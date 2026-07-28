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Суп из цветной капусты и кабачков: рецепт полезного летнего блюда
Легкий и полезный суп, который готовится всего за 30 минут и подойдет как для взрослых, так и для детей.
Это идеальный вариант для тех, кто следит за своей фигурой или просто любит простую и не жирную пищу.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 200 г
- кабачки (молодые)
- 200 г
- картофель
- 2-3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- растительное масло — 2 ст л
- 2 ст. л.
- вода — 1,5 л
- 1,5 л
- перец черный молотый;
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- соль
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- укроп, петрушка
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Овощи помойте.
Цветную капусту разделите на маленькие соцветия.
Картофель очистите.
Кабачки, картофель нарежьте на небольшие кубики.
Лук, чеснок, морковь очистите. Лук, чеснок нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.
В кастрюлю с толстым дном влейте растительное масло и обжарьте лук, морковь, чеснок до мягкости, выложите картофель, залейте водой и варите с момента закипания 10 минут, затем добавьте кабачки, цветную капусту, перец черный молотый, посолите и варите еще 10 минут до мягкости овощей.
Снимите с огня, добавьте зелень и дайте настояться под крышкой 5-10 минут.
Советы:
Овощи можно обжарить на сливочном масле.
Зелень используйте по своему вкусу.