Сухой пирог с яблоками: быстро, вкусно и очень просто

Это наверняка один из самых простых в приготовлении пирогов из яблок, который обязательно нужно испечь осенью. Готовится он из трех сухих ингредиентов, смешивающихся в равных пропорциях. Рецепт удобен еще и тем, что каждый ингредиент добавляется по стакану, поэтому такой пирог кое-где называют пирогом "трех стаканов". Самое сложное в приготовлении, так это, наверное, натереть яблоки.

Сухие ингредиенты выкладываем слоями, перекладывая натертыми яблоками, которые при выпекании пропитывают тесто, делая его влажным. Такую же роль играет и сливочное масло. Благодаря этому пирог печется очень быстро и всегда получается вкусным.

Ингредиенты для приготовления сухого пирога:

Яблоко – 1, 250 кг,

Манная крупа, мука – по стакану,

Сахар – стакан, или поменьше, если яблоки сладкие,

Сливочное масло - 150 г,

Разрыхлитель - 1,5 ч.л,

Ванильный сахар — чайная ложка,

Корица – чайная ложка,

Лимонный сок – пару столовых ложек,

Соль – щепотка.

Приготовление яблочного пирога "три стакана":

В посудину насыпьте по стакану просеянной пшеничной муки, манной крупы и сахара.

Сухую смесь тщательно перемешайте. Добавьте разрыхлитель, ванилин. Перемешайте и разделите сухую смесь на четыре части.

Вымытые яблоки натрите на большой терке. Если кожура не очень плотная, натереть можно с шкуркой. Яблоки для этого лучше брать кисло-сладкие. Натертые яблоки разделите на три части. Добавьте к яблокам молотую корицу, а чтобы яблоки не потемнели, влейте сок лимона.

Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой.

Насыпьте на дно формы одну четвертую часть сухого теста, равномерно распределите его. Сверху выложите одну часть натертых яблок, распределите ровным слоем и можете утрамбовать ложкой.

Подобным образом сформируйте четыре слоя сыпучего теста и три слоя яблочной начинки.

Мягкое сливочное масло нарежьте на куски, выложите сверху на пирог.

Прогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте яблочный пирог около часа.

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