Суп харчо по-грузински: оригинальный рецепт

Суп-харчо – это традиционное грузинское блюдо, которое пользуется большой популярностью. Особенность этого супа в том, что он готовится из говядины или баранины и варится густым.
В суп обязательно добавляют рис, большое количество грузинских специй, зелени - благодаря этим ингредиентам блюдо имеет приятный, острый вкус и восхитительный аромат.
Ингредиенты
- говяжьи ребра – 600 г
- вода – 2,5 л
- рис – 100 г
- томатная паста – 2 ст. л.
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 2 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- аджика абхазская – 2 ч. л.
- паприка молотая – 0,25 ч. л.
- хмели-сунели – 1 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика
- орехи грецкие – 100 г
- лавровый лист – 2 шт.
- перец черный горошком – 5 шт.
- зелень (петрушка, кинза, укроп)
- соль
- растительное масло – 3 ст. л.
Приготовление
Говяжьи ребра вымойте и разрежьте. Поместите в кастрюлю и залейте водой. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только бульон закипел, снимите пену. Положите в кастрюлю очищенную морковь и лук (целые). Варите при закрытой крышке 1-1,5 часа. Когда мясо будет готово, вытяните из кастрюли морковь и лук.
Промойте рис, выложите его к мясу и варите десять минут.
В сковороде на раскаленном растительном масле обжарьте одну луковицу, нарезанную полукольцами, до золотистого цвета. Добавьте орех, измельченный в крошку, и обжарьте с луком пару минут. Всыпьте в сковороду хмели-сунели, паприку, аджику, болгарский перец (нарезанный кубиками), томатную пасту, перец, соль. Все протушите четыре минуты.
Когда рис будет готов, выложите содержимое сковороды в кастрюлю. Перемешайте, дайте закипеть. Добавьте мелко нарубленный чеснок, лавровый лист и зелень. Выключите. Оставьте настояться под крышкой 10-15 минут.
Советы
Мясо для супа используйте любое.
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