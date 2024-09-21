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Стейки из красной капусты с соусом тахини: рецепт необычного блюда

Стейки из красной капусты с соусом тахини: рецепт необычного блюда

Стейки из красной капусты с соусом тахини / Фото: Credits

Это блюдо не только красиво, но и настолько просто в приготовлении, что вы можете подать его к столу в любой день недели.

Стейки из капусты можно подавать отдельно, а можно в качестве гарнира. 

Ингредиенты для стейков:

  • 1 кочан красной капусты
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса
  • соль и крупномолотый черный перец по вкусу
  • 2 столовые ложки горчицы
  • 1 столовая ложка сиропа или меда

Ингредиенты для соуса тахини:

  • небольшой пучок свежей кинзы(нарезать)
  • 1 средний красный болгарский перец, крупно нарезанный
  • 1 зубчик чеснока, измельченный
  • почти полный стакан тахини
  • половина стакана воды
  • 2 столовые ложки свежего лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки крупномолотого черного перца

Приготовление соуса тахини

  1. Нагрейте большую антипригарную сковороду на сильном огне. Добавьте болгарский перец и обжарьте до готовности. Добавьте измельченный чеснок и продолжайте обжаривать еще минуту или две, пока не почувствуете запах чеснока. Снимите с огня.
  2. В кухонном комбайне смешайте красный перец и чеснок с тахини, водой, лимонным соком, солью и перцем. Измельчите до однородной массы.

Приготовление стейков

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. 
  2. Удалите жесткие внешние листья капусты и выбросьте их. Поставив кочан капусты вертикально на разделочную доску, аккуратно нарежьте «стейки» равномерно сверху вниз, у вас получится около 6–8 штук.
  3. Положите стейки из капусты на антипригарную сковороду  или противень. Равномерно смажьте бальзамическим уксусом. Посыпьте солью и перцем.
  4. Запекайте стейки из капусты без крышки в течение 45–50 минут или пока они не станут мягкими и нежными.
  5. Пока капуста жарится, в небольшой миске смешайте желтую горчицу и сироп или мед. Отложите в сторону.
  6. Когда стейки из капусты станут мягкими, достаньте их из духовки. Смажьте верх капусты смесью сладкого горчичного соуса. Сбрызните соусом тахини с красным перцем и посыпьте свежей кинзой.

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