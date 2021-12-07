Суп из рыбных консервов: быстрый рецепт

Если вы случайно наткнулись на кухне на банку рыбных консервов и не знаете, куда ее пристроить, сварите быстрый суп.

Суп из рыбных консервов – блюдо, с которым справится любой, даже начинающий кулинар, но главное, все необходимое для его приготовления всегда найдется на кухне. Мало того, выбирая разные консервы, вы получаете совершенно новые вкусы.

Ингредиенты:

1 банка рыбных консервов

3 картофелины

1 луковица

1 морковь

3 столовые ложки риса

2 л воды

2 лавровых листа

зелень

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Овощи очистить. Картофель нарезать небольшими кусочками, морковь – соломкой, а лук – мелким кубиком.

Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавить морковь и жарить до мягкости.

Картофель опустить в кипящую воду, через 5 минут добавить промытый рис, а еще через 5 минут – овощную поджарку и лавровый лист.

Рыбные консервы разобрать на небольшие кусочки и вместе с заливкой ввести в суп за 5 минут до готовности, досолив по вкусу.

При подаче суп из рыбных консервов приправить черным молотым перцем и измельченной зеленью.

На заметку

Консервы для супа выбирайте любые – рыбу в масле, в собственном соку, в томате, но помните, чем вкуснее консервы, тем вкуснее получится суп.

Рис при желании можете заменить пшеном или мелкими макаронными изделиями и расширить овощной набор, добавив болгарский перец, зеленый горошек или стручковую фасоль.

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