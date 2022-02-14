Суп из сушеных грибов: простой рецепт

Вряд ли кто начнет оспаривать утверждение, что самые вкусные грибы – лесные. Им присущ неповторимый аромат, который многократно усиливается, если их высушить. Блюдам, приготовленным с использованием сушеных грибов, не нужны даже специи и приправы. Они либо потеряются в общей симфонии вкуса, либо будут служить диссонансом. Сварите самый обычный суп с сушеными грибами и убедитесь.

Суп из сушеных грибов, кроме того, выручит в пост и прекрасно подойдет не только для вегетарианцев, но и для веганов, поскольку не содержит продуктов животного происхождения.

Ингредиенты:

150 г сушеных грибов

100 г перловой крупы

2 картофелины

2 луковицы

1 морковь

3 л воды

10 горошин черного перца

5 горошин душистого перца

растительное масло

соль

Приготовление

Сушеные грибы замочить на ночь в холодной воде.

Грибной настой процедить, довести до кипения, всыпать мелко нарезанные грибы, промытую перловую крупу и варить 30 минут.

Очищенный картофель нарезать кубиками, опустить в кипящий суп и варить до готовности.

Измельченный лук спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить нарезанную мелкими кубиками морковь и жарить еще 10-15 минут, после чего ввести в суп.

За 10 минут до готовности суп посолить и добавить черный и душистый перец горошком.

На заметку

Для придания супу легкого сливочного привкуса при подаче заправьте его сметаной.

Самый вкусный суп получается с белыми и польскими грибами, подосиновиками, подберезовиками или моховиками.

Более выраженный грибной вкус и аромат даст обжаривание грибов перед их закладкой в суп.

Чтобы перловая крупа быстрее сварилась, замочите ее на 1 час в холодной воде.

При желании перловую крупу можно заменить гречкой, рисом, булгуром, фасолью или мелкими макаронными изделиями.

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