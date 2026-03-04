- Дата публикации
Суп из фасоли с плавленым сыром и беконом: быстрый рецепт
Суп из фасоли с плавленым сыром и беконом, готовится очень быстро и просто, без варки бульона.
Блюдо получается сытным, густым с приятным сливочным ароматом и станет отличным вариантом для зимнего обеда.
Ингредиенты
- фасоль, консервированная красная
- 1 банка
- бекон сырокопченый
- 150 г
- сыр плавленый
- 100 г
- картофель
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- масло растительное
- 1 ст. л.
- вода
- 2 л
- черный молотый
-
- соль
-
- зелень (петрушка, укроп)
-
Картофель, лук, чеснок, морковь очистите.
Картофель нарежьте на небольшие кубики.
Лук, чеснок нарежьте на мелкие кубики.
Морковь — на тонкие брусочки.
Плавленый сыр натрите на мелкую терку.
С фасоли слейте жидкость.
Зелень промойте и измельчите.
Бекон нарежьте на кусочки и обжарьте на сухой, разогретой сковороде до золотистого цвета, выложите на тарелку.
В эту сковороду влейте растительное масло, выложите лук, чеснок обжарьте до мягкости, затем морковь и обжарьте еще до слегка золотистого цвета.
В кастрюлю налейте воду, выложите картофель и варите с момента закипания 10 минут, добавьте фасоль, обжаренные овощи, бекон, посолите, поперчите и готовьте еще пять минут.
В суп выложите плавленый сыр и варите, помешивая около 3-4 минут, пока сыр полностью не расплавится.
Дайте супу настояться 10 минут, разлейте по тарелкам и посыпьте зеленью.
Советы:
Суп можно готовить из сухой фасоли, ее нужно замочить на 6-8 часов, затем отварить до готовности.