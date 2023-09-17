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Сухой пирог с яблоками: быстро, вкусно и очень просто

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
91
Время на прочтение
2 мин
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Сухой пирог с яблоками: быстро, вкусно и очень просто

Яблочный пирог "три стакана"

Рецепт болгарского насыпного пирога "три стакана" — проще и быстрее не бывает

Это наверняка один из самых простых в приготовлении пирогов из яблок, который обязательно нужно испечь осенью. Готовится он из трех сухих ингредиентов, смешивающихся в равных пропорциях. Рецепт удобен еще и тем, что каждый ингредиент добавляется по стакану, поэтому такой пирог кое-где называют пирогом "трех стаканов". Самое сложное в приготовлении, так это, наверное, натереть яблоки.

Сухие ингредиенты выкладываем слоями, перекладывая натертыми яблоками, которые при выпекании пропитывают тесто, делая его влажным. Такую же роль играет и сливочное масло. Благодаря этому пирог печется очень быстро и всегда получается вкусным.

Ингредиенты для приготовления сухого пирога:

  • Яблоко – 1, 250 кг,
  • Манная крупа, мука – по стакану,
  • Сахар – стакан, или поменьше, если яблоки сладкие,
  • Сливочное масло  - 150 г,
  • Разрыхлитель  - 1,5 ч.л,
  • Ванильный сахар — чайная ложка,
  • Корица – чайная ложка,
  • Лимонный сок – пару столовых ложек,
  • Соль – щепотка.

Приготовление яблочного пирога "три стакана":

  • В посудину насыпьте по стакану просеянной пшеничной муки, манной крупы и сахара.
  • Сухую смесь тщательно перемешайте. Добавьте разрыхлитель, ванилин. Перемешайте и разделите сухую смесь на четыре части.
  • Вымытые яблоки натрите на большой терке. Если кожура не очень плотная, натереть можно с шкуркой. Яблоки для этого лучше брать кисло-сладкие. Натертые яблоки разделите на три части. Добавьте к яблокам молотую корицу,  а чтобы яблоки не потемнели, влейте сок лимона.
  • Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой.
  • Насыпьте на дно формы одну четвертую часть сухого теста, равномерно распределите его. Сверху выложите одну часть натертых яблок, распределите ровным слоем и можете утрамбовать ложкой.
  • Подобным образом сформируйте четыре слоя сыпучего теста и три слоя яблочной начинки.
  • Мягкое сливочное масло нарежьте на куски, выложите сверху на пирог.
  • Прогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте яблочный пирог около часа.

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Дата публикации
Просмотры
91
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