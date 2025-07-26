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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
101
Время на прочтение
2 мин

Суп Биск из креветок: рецепт блюда, которое покорит даже привередливых гурманов

Ароматный и насыщенный, этот суп из креветок станет настоящим открытием даже для тех, кто считает себя гурманом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
100 ккал
Суп Биск из креветок

Суп Биск из креветок / © Associated Press

Благодаря сочетанию морепродуктов, свежих овощей, цитрусовой кислинки и пикантной нотки остроты, блюдо идеально подойдет для особого ужина или воскресного обеда, а как его правильно приготовить рассказали на странице evgeniakarpa.

Ингредиенты

Креветки (можно мороженые, желательно с панцирем)
500 г
Растительное масло
2 ст. л.
Лук
1 шт.
Чеснок
3 зубчика
Помидор
2 шт.
Болгарский перец
½ шт.
Сливочное масло
1 ст. л
Мука
2-3 ст. л
Соус Шрирача
1 ч. л
Цедра и сок лимона
½ шт.
Соль
Перец
Свежий укроп
1 ст. л
Красная икра
Зелень

Приготовление

  1. Очистите креветки от панцирей, но не выбрасывайте головы и хвостики.

  2. Сами креветки залейте кипятком на 2-3 мин. Воду слейте, креветки оставьте до подачи.

  3. В глубокой кастрюле на растительном масле обжарьте панцири, головы креветок, лук, чеснок, помидоры и перец до золотистости, примерно 7-10 мин.

  4. Добавьте сливочное масло, муку, шрирачу, соль, перец, цедру и сок лимона.

  5. Перемешайте и залейте 1 л воды.

  6. Варите на среднем огне 20-30 мин, чтобы бульон максимально впитал ароматы.

  7. Снимите с огня, слегка остудите, измельчите все блендером.

  8. Протрите через сито или марлю для шелковистой текстуры.

  9. Разложите очищенные креветки в тарелки.

  10. Залейте горячим супом.

  11. Украсьте укропом, икрой и щепоткой черного перца.

Альтернатива

Если уварить суп еще 15-20 мин на слабом огне после процеживания, получите густой соус биск, который идеально подойдет к.:

  • пасты,

  • белой рыбы,

  • креветок,

  • или даже для гратенов и запеканок.

Советы

  • Вместо помидоров можно использовать томатную пасту — 1 ч. л для более глубокого вкуса.

  • Соус шрирачу можно заменить на сладкую паприку.

  • Для кремовой текстуры добавьте в конце 30 мл сливок.

Креветочный суп — это не просто еще одно блюдо с морепродуктами, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое легко сделать дома. Сочетание ароматного бульона из панцирей, нежного мяса креветок, овощей и специй превращает обычную трапезу в гастрономическое приключение. Такой суп подойдет как в повседневном меню, так и на праздничном столе. А возможность трансформировать его в изысканный соус делает рецепт еще более универсальным. Не бойтесь экспериментировать и откройте для себя новый уровень домашней кухни.

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