Суп из брокколи и сыра чеддер: отличный рецепт сливочного блюда

Если вы ищете способ сочетать насыщенный вкус и нежную текстуру в тарелке, этот суп с брокколи и чедером станет вашим любимым. Он согревает, насыщает и поражает своей сливочной консистенцией.
Рецепт, которым поделились на странице dieteticaesthetic – отличная идея для домашнего приготовления.
Ингредиенты
- Сливочное масло
- 1 ст. л
- Лук
- 1 шт.
- Чеснок
- 2 зубчика
- Морковь
- 1 шт.
- Мука
- 2 ст.л
- Куриный бульон
- 2 стакана
- Соль
- Перец
- Копченая паприка
- 1/2 ст. л
- Брокколи
- Молоко
- 1 стакан
- Чеддер
Приготовление:
- В большой кастрюле разогрейте сливочное масло на среднем огне. Как только оно растает, добавьте нарезанный лук и обжаривайте его в течение 2-3 минут, пока он не станет прозрачным.
- Когда лук получит легкий золотистый оттенок, добавьте измельченный чеснок. Пассируйте еще минуту, чтобы раскрыть аромат, после чего добавьте тертую морковь и муку. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты соединились.
- Влейте куриный бульон, добавьте соль, перец и копченую паприку. Варите еще несколько минут.
- Добавьте нарезанную брокколи и влейте молоко. Хорошо размешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
- В эту смесь добавьте измельченный чеддер. Продолжайте варить на слабом огне в течение 5-7 минут, пока брокколи не станет мягкой, а сыр не расплавится, создавая кремовую текстуру.
- Перемешайте суп до однородной смеси. Если вам нравится суп-пюре, можно воспользоваться блендером, но это не обязательно – кусочки брокколи добавляют текстурного наслаждения.
- Разлейте суп в тарелки, украсьте щепоткой тертого сыра или кусочками хрустящего хлеба. Наслаждайтесь сливочным вкусом и нежной текстурой этого кулинарного искусства.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса попробуйте заменить молоко сливками.
- Если хотите более легкий вариант, используйте растительное молоко или овощной бульон.
- Добавьте немного тертого мускатного ореха для еще большей утонченности.
- Подавайте суп с хрустящими гренками или хлебом из цельнозерновой муки.
Этот суп с брокколи и чеддером – настоящий комфорт в каждой ложке. Он станет идеальным выбором для семейного обеда или ужина, поразит своей текстурой, ароматом и пользой. Готовьте с любовью и наслаждайтесь каждым мгновением.
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