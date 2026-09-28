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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
50
Время на прочтение
1 мин

Суп из лосося с овощами: быстрый рецепт полезного блюда

Ароматная рыба и свежие овощи — это идеальный, полезный вариант первого блюда для обеда или ужина.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
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Суп из лосося с овощами

Суп из лосося с овощами / © Credits

Этот суп понравится любителям легких овощных супов и красной рыбы, готовится всего за 30 минут из простых ингредиентов.

Ингредиенты

филе лосося
400 г
картофель
3 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
перец болгарский
0,5 шт.
вода
1,5-1,8 л
сливочное масло
2 ст. л.
лавровый лист
1 шт.
перец черный горошком
5 шт.
соль
зелень свежая (укроп, петрушка)

  1. Филе лосося помойте и нарежьте крупными кусочками.

  2. Картофель, лук, морковь очистите.

  3. Картофель нарежьте средними кубиками, морковь нарежьте колечками, лук мелко нарежьте мелкими кусочками.

  4. Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте соломкой.

  5. Зелень измельчите.

  6. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения, выложите картофель и варите на среднем огне 10-12 минут.

  7. В сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное масло, выложите лук, обжарьте до прозрачности, затем морковь, перец болгарский, обжарьте до мягкости и переложите в кастрюлю, доведите до кипения, опустите кусочки рыбы, добавьте перец черный горошком, лавровый лист, посолите и варите 6-8 минут.

  8. Снимите с огня, добавьте зелень, накройте крышкой и дайте супу настояться 10 минут.

Советы:

  • Рыбу используйте любую.

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