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Суп Биск из креветок: рецепт блюда, которое покорит даже привередливых гурманов
Ароматный и насыщенный, этот суп из креветок станет настоящим открытием даже для тех, кто считает себя гурманом.
Благодаря сочетанию морепродуктов, свежих овощей, цитрусовой кислинки и пикантной нотки остроты, блюдо идеально подойдет для особого ужина или воскресного обеда, а как его правильно приготовить рассказали на странице evgeniakarpa.
Ингредиенты
- Креветки (можно мороженые, желательно с панцирем)
- 500 г
- Растительное масло
- 2 ст. л.
- Лук
- 1 шт.
- Чеснок
- 3 зубчика
- Помидор
- 2 шт.
- Болгарский перец
- ½ шт.
- Сливочное масло
- 1 ст. л
- Мука
- 2-3 ст. л
- Соус Шрирача
- 1 ч. л
- Цедра и сок лимона
- ½ шт.
- Соль
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- Перец
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- Свежий укроп
- 1 ст. л
- Красная икра
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- Зелень
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Приготовление
Очистите креветки от панцирей, но не выбрасывайте головы и хвостики.
Сами креветки залейте кипятком на 2-3 мин. Воду слейте, креветки оставьте до подачи.
В глубокой кастрюле на растительном масле обжарьте панцири, головы креветок, лук, чеснок, помидоры и перец до золотистости, примерно 7-10 мин.
Добавьте сливочное масло, муку, шрирачу, соль, перец, цедру и сок лимона.
Перемешайте и залейте 1 л воды.
Варите на среднем огне 20-30 мин, чтобы бульон максимально впитал ароматы.
Снимите с огня, слегка остудите, измельчите все блендером.
Протрите через сито или марлю для шелковистой текстуры.
Разложите очищенные креветки в тарелки.
Залейте горячим супом.
Украсьте укропом, икрой и щепоткой черного перца.
Альтернатива
Если уварить суп еще 15-20 мин на слабом огне после процеживания, получите густой соус биск, который идеально подойдет к.:
пасты,
белой рыбы,
креветок,
или даже для гратенов и запеканок.
Советы
Вместо помидоров можно использовать томатную пасту — 1 ч. л для более глубокого вкуса.
Соус шрирачу можно заменить на сладкую паприку.
Для кремовой текстуры добавьте в конце 30 мл сливок.
Креветочный суп — это не просто еще одно блюдо с морепродуктами, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое легко сделать дома. Сочетание ароматного бульона из панцирей, нежного мяса креветок, овощей и специй превращает обычную трапезу в гастрономическое приключение. Такой суп подойдет как в повседневном меню, так и на праздничном столе. А возможность трансформировать его в изысканный соус делает рецепт еще более универсальным. Не бойтесь экспериментировать и откройте для себя новый уровень домашней кухни.