Суп из лосося с овощами: быстрый рецепт полезного блюда

В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения, выложите картофель и варите на среднем огне 10-12 минут.

В сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное масло, выложите лук, обжарьте до прозрачности, затем морковь, перец болгарский, обжарьте до мягкости и переложите в кастрюлю, доведите до кипения, опустите кусочки рыбы, добавьте перец черный горошком, лавровый лист, посолите и варите 6-8 минут.