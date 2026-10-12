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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

Стручковая фасоль с чесноком и соевым соусом: рецепт полезного блюда без мяса

Стручковая фасоль с чесноком и соевым соусом — это легкое, полезное, овощное блюдо без мяса.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
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Стручковая фасоль с чесноком и соевым соусом

Стручковая фасоль с чесноком и соевым соусом / © Credits

Готовится очень быстро и отлично сочетается с мясом, птицей, рыбой и овощами.

Ингредиенты

фасоль стручковая
400 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3 зубчика
соевый соус
2 ст. л.
растительное масло
1 ст. л.
сливочное масло
1 ст. л.
кунжут семена
1 ст. л.
соль

  1. Стручковую фасоль промойте и нарежьте на кусочки 4-5 сантиметров. В кастрюле закипятите воду, выложите фасоль и варите две минуты, воду слейте, ополосните ледяной водой, чтобы сохранился яркий цвет, и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Лук, чеснок очистите и мелко нарежьте.

  3. В сковороде, на среднем огне, растопите сливочное и растительное масло, обжарьте лук и чеснок до мягкости.

  4. Добавьте спаржевую фасоль, влейте соевый соус, посолите и обжарьте еще на сильном огне 3-5 минут, посыпьте кунжутом, перемешайте, прогрейте еще минуту и снимите с огня.

Советы:

  • Не пересолите, так как у вас уже есть соевый соус в блюде.

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