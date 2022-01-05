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Судак с кислой капустой под шампанским

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Судак с кислой капустой под шампанским

Glossary Organic Products

Интересный вариант основного блюда. Для кислой капусты можно использовать не только шампанское, но и органическое игристое вино.

Экоактивистка, основательница компании Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасия Цыбуляк поделилась рецептом традиционного рождественского блюда.

Ингредиенты:

Для бальзамического соуса с беконом:

  • 2 небольших лука-шалота
  • 0,5 зубчика чеснока
  • 3 шампиньона
  • 30 г бекона
  • 0,5 ч. л. томатной пасты
  • 2-3 ст. бальзамического уксуса
  • 10 мл белого вина
  • 0,25 л рыбного бульона
  • 1 лавровый лист
  • 1 веточка тимьяна
  • 50 г сливок
  • 2 ч. л. крем-фреша (французский вариант сметаны с содержанием жира обычно 15-18%)
  • соль, перец, лимонный сок, сахар

Для кислой капусты под шампанским:

  • 30 г сахара
  • 30 г сливочного масла
  • 3 лука-шалота
  • 300 г кислой капусты
  • 0,25 мл шампанского (или игристого вина)
  • 1 лавровый лист
  • 4 можжевеловые ягоды
  • 0,5 ч. л. тмина
  • 6 горошин перца
  • 1 клубень рассыпчатого картофеля
  • соль, свежемолотый перец

Для рыбы:

  • 4 филе судака
  • соль, перец, лимонный сок
  • 1 ст. муки
  • 1 ст. оливкового масла
  • 20 г сливочного масла

Способ приготовления

1. Для соуса очистите лук, чеснок и порежьте мелкими кубиками. Очистите шампиньоны и нарежьте кубиками, то же проделайте с беконом. Обжарьте кубики бекона с луком-шалотом, шампиньонами и чесноком в большой сковороде, добавьте 0,5 ч. л. томатной пасты и снова быстро обжарьте. Затем добавьте бальзамический уксус и белое вино. Влейте рыбный бульон, добавьте лавровый лист, чабрец и варите примерно 15 минут.

2. Процедите соус через мелкоячеистое сито, добавьте сливки и крем-фреш, снова доведите соус до кипения, перемешайте миксером, приправьте солью, свежемолотым перцем, лимонным соком и щепоткой сахара.

3. Для кислой капусты под шампанским растопите сахар в кастрюле, добавьте сливочное масло и нарезанный ломтиками лук-шалот, немного припустите, затем положите капусту и влейте шампанское. Опустите в капусту марлевый мешочек с лавровым листом, можжевеловыми ягодами, тмином и горошинами перца, накройте крышкой и варите на слабом огне в течение 30 минут. Очистите картофель картофеля и потрите его на капусту, приправьте солью, перцем и еще раз доведите до кипения.

4. Приправьте филе судака солью, перцем и лимонным соком, посыпьте мукой на стороне кожи и в течение 5 минут обжаривайте рыбу со стороны кожи в оливковом масле до золотисто-коричневого цвета. Незадолго до того, как перевернуть рыбу, добавьте сливочное масло и еще 3 минуты жарьте филе судака до готовности. Положите на кислую капусту под шампанским и вокруг полейте соусом.

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