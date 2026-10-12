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Стручковая фасоль с чесноком и соевым соусом: рецепт полезного блюда без мяса
Стручковая фасоль с чесноком и соевым соусом — это легкое, полезное, овощное блюдо без мяса.
Готовится очень быстро и отлично сочетается с мясом, птицей, рыбой и овощами.
Ингредиенты
- фасоль стручковая
- 400 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- соевый соус
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 1 ст. л.
- сливочное масло
- 1 ст. л.
- кунжут семена
- 1 ст. л.
- соль
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Стручковую фасоль промойте и нарежьте на кусочки 4-5 сантиметров. В кастрюле закипятите воду, выложите фасоль и варите две минуты, воду слейте, ополосните ледяной водой, чтобы сохранился яркий цвет, и обсушите бумажным полотенцем.
Лук, чеснок очистите и мелко нарежьте.
В сковороде, на среднем огне, растопите сливочное и растительное масло, обжарьте лук и чеснок до мягкости.
Добавьте спаржевую фасоль, влейте соевый соус, посолите и обжарьте еще на сильном огне 3-5 минут, посыпьте кунжутом, перемешайте, прогрейте еще минуту и снимите с огня.
Советы:
Не пересолите, так как у вас уже есть соевый соус в блюде.