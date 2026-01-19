- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
Суп из чечевицы с мясом: рецепт полезного согревающего блюда
Суп из чечевицы с мясом — это отличный вариант для сытного и полезного обеда.
Приготовление не займет у вас много времени, так как красная чечевица не требует замачивания и очень быстро разваривается. Суп получается с насыщенным, ярким вкусом и понравится как взрослым, так и детям.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- чечевица красная
- 5 ст. л.
- картофель
- 4 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- помидор
- 1 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 1 ст. л.
- сливочное масло
- 1 ст. л.
- вода
- 1,8 л
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (петрушка, кинза)
-
Куриное филе помойте, отправьте в кастрюлю, залейте холодной водой, воду доведите до кипения, снимите пену и варите 20 минут на среднем огне, затем нарежьте его на небольшие кусочки и выложите его в кастрюлю.
Чечевицу промойте в холодной воде до тех пор, пока вода не станет прозрачной.
Картофель, морковь, лук, чеснок очистите.
Картофель нарежьте на средние кубики, морковь натрите на среднюю терку, лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок натрите на мелкую терку.
Помидор очистите от шкурки и нарежьте на мелкие кубики.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное и сливочное масло, выложите морковь, лук, чеснок и обжарьте до мягкости, добавьте помидоры, томатную пасту и обжарьте еще три минуты.
В кастрюлю с мясом выложите картофель, чечевицу и варите 10 минут, затем добавьте обжаренные овощи, лавровый лист, перец черный молотый, посолите и варите еще 10 минут.
Перед подачей посыпьте чечевичный суп мелко нарезанной свежей зеленью.
Советы:
Мясо используйте любое.