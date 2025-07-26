Суп Биск из креветок: рецепт блюда, которое покорит даже привередливых гурманов

Суп Биск из креветок / © Associated Press

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Благодаря сочетанию морепродуктов, свежих овощей, цитрусовой кислинки и пикантной нотки остроты, блюдо идеально подойдет для особого ужина или воскресного обеда, а как его правильно приготовить рассказали на странице evgeniakarpa.

Ингредиенты Креветки (можно мороженые, желательно с панцирем) 500 г Растительное масло 2 ст. л. Лук 1 шт. Чеснок 3 зубчика Помидор 2 шт. Болгарский перец ½ шт. Сливочное масло 1 ст. л Мука 2-3 ст. л Соус Шрирача 1 ч. л Цедра и сок лимона ½ шт. Соль Перец Свежий укроп 1 ст. л Красная икра Зелень

Приготовление

Очистите креветки от панцирей, но не выбрасывайте головы и хвостики. Сами креветки залейте кипятком на 2-3 мин. Воду слейте, креветки оставьте до подачи. В глубокой кастрюле на растительном масле обжарьте панцири, головы креветок, лук, чеснок, помидоры и перец до золотистости, примерно 7-10 мин. Добавьте сливочное масло, муку, шрирачу, соль, перец, цедру и сок лимона. Перемешайте и залейте 1 л воды. Варите на среднем огне 20-30 мин, чтобы бульон максимально впитал ароматы. Снимите с огня, слегка остудите, измельчите все блендером. Протрите через сито или марлю для шелковистой текстуры. Разложите очищенные креветки в тарелки. Залейте горячим супом. Украсьте укропом, икрой и щепоткой черного перца.

Альтернатива

Если уварить суп еще 15-20 мин на слабом огне после процеживания, получите густой соус биск, который идеально подойдет к.:

пасты,

белой рыбы,

креветок,

или даже для гратенов и запеканок.

Советы

Вместо помидоров можно использовать томатную пасту — 1 ч. л для более глубокого вкуса.

Соус шрирачу можно заменить на сладкую паприку.

Для кремовой текстуры добавьте в конце 30 мл сливок.

Креветочный суп — это не просто еще одно блюдо с морепродуктами, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое легко сделать дома. Сочетание ароматного бульона из панцирей, нежного мяса креветок, овощей и специй превращает обычную трапезу в гастрономическое приключение. Такой суп подойдет как в повседневном меню, так и на праздничном столе. А возможность трансформировать его в изысканный соус делает рецепт еще более универсальным. Не бойтесь экспериментировать и откройте для себя новый уровень домашней кухни.

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