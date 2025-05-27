- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 2 мин
Стейк тартар с пикантным соусом: рецепт изысканной закуски
Когда речь заходит о гастрономических наслаждениях, тартар из говядины занимает почетное место среди настоящих гурманов.
Это блюдо для тех, кто не боится экспериментировать, ценит качество ингредиентов и умеет смаковать жизнь. Фудблогер Eric Lahuerta показал, как приготовить классический стейк тартар с пикантным соусом, на хрустящем бриоше — изящная закуска с характером.
Стейк тартар — это блюдо из качественной сырой говядины, мелко нарезанной ножом, заправленной ароматным соусом и специями. Впервые популярность приобрела во Франции в начале XX века, а сейчас — это одна из самых элегантных закусок в ресторанах высокой кухни.
Ингредиенты
- Говяжья вырезка
- 300г
- Зерновая горчица
- 1 ст. л
- Яичные желтки
- 2 шт.
- Оливковое масло
- 50 мл
- Маринованные корнишоны
- 2 шт.
- Зеленый лук
- ½ стебля
- Каперсы
- 20шт.
- Соус табаско
-
- Вустерский соус
-
- Соль
-
- Молотый черный перец
-
- Сливочное масло
-
- Бриош или другой мягкий хлеб
-
Приготовление
Мясо должно быть свежим — желательно покупать у проверенного мясника. Нарежьте говяжью вырезку очень мелкими кубиками вручную (не в блендере!). Это важно для правильной текстуры.
Посолите, поперчите, добавьте несколько капель Вустерского соуса и табаско. Перемешайте и дайте настояться несколько минут.
В небольшой миске взбейте яичные желтки, постепенно вливайте оливковое масло, как для майонеза. Добавьте горчицу — она придаст структуры и глубины вкуса. Должна получиться нежная, густая эмульсия.
Измельчите корнишоны, каперсы и зеленый лук. Добавьте к яично-горчичному соусу. Все хорошо перемешайте — именно этот соус является сердцем тартара.
Добавьте мясо к соусу, тщательно перемешайте. Попробуйте, возможно, стоит добавить еще немного соли, перца или горчицы к своему вкусу.
Подача
Обжарьте ломтики бриош на сливочном масле до хрустящей золотистой корочки. На теплый хлеб выложите щедрую порцию тартара. Украсьте каперсами, микрозеленью или перепелиным яйцом, как в ресторане.
Советы
Табаско придает пикантности, но его количество можно регулировать. Для более нежного варианта вообще не добавляйте.
Можно сформировать тартар в кольце, выложить на тарелку с чипсами из пармезана или на тостах для фуршетного варианта.
К тартару отлично подходят легкие красные вина или сухое белое с яркой кислинкой.
Стоит ли бояться сырого мяса
Тартар — это блюдо не для ежедневного меню, но если правильно выбрать мясо (говяжья вырезка — лучшая часть), соблюдать гигиену и хранение, оно абсолютно безопасно. Им наслаждаются в лучших ресторанах мира.
Стейк тартар — это о вкусе, текстуре, аромате и впечатлениях. Он подчеркивает ваше внимание к деталям и любовь к гастрономии. А если приготовить его дома — вы удивите гостей. Эта закуска сочетает утонченность французской кухни с индивидуальностью каждого повара.