Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Суп из брокколи и сыра чеддер: отличный рецепт сливочного блюда

Суп из брокколи и сыра чеддер: отличный рецепт сливочного блюда

Суп из брокколи и сыра чедер / Фото: Credits

Если вы ищете способ сочетать насыщенный вкус и нежную текстуру в тарелке, этот суп с брокколи и чедером станет вашим любимым. Он согревает, насыщает и поражает своей сливочной консистенцией.

Рецепт, которым поделились на странице dieteticaesthetic – отличная идея для домашнего приготовления.

Ингредиенты

Сливочное масло
1 ст. л
Лук
1 шт.
Чеснок
2 зубчика
Морковь
1 шт.
Мука
2 ст.л
Куриный бульон
2 стакана
Соль
Перец
Копченая паприка
1/2 ст. л
Брокколи
Молоко
1 стакан
Чеддер

Приготовление:

  1. В большой кастрюле разогрейте сливочное масло на среднем огне. Как только оно растает, добавьте нарезанный лук и обжаривайте его в течение 2-3 минут, пока он не станет прозрачным.
  2. Когда лук получит легкий золотистый оттенок, добавьте измельченный чеснок. Пассируйте еще минуту, чтобы раскрыть аромат, после чего добавьте тертую морковь и муку. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты соединились.
  3. Влейте куриный бульон, добавьте соль, перец и копченую паприку. Варите еще несколько минут.
  4. Добавьте нарезанную брокколи и влейте молоко. Хорошо размешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
  5. В эту смесь добавьте измельченный чеддер. Продолжайте варить на слабом огне в течение 5-7 минут, пока брокколи не станет мягкой, а сыр не расплавится, создавая кремовую текстуру.
  6. Перемешайте суп до однородной смеси. Если вам нравится суп-пюре, можно воспользоваться блендером, но это не обязательно – кусочки брокколи добавляют текстурного наслаждения.
  7. Разлейте суп в тарелки, украсьте щепоткой тертого сыра или кусочками хрустящего хлеба. Наслаждайтесь сливочным вкусом и нежной текстурой этого кулинарного искусства.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса попробуйте заменить молоко сливками.
  • Если хотите более легкий вариант, используйте растительное молоко или овощной бульон.
  • Добавьте немного тертого мускатного ореха для еще большей утонченности.
  • Подавайте суп с хрустящими гренками или хлебом из цельнозерновой муки.

Этот суп с брокколи и чеддером – настоящий комфорт в каждой ложке. Он станет идеальным выбором для семейного обеда или ужина, поразит своей текстурой, ароматом и пользой. Готовьте с любовью и наслаждайтесь каждым мгновением.

Мы также писали, как приготовить кремово-тыквенный суп.

Читайте также:

Настоящая вкуснятина на обед! Рецепт сливочного кукурузного супа от Руслана Сеничкина

Настоящая вкуснятина на обед! Рецепт сливочного кукурузного супа от Руслана Сеничкина

Похожие темы:

Следующая публикация