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Суп из консервированного тунца с рисом и помидорами: простой рецепт
Когда времени совсем нет, а очень захотелось супчика, то этот рецепт для вас. Всего полчаса и первое блюдо готово.
Добавьте рис в суп и он получится густым и сытным.
Ингредиенты
- тунец консервированный натуральный
- 190 г
- картофель
- 2 шт.
- рис
- 2 ст. л.
- вода
- 1,5 л
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- помідор
- 1 шт.
- приправа для овощей и зелени
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- растительное масло
- 2 ст. л.
- соль
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- зелень (укроп, петрушка
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Картофель, помойте, очистите и нарежьте на небольшие кубики.
Рис промойте до прозрачности.
В закипевшую воду выложите картофель, рис и варите 10-15 минут (при необходимости снимите пенку).
Лук и морковь очистите. Лук, помидор нарежьте на небольшие кубики, а морковь соломкой.
На сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте помидор и обжарьте еще две минуты.
Добавьте обжаренные овощи к картофелю и рису, затем тунец, поперчите, посолите и варите пять минут. В конце выложите зелень и варите еще одну минуту.
Суп подайте сразу после приготовления.
Советы:
Тунец консервированный можно использовать и в масле, только суп будет жирнее.
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