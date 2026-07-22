ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

Стручковая фасоль в томатном соусе: рецепт универсального гарнира

Приготовьте легкое, полезное блюдо — нежную, стручковую фасоль с пикантным томатным соусом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Комментарии
Стручковая фасоль в томатном соусе

Стручковая фасоль в томатном соусе / © Credits

Это универсальный гарнир к мясу, птице, рыбе или просто в качестве самостоятельного блюда.

Ингредиенты

фасоль стручковая зеленая
500 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
1-2 зубчика
томатная паста
2 ст. л.
вода
300 мл
сахар
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень (укроп, петрушка, базилик)

  1. Фасоль очистите от волокон, срежьте кончики, помойте и разрежьте на 2-3 части в зависимости от их размера.

  2. Лук, чеснок, морковь очистите. Лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку, чеснок нарежьте пластинами.

  3. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  4. На сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь, чеснок и обжарьте на среднем огне, периодически помешивая, до прозрачности.

  5. Добавьте томатную пасту, влейте теплую воду, перемешайте, затем выложите фасоль, посолите, добавьте перец черный молотый, сахар, перемешайте, протушите еще 10-12 минут до мягкости фасоли, посыпьте зеленью и снимите с огня.

Советы:

  • Фасоль используйте любую: зеленую или желтую.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
91
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie