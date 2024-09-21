Стейки из красной капусты с соусом тахини: рецепт необычного блюда

Это блюдо не только красиво, но и настолько просто в приготовлении, что вы можете подать его к столу в любой день недели.
Стейки из капусты можно подавать отдельно, а можно в качестве гарнира.
Ингредиенты для стейков:
- 1 кочан красной капусты
- 2 столовые ложки бальзамического уксуса
- соль и крупномолотый черный перец по вкусу
- 2 столовые ложки горчицы
- 1 столовая ложка сиропа или меда
Ингредиенты для соуса тахини:
- небольшой пучок свежей кинзы(нарезать)
- 1 средний красный болгарский перец, крупно нарезанный
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- почти полный стакан тахини
- половина стакана воды
- 2 столовые ложки свежего лимонного сока
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки крупномолотого черного перца
Приготовление соуса тахини
- Нагрейте большую антипригарную сковороду на сильном огне. Добавьте болгарский перец и обжарьте до готовности. Добавьте измельченный чеснок и продолжайте обжаривать еще минуту или две, пока не почувствуете запах чеснока. Снимите с огня.
- В кухонном комбайне смешайте красный перец и чеснок с тахини, водой, лимонным соком, солью и перцем. Измельчите до однородной массы.
Приготовление стейков
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Удалите жесткие внешние листья капусты и выбросьте их. Поставив кочан капусты вертикально на разделочную доску, аккуратно нарежьте «стейки» равномерно сверху вниз, у вас получится около 6–8 штук.
- Положите стейки из капусты на антипригарную сковороду или противень. Равномерно смажьте бальзамическим уксусом. Посыпьте солью и перцем.
- Запекайте стейки из капусты без крышки в течение 45–50 минут или пока они не станут мягкими и нежными.
- Пока капуста жарится, в небольшой миске смешайте желтую горчицу и сироп или мед. Отложите в сторону.
- Когда стейки из капусты станут мягкими, достаньте их из духовки. Смажьте верх капусты смесью сладкого горчичного соуса. Сбрызните соусом тахини с красным перцем и посыпьте свежей кинзой.
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