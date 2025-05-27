Стейк тартар с пикантным соусом: рецепт изысканной закуски / © Credits

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Это блюдо для тех, кто не боится экспериментировать, ценит качество ингредиентов и умеет смаковать жизнь. Фудблогер Eric Lahuerta показал, как приготовить классический стейк тартар с пикантным соусом, на хрустящем бриоше — изящная закуска с характером.

Стейк тартар — это блюдо из качественной сырой говядины, мелко нарезанной ножом, заправленной ароматным соусом и специями. Впервые популярность приобрела во Франции в начале XX века, а сейчас — это одна из самых элегантных закусок в ресторанах высокой кухни.

Ингредиенты Говяжья вырезка 300г Зерновая горчица 1 ст. л Яичные желтки 2 шт. Оливковое масло 50 мл Маринованные корнишоны 2 шт. Зеленый лук ½ стебля Каперсы 20шт. Соус табаско Вустерский соус Соль Молотый черный перец Сливочное масло Бриош или другой мягкий хлеб

Приготовление

Мясо должно быть свежим — желательно покупать у проверенного мясника. Нарежьте говяжью вырезку очень мелкими кубиками вручную (не в блендере!). Это важно для правильной текстуры. Посолите, поперчите, добавьте несколько капель Вустерского соуса и табаско. Перемешайте и дайте настояться несколько минут. В небольшой миске взбейте яичные желтки, постепенно вливайте оливковое масло, как для майонеза. Добавьте горчицу — она ​​придаст структуры и глубины вкуса. Должна получиться нежная, густая эмульсия. Измельчите корнишоны, каперсы и зеленый лук. Добавьте к яично-горчичному соусу. Все хорошо перемешайте — именно этот соус является сердцем тартара. Добавьте мясо к соусу, тщательно перемешайте. Попробуйте, возможно, стоит добавить еще немного соли, перца или горчицы к своему вкусу.

Подача

Обжарьте ломтики бриош на сливочном масле до хрустящей золотистой корочки. На теплый хлеб выложите щедрую порцию тартара. Украсьте каперсами, микрозеленью или перепелиным яйцом, как в ресторане.

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Советы

Табаско придает пикантности, но его количество можно регулировать. Для более нежного варианта вообще не добавляйте.

Можно сформировать тартар в кольце, выложить на тарелку с чипсами из пармезана или на тостах для фуршетного варианта.

К тартару отлично подходят легкие красные вина или сухое белое с яркой кислинкой.

Стоит ли бояться сырого мяса

Тартар — это блюдо не для ежедневного меню, но если правильно выбрать мясо (говяжья вырезка — лучшая часть), соблюдать гигиену и хранение, оно абсолютно безопасно. Им наслаждаются в лучших ресторанах мира.

Стейк тартар — это о вкусе, текстуре, аромате и впечатлениях. Он подчеркивает ваше внимание к деталям и любовь к гастрономии. А если приготовить его дома — вы удивите гостей. Эта закуска сочетает утонченность французской кухни с индивидуальностью каждого повара.