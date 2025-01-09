Суп из брокколи: удивительный рецепт полезного блюда

Суп из брокколи – это вкусно и очень полезно. Этот легкий в приготовлении суп идеально подходит для тех, кто стремится сочетать питательность с простотой.
Всего за 20 минут вы можете создать настоящий кулинарный шедевр, который станет фаворитом на вашей кухне и о котором рассказали на странице saraamyn2.
Ингредиенты
- Брокколи
- 250 г
- Морковь
- 2 шт.
- Картофель
- 2 шт.
- Лук-порей
- 1 шт.
- Чеснок
- 1 зубчик
- Нут
- 150 г
- Оливковое масло
- Овощной бульон
- Соль
- Перец
- Пармезан
Приготовление
- Перед началом приготовления тщательно промойте все овощи. Разделите брокколи на соцветия, картофель нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на терке, а лук-порей нарежьте колечками.
- Разогрейте оливковое масло на среднем огне в большой кастрюле. Добавьте лук-порей и чеснок, обжарьте до прозрачности примерно 2 минуты.
- Добавьте в кастрюлю морковь и картофель. Тушите их 5 минут, периодически помешивая. Это позволит овощам немного размякнуть и раскрыть аромат.
- Долейте овощной бульон или горячую воду так, чтобы она покрыла овощи. Доведите до кипения.
- Как только бульон закипит, добавьте брокколи и нут. Убавьте огонь до среднего, накройте кастрюлю крышкой и готовьте суп 10–12 минут, пока брокколи и картофель не станут мягкими.
- Снимите суп с огня и взбейте его блендером в кремовую текстуру. Если вы предпочитаете суп с кусочками овощей, оставьте его как есть.
- Разлейте суп по тарелкам. Добавить капельку оливкового масла первого отжима, чтобы подчеркнуть вкус. Если хотите, украсьте тертым пармезаном для дополнительной насыщенности.
Этот суп – идеальное сочетание лёгкости и питательности. Он содержит витамины, минералы и белок, а это делает его отличным выбором как для обеда, так и для ужина.
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