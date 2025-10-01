- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 1 мин
Суп из кильки в томатном соусе: очень быстрый рецепт
Это легкий, бюджетный домашний суп, который готовится просто и быстро.
Консервы в томатном соусе можно купить в любом супермаркете, но главное, чтобы суп получился вкусным, кильку используйте качественную.
Ингредиенты
- килька в томате
- 1 банка (230 г)
- картофель
- 3 шт.
- рис
- 2 ст. л.
- лук репчатый
-
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- вода
- 2 литра+ стакан
- соль
-
- зелень (укроп, петрушка)
-
Картофель помойте, очистите и нарежьте на небольшие кубики.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.
Томатную пасту разведите стаканом воды.
Рис промойте.
В кипящую воду выложите картофель, рис и варите 15 минут.
На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, обжарьте 5-7 минут, затем влейте разведенную водой томатную пасту, протушите три минуты и выложите в кастрюлю к овощам, добавьте кильку, соль, перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня.
Дайте супу настояться 5-10 минут, посыпьте измельченной зеленью и подайте к столу.
Советы:
Рис используйте любой.