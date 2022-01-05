Судак с кислой капустой под шампанским

Интересный вариант основного блюда. Для кислой капусты можно использовать не только шампанское, но и органическое игристое вино.

Экоактивистка, основательница компании Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасия Цыбуляк поделилась рецептом традиционного рождественского блюда.

Ингредиенты:

Для бальзамического соуса с беконом:

2 небольших лука-шалота

0,5 зубчика чеснока

3 шампиньона

30 г бекона

0,5 ч. л. томатной пасты

2-3 ст. бальзамического уксуса

10 мл белого вина

0,25 л рыбного бульона

1 лавровый лист

1 веточка тимьяна

50 г сливок

2 ч. л. крем-фреша (французский вариант сметаны с содержанием жира обычно 15-18%)

соль, перец, лимонный сок, сахар

Для кислой капусты под шампанским:

30 г сахара

30 г сливочного масла

3 лука-шалота

300 г кислой капусты

0,25 мл шампанского (или игристого вина)

1 лавровый лист

4 можжевеловые ягоды

0,5 ч. л. тмина

6 горошин перца

1 клубень рассыпчатого картофеля

соль, свежемолотый перец

Для рыбы:

4 филе судака

соль, перец, лимонный сок

1 ст. муки

1 ст. оливкового масла

20 г сливочного масла

Способ приготовления

1. Для соуса очистите лук, чеснок и порежьте мелкими кубиками. Очистите шампиньоны и нарежьте кубиками, то же проделайте с беконом. Обжарьте кубики бекона с луком-шалотом, шампиньонами и чесноком в большой сковороде, добавьте 0,5 ч. л. томатной пасты и снова быстро обжарьте. Затем добавьте бальзамический уксус и белое вино. Влейте рыбный бульон, добавьте лавровый лист, чабрец и варите примерно 15 минут.

2. Процедите соус через мелкоячеистое сито, добавьте сливки и крем-фреш, снова доведите соус до кипения, перемешайте миксером, приправьте солью, свежемолотым перцем, лимонным соком и щепоткой сахара.

3. Для кислой капусты под шампанским растопите сахар в кастрюле, добавьте сливочное масло и нарезанный ломтиками лук-шалот, немного припустите, затем положите капусту и влейте шампанское. Опустите в капусту марлевый мешочек с лавровым листом, можжевеловыми ягодами, тмином и горошинами перца, накройте крышкой и варите на слабом огне в течение 30 минут. Очистите картофель картофеля и потрите его на капусту, приправьте солью, перцем и еще раз доведите до кипения.

4. Приправьте филе судака солью, перцем и лимонным соком, посыпьте мукой на стороне кожи и в течение 5 минут обжаривайте рыбу со стороны кожи в оливковом масле до золотисто-коричневого цвета. Незадолго до того, как перевернуть рыбу, добавьте сливочное масло и еще 3 минуты жарьте филе судака до готовности. Положите на кислую капусту под шампанским и вокруг полейте соусом.

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