Суп из сушеных грибов: простой рецепт

Вряд ли кто начнет оспаривать утверждение, что самые вкусные грибы – лесные. Им присущ неповторимый аромат, который многократно усиливается, если их высушить. Блюдам, приготовленным с использованием сушеных грибов, не нужны даже специи и приправы. Они либо потеряются в общей симфонии вкуса, либо будут служить диссонансом. Сварите самый обычный суп с сушеными грибами и убедитесь.
Суп из сушеных грибов, кроме того, выручит в пост и прекрасно подойдет не только для вегетарианцев, но и для веганов, поскольку не содержит продуктов животного происхождения.
Ингредиенты:
- 150 г сушеных грибов
- 100 г перловой крупы
- 2 картофелины
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 3 л воды
- 10 горошин черного перца
- 5 горошин душистого перца
- растительное масло
- соль
Приготовление
Сушеные грибы замочить на ночь в холодной воде.
Грибной настой процедить, довести до кипения, всыпать мелко нарезанные грибы, промытую перловую крупу и варить 30 минут.
Очищенный картофель нарезать кубиками, опустить в кипящий суп и варить до готовности.
Измельченный лук спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить нарезанную мелкими кубиками морковь и жарить еще 10-15 минут, после чего ввести в суп.
За 10 минут до готовности суп посолить и добавить черный и душистый перец горошком.
На заметку
Для придания супу легкого сливочного привкуса при подаче заправьте его сметаной.
Самый вкусный суп получается с белыми и польскими грибами, подосиновиками, подберезовиками или моховиками.
Более выраженный грибной вкус и аромат даст обжаривание грибов перед их закладкой в суп.
Чтобы перловая крупа быстрее сварилась, замочите ее на 1 час в холодной воде.
При желании перловую крупу можно заменить гречкой, рисом, булгуром, фасолью или мелкими макаронными изделиями.
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