Сухой пирог с яблоками: быстро, вкусно и очень просто

Рецепт болгарского насыпного пирога "три стакана" — проще и быстрее не бывает
Это наверняка один из самых простых в приготовлении пирогов из яблок, который обязательно нужно испечь осенью. Готовится он из трех сухих ингредиентов, смешивающихся в равных пропорциях. Рецепт удобен еще и тем, что каждый ингредиент добавляется по стакану, поэтому такой пирог кое-где называют пирогом "трех стаканов". Самое сложное в приготовлении, так это, наверное, натереть яблоки.
Сухие ингредиенты выкладываем слоями, перекладывая натертыми яблоками, которые при выпекании пропитывают тесто, делая его влажным. Такую же роль играет и сливочное масло. Благодаря этому пирог печется очень быстро и всегда получается вкусным.
Ингредиенты для приготовления сухого пирога:
- Яблоко – 1, 250 кг,
- Манная крупа, мука – по стакану,
- Сахар – стакан, или поменьше, если яблоки сладкие,
- Сливочное масло - 150 г,
- Разрыхлитель - 1,5 ч.л,
- Ванильный сахар — чайная ложка,
- Корица – чайная ложка,
- Лимонный сок – пару столовых ложек,
- Соль – щепотка.
Приготовление яблочного пирога "три стакана":
- В посудину насыпьте по стакану просеянной пшеничной муки, манной крупы и сахара.
- Сухую смесь тщательно перемешайте. Добавьте разрыхлитель, ванилин. Перемешайте и разделите сухую смесь на четыре части.
- Вымытые яблоки натрите на большой терке. Если кожура не очень плотная, натереть можно с шкуркой. Яблоки для этого лучше брать кисло-сладкие. Натертые яблоки разделите на три части. Добавьте к яблокам молотую корицу, а чтобы яблоки не потемнели, влейте сок лимона.
- Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой.
- Насыпьте на дно формы одну четвертую часть сухого теста, равномерно распределите его. Сверху выложите одну часть натертых яблок, распределите ровным слоем и можете утрамбовать ложкой.
- Подобным образом сформируйте четыре слоя сыпучего теста и три слоя яблочной начинки.
- Мягкое сливочное масло нарежьте на куски, выложите сверху на пирог.
- Прогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте яблочный пирог около часа.
Читайте также: