ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Суп из фасоли с плавленым сыром и беконом: быстрый рецепт

Суп из фасоли с плавленым сыром и беконом, готовится очень быстро и просто, без варки бульона.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
Суп из фасоли с плавленым сыром и беконом

Суп из фасоли с плавленым сыром и беконом / © Credo

Блюдо получается сытным, густым с приятным сливочным ароматом и станет отличным вариантом для зимнего обеда.

Ингредиенты

фасоль, консервированная красная
1 банка
бекон сырокопченый
150 г
сыр плавленый
100 г
картофель
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
1 зубчик
масло растительное
1 ст. л.
вода
2 л
черный молотый
соль
зелень (петрушка, укроп)

  1. Картофель, лук, чеснок, морковь очистите.

  2. Картофель нарежьте на небольшие кубики.

  3. Лук, чеснок нарежьте на мелкие кубики.

  4. Морковь — на тонкие брусочки.

  5. Плавленый сыр натрите на мелкую терку.

  6. С фасоли слейте жидкость.

  7. Зелень промойте и измельчите.

  8. Бекон нарежьте на кусочки и обжарьте на сухой, разогретой сковороде до золотистого цвета, выложите на тарелку.

  9. В эту сковороду влейте растительное масло, выложите лук, чеснок обжарьте до мягкости, затем морковь и обжарьте еще до слегка золотистого цвета.

  10. В кастрюлю налейте воду, выложите картофель и варите с момента закипания 10 минут, добавьте фасоль, обжаренные овощи, бекон, посолите, поперчите и готовьте еще пять минут.

  11. В суп выложите плавленый сыр и варите, помешивая около 3-4 минут, пока сыр полностью не расплавится.

  12. Дайте супу настояться 10 минут, разлейте по тарелкам и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Суп можно готовить из сухой фасоли, ее нужно замочить на 6-8 часов, затем отварить до готовности.

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie