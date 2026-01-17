ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

Стожки из фарша с помидорами и сыром в духовке: рецепт оригинального горячего блюда

Если обычные котлеты вам уже надоели, то такие стожки из фарша с помидорами и сыром станут им отличной альтернативой.

Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
159 ккал
Стожки из фарша с помидорами  и сыром в духовке

Стожки из фарша с помидорами  и сыром в духовке / © Credits

Блюдо получается не только полезным и вкусным, но и красиво выглядит на тарелке. Подайте с гарниром из овощей, риса или картофельного пюре.

Ингредиенты

фарш куриный
600 г
манная крупа
1,5 ст. л.
сыр твердый
130 г
яйцо куриное
1 шт.
сметана
50 г
помидоры
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый
соль

  1. Сыр натрите на крупную терку.

  2. Помидоры нарежьте на небольшие кольца.

  3. Лук и чеснок очистите. Лук, нарежьте на мелкие кубики, чеснок выдавите через пресс.

  4. В фарш добавьте яйцо, манную крупу, сметану, лук, чеснок, перец черный молотый, соль, перемешайте и оставьте на 15 минут.

  5. Из фарша сформируйте шарики, выложите на противень, застеленный пергаментом, и прижмите их, сделав приплюснутыми. На каждую котлету выложите кружок помидора и посыпьте твердым сыром.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

Дата публикации
Количество просмотров
39
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie