- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
Суп из лосося с овощами: быстрый рецепт полезного блюда
Ароматная рыба и свежие овощи — это идеальный, полезный вариант первого блюда для обеда или ужина.
Этот суп понравится любителям легких овощных супов и красной рыбы, готовится всего за 30 минут из простых ингредиентов.
Ингредиенты
- филе лосося
- 400 г
- картофель
- 3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 0,5 шт.
- вода
- 1,5-1,8 л
- сливочное масло
- 2 ст. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный горошком
- 5 шт.
- соль
-
- зелень свежая (укроп, петрушка)
-
Филе лосося помойте и нарежьте крупными кусочками.
Картофель, лук, морковь очистите.
Картофель нарежьте средними кубиками, морковь нарежьте колечками, лук мелко нарежьте мелкими кусочками.
Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте соломкой.
Зелень измельчите.
В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения, выложите картофель и варите на среднем огне 10-12 минут.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное масло, выложите лук, обжарьте до прозрачности, затем морковь, перец болгарский, обжарьте до мягкости и переложите в кастрюлю, доведите до кипения, опустите кусочки рыбы, добавьте перец черный горошком, лавровый лист, посолите и варите 6-8 минут.
Снимите с огня, добавьте зелень, накройте крышкой и дайте супу настояться 10 минут.
Советы:
Рыбу используйте любую.