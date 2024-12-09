Суп из брокколи и сыра чеддер: отличный рецепт сливочного блюда

Если вы ищете способ сочетать насыщенный вкус и нежную текстуру в тарелке, этот суп с брокколи и чедером станет вашим любимым. Он согревает, насыщает и поражает своей сливочной консистенцией.

Рецепт, которым поделились на странице dieteticaesthetic – отличная идея для домашнего приготовления.

Ингредиенты Сливочное масло 1 ст. л Лук 1 шт. Чеснок 2 зубчика Морковь 1 шт. Мука 2 ст.л Куриный бульон 2 стакана Соль Перец Копченая паприка 1/2 ст. л Брокколи Молоко 1 стакан Чеддер

Приготовление:

В большой кастрюле разогрейте сливочное масло на среднем огне. Как только оно растает, добавьте нарезанный лук и обжаривайте его в течение 2-3 минут, пока он не станет прозрачным. Когда лук получит легкий золотистый оттенок, добавьте измельченный чеснок. Пассируйте еще минуту, чтобы раскрыть аромат, после чего добавьте тертую морковь и муку. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты соединились. Влейте куриный бульон, добавьте соль, перец и копченую паприку. Варите еще несколько минут. Добавьте нарезанную брокколи и влейте молоко. Хорошо размешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. В эту смесь добавьте измельченный чеддер. Продолжайте варить на слабом огне в течение 5-7 минут, пока брокколи не станет мягкой, а сыр не расплавится, создавая кремовую текстуру. Перемешайте суп до однородной смеси. Если вам нравится суп-пюре, можно воспользоваться блендером, но это не обязательно – кусочки брокколи добавляют текстурного наслаждения. Разлейте суп в тарелки, украсьте щепоткой тертого сыра или кусочками хрустящего хлеба. Наслаждайтесь сливочным вкусом и нежной текстурой этого кулинарного искусства.

Советы:

Для более насыщенного вкуса попробуйте заменить молоко сливками.

Если хотите более легкий вариант, используйте растительное молоко или овощной бульон.

Добавьте немного тертого мускатного ореха для еще большей утонченности.

Подавайте суп с хрустящими гренками или хлебом из цельнозерновой муки.

Этот суп с брокколи и чеддером – настоящий комфорт в каждой ложке. Он станет идеальным выбором для семейного обеда или ужина, поразит своей текстурой, ароматом и пользой. Готовьте с любовью и наслаждайтесь каждым мгновением.

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