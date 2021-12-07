Суп из рыбных консервов: быстрый рецепт

Если вы случайно наткнулись на кухне на банку рыбных консервов и не знаете, куда ее пристроить, сварите быстрый суп.
Суп из рыбных консервов – блюдо, с которым справится любой, даже начинающий кулинар, но главное, все необходимое для его приготовления всегда найдется на кухне. Мало того, выбирая разные консервы, вы получаете совершенно новые вкусы.
Ингредиенты:
- 1 банка рыбных консервов
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 1 морковь
- 3 столовые ложки риса
- 2 л воды
- 2 лавровых листа
- зелень
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Овощи очистить. Картофель нарезать небольшими кусочками, морковь – соломкой, а лук – мелким кубиком.
Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавить морковь и жарить до мягкости.
Картофель опустить в кипящую воду, через 5 минут добавить промытый рис, а еще через 5 минут – овощную поджарку и лавровый лист.
Рыбные консервы разобрать на небольшие кусочки и вместе с заливкой ввести в суп за 5 минут до готовности, досолив по вкусу.
При подаче суп из рыбных консервов приправить черным молотым перцем и измельченной зеленью.
На заметку
Консервы для супа выбирайте любые – рыбу в масле, в собственном соку, в томате, но помните, чем вкуснее консервы, тем вкуснее получится суп.
Рис при желании можете заменить пшеном или мелкими макаронными изделиями и расширить овощной набор, добавив болгарский перец, зеленый горошек или стручковую фасоль.
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