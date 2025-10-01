ТСН в социальных сетях

ua
en
Рецепты
103
1 мин

Суп из кильки в томатном соусе: очень быстрый рецепт

Это легкий, бюджетный домашний суп, который готовится просто и быстро.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
47 ккал
Суп из кильки в томатном соусе

Суп из кильки в томатном соусе / © Credits

Консервы в томатном соусе можно купить в любом супермаркете, но главное, чтобы суп получился вкусным, кильку используйте качественную.

Ингредиенты

килька в томате
1 банка (230 г)
картофель
3 шт.
рис
2 ст. л.
лук репчатый
морковь
1 шт.
томатная паста
1 ст. л.
растительное масло
2 ст. л.
вода
2 литра+ стакан
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Картофель помойте, очистите и нарежьте на небольшие кубики.

  2. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.

  3. Томатную пасту разведите стаканом воды.

  4. Рис промойте.

  5. В кипящую воду выложите картофель, рис и варите 15 минут.

  6. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, обжарьте 5-7 минут, затем влейте разведенную водой томатную пасту, протушите три минуты и выложите в кастрюлю к овощам, добавьте кильку, соль, перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня.

  7. Дайте супу настояться 5-10 минут, посыпьте измельченной зеленью и подайте к столу.

Советы:

  • Рис используйте любой.

103
