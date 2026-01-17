- Дата публикации

- Категория
- Рецепты
- Время на прочтение
- 1 мин
Стожки из фарша с помидорами и сыром в духовке: рецепт оригинального горячего блюда
Если обычные котлеты вам уже надоели, то такие стожки из фарша с помидорами и сыром станут им отличной альтернативой.
Блюдо получается не только полезным и вкусным, но и красиво выглядит на тарелке. Подайте с гарниром из овощей, риса или картофельного пюре.
Ингредиенты
- фарш куриный
- 600 г
- манная крупа
- 1,5 ст. л.
- сыр твердый
- 130 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сметана
- 50 г
- помидоры
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый

- соль

Сыр натрите на крупную терку.
Помидоры нарежьте на небольшие кольца.
Лук и чеснок очистите. Лук, нарежьте на мелкие кубики, чеснок выдавите через пресс.
В фарш добавьте яйцо, манную крупу, сметану, лук, чеснок, перец черный молотый, соль, перемешайте и оставьте на 15 минут.
Из фарша сформируйте шарики, выложите на противень, застеленный пергаментом, и прижмите их, сделав приплюснутыми. На каждую котлету выложите кружок помидора и посыпьте твердым сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.
Советы:
Фарш используйте любой.