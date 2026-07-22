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Стручковая фасоль в томатном соусе: рецепт универсального гарнира
Приготовьте легкое, полезное блюдо — нежную, стручковую фасоль с пикантным томатным соусом.
Это универсальный гарнир к мясу, птице, рыбе или просто в качестве самостоятельного блюда.
Ингредиенты
- фасоль стручковая зеленая
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 1-2 зубчика
- томатная паста
- 2 ст. л.
- вода
- 300 мл
- сахар
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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- зелень (укроп, петрушка, базилик)
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Фасоль очистите от волокон, срежьте кончики, помойте и разрежьте на 2-3 части в зависимости от их размера.
Лук, чеснок, морковь очистите. Лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку, чеснок нарежьте пластинами.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
На сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь, чеснок и обжарьте на среднем огне, периодически помешивая, до прозрачности.
Добавьте томатную пасту, влейте теплую воду, перемешайте, затем выложите фасоль, посолите, добавьте перец черный молотый, сахар, перемешайте, протушите еще 10-12 минут до мягкости фасоли, посыпьте зеленью и снимите с огня.
Советы:
Фасоль используйте любую: зеленую или желтую.