Судак с кислой капустой под шампанским

Интересный вариант основного блюда. Для кислой капусты можно использовать не только шампанское, но и органическое игристое вино.
Экоактивистка, основательница компании Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасия Цыбуляк поделилась рецептом традиционного рождественского блюда.
Ингредиенты:
Для бальзамического соуса с беконом:
- 2 небольших лука-шалота
- 0,5 зубчика чеснока
- 3 шампиньона
- 30 г бекона
- 0,5 ч. л. томатной пасты
- 2-3 ст. бальзамического уксуса
- 10 мл белого вина
- 0,25 л рыбного бульона
- 1 лавровый лист
- 1 веточка тимьяна
- 50 г сливок
- 2 ч. л. крем-фреша (французский вариант сметаны с содержанием жира обычно 15-18%)
- соль, перец, лимонный сок, сахар
Для кислой капусты под шампанским:
- 30 г сахара
- 30 г сливочного масла
- 3 лука-шалота
- 300 г кислой капусты
- 0,25 мл шампанского (или игристого вина)
- 1 лавровый лист
- 4 можжевеловые ягоды
- 0,5 ч. л. тмина
- 6 горошин перца
- 1 клубень рассыпчатого картофеля
- соль, свежемолотый перец
Для рыбы:
- 4 филе судака
- соль, перец, лимонный сок
- 1 ст. муки
- 1 ст. оливкового масла
- 20 г сливочного масла
Способ приготовления
1. Для соуса очистите лук, чеснок и порежьте мелкими кубиками. Очистите шампиньоны и нарежьте кубиками, то же проделайте с беконом. Обжарьте кубики бекона с луком-шалотом, шампиньонами и чесноком в большой сковороде, добавьте 0,5 ч. л. томатной пасты и снова быстро обжарьте. Затем добавьте бальзамический уксус и белое вино. Влейте рыбный бульон, добавьте лавровый лист, чабрец и варите примерно 15 минут.
2. Процедите соус через мелкоячеистое сито, добавьте сливки и крем-фреш, снова доведите соус до кипения, перемешайте миксером, приправьте солью, свежемолотым перцем, лимонным соком и щепоткой сахара.
3. Для кислой капусты под шампанским растопите сахар в кастрюле, добавьте сливочное масло и нарезанный ломтиками лук-шалот, немного припустите, затем положите капусту и влейте шампанское. Опустите в капусту марлевый мешочек с лавровым листом, можжевеловыми ягодами, тмином и горошинами перца, накройте крышкой и варите на слабом огне в течение 30 минут. Очистите картофель картофеля и потрите его на капусту, приправьте солью, перцем и еще раз доведите до кипения.
4. Приправьте филе судака солью, перцем и лимонным соком, посыпьте мукой на стороне кожи и в течение 5 минут обжаривайте рыбу со стороны кожи в оливковом масле до золотисто-коричневого цвета. Незадолго до того, как перевернуть рыбу, добавьте сливочное масло и еще 3 минуты жарьте филе судака до готовности. Положите на кислую капусту под шампанским и вокруг полейте соусом.
Читайте также: