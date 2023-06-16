Суп харчо по-грузински: оригинальный рецепт

Суп-харчо – это традиционное грузинское блюдо, которое пользуется большой популярностью. Особенность этого супа в том, что он готовится из говядины или баранины и варится густым.

В суп обязательно добавляют рис, большое количество грузинских специй, зелени - благодаря этим ингредиентам блюдо имеет приятный, острый вкус и восхитительный аромат.

Ингредиенты

говяжьи ребра – 600 г

вода – 2,5 л

рис – 100 г

томатная паста – 2 ст. л.

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 2 шт.

перец болгарский – 1 шт.

аджика абхазская – 2 ч. л.

паприка молотая – 0,25 ч. л.

хмели-сунели – 1 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

орехи грецкие – 100 г

лавровый лист – 2 шт.

перец черный горошком – 5 шт.

зелень (петрушка, кинза, укроп)

соль

растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление

Говяжьи ребра вымойте и разрежьте. Поместите в кастрюлю и залейте водой. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только бульон закипел, снимите пену. Положите в кастрюлю очищенную морковь и лук (целые). Варите при закрытой крышке 1-1,5 часа. Когда мясо будет готово, вытяните из кастрюли морковь и лук.

Промойте рис, выложите его к мясу и варите десять минут.

В сковороде на раскаленном растительном масле обжарьте одну луковицу, нарезанную полукольцами, до золотистого цвета. Добавьте орех, измельченный в крошку, и обжарьте с луком пару минут. Всыпьте в сковороду хмели-сунели, паприку, аджику, болгарский перец (нарезанный кубиками), томатную пасту, перец, соль. Все протушите четыре минуты.

Когда рис будет готов, выложите содержимое сковороды в кастрюлю. Перемешайте, дайте закипеть. Добавьте мелко нарубленный чеснок, лавровый лист и зелень. Выключите. Оставьте настояться под крышкой 10-15 минут.

Советы

Мясо для супа используйте любое.

Читайте также: