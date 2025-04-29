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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Суп из консервированного тунца с рисом и помидорами: простой рецепт

Когда времени совсем нет, а очень захотелось супчика, то этот рецепт для вас. Всего полчаса и первое блюдо готово.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
49 ккал
Суп из консервированного тунца с рисом и помидорами

Суп из консервированного тунца с рисом и помидорами / © Credits

Добавьте рис в суп и он получится густым и сытным.

Ингредиенты

тунец консервированный натуральный
190 г
картофель
2 шт.
рис
2 ст. л.
вода
1,5 л
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
помідор
1 шт.
приправа для овощей и зелени
растительное масло
2 ст. л.
соль
зелень (укроп, петрушка

  1. Картофель, помойте, очистите и нарежьте на небольшие кубики.

  2. Рис промойте до прозрачности.

  3. В закипевшую воду выложите картофель, рис и варите 10-15 минут (при необходимости снимите пенку).

  4. Лук и морковь очистите. Лук, помидор нарежьте на небольшие кубики, а морковь соломкой.

  5. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте помидор и обжарьте еще две минуты.

  6. Добавьте обжаренные овощи к картофелю и рису, затем тунец, поперчите, посолите и варите пять минут. В конце выложите зелень и варите еще одну минуту.

  7. Суп подайте сразу после приготовления.

Советы:

  • Тунец консервированный можно использовать и в масле, только суп будет жирнее.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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