрозеленью или перепелиным яйцом, как в ресторане.

Советы

  • Табаско придает пикантности, но его количество можно регулировать. Для более нежного варианта вообще не добавляйте.

  • Можно сформировать тартар в кольце, выложить на тарелку с чипсами из пармезана или на тостах для фуршетного варианта.

  • К тартару отлично подходят легкие красные вина или сухое белое с яркой кислинкой.

Стоит ли бояться сырого мяса

Тартар — это блюдо не для ежедневного меню, но если правильно выбрать мясо (говяжья вырезка — лучшая часть), соблюдать гигиену и хранение, оно абсолютно безопасно. Им наслаждаются в лучших ресторанах мира.

Стейк тартар — это о вкусе, текстуре, аромате и впечатлениях. Он подчеркивает ваше внимание к деталям и любовь к гастрономии. А если приготовить его дома — вы удивите гостей. Эта закуска сочетает утонченность французской кухни с индивидуальностью каждого повара.

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