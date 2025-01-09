Суп из брокколи: удивительный рецепт полезного блюда

Суп из брокколи – это вкусно и очень полезно. Этот легкий в приготовлении суп идеально подходит для тех, кто стремится сочетать питательность с простотой.

Всего за 20 минут вы можете создать настоящий кулинарный шедевр, который станет фаворитом на вашей кухне и о котором рассказали на странице saraamyn2.

Ингредиенты Брокколи 250 г Морковь 2 шт. Картофель 2 шт. Лук-порей 1 шт. Чеснок 1 зубчик Нут 150 г Оливковое масло Овощной бульон Соль Перец Пармезан

Приготовление

Перед началом приготовления тщательно промойте все овощи. Разделите брокколи на соцветия, картофель нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на терке, а лук-порей нарежьте колечками. Разогрейте оливковое масло на среднем огне в большой кастрюле. Добавьте лук-порей и чеснок, обжарьте до прозрачности примерно 2 минуты. Добавьте в кастрюлю морковь и картофель. Тушите их 5 минут, периодически помешивая. Это позволит овощам немного размякнуть и раскрыть аромат. Долейте овощной бульон или горячую воду так, чтобы она покрыла овощи. Доведите до кипения. Как только бульон закипит, добавьте брокколи и нут. Убавьте огонь до среднего, накройте кастрюлю крышкой и готовьте суп 10–12 минут, пока брокколи и картофель не станут мягкими. Снимите суп с огня и взбейте его блендером в кремовую текстуру. Если вы предпочитаете суп с кусочками овощей, оставьте его как есть. Разлейте суп по тарелкам. Добавить капельку оливкового масла первого отжима, чтобы подчеркнуть вкус. Если хотите, украсьте тертым пармезаном для дополнительной насыщенности.

Этот суп – идеальное сочетание лёгкости и питательности. Он содержит витамины, минералы и белок, а это делает его отличным выбором как для обеда, так и для ужина.

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